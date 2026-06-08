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Christian Pulisic, USMNTGOAL
Ryan Tolmich

Çeviri:

"Tam da olmak istediğim yerde" - ABD Milli Takımı'nın isteksiz süperstarı Christian Pulisic'in zihninde neler dönüyor? Dünya Kupası'nda üzerine düşen spot ışığını kabulleniyor

Analysis
ABD
C. Pulisic
Dünya Kupası
FEATURES
ABD - Paraguay

Son birkaç yıldır Amerikan futbol camiası, Christian Pulisic’ten gerçekleri kabul etmesini ısrarla talep ediyor. Bu soru farklı şekillerde dile getirilse de, her zaman aynı konuyu ele alıyor: Kendi ülkesinde düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde ABD erkek milli takımının yüzü olmanın yükünü hissediyor mu?

Pulisic hiçbir zaman tereddüt etmedi. “O havada değildim” derdi, en azından her zamankinden daha fazla değil. Baskı, en azından kamuoyu önünde, onun kabullenmek istediği bir şey değildi.

2026 turnuvasının başlamasına sadece birkaç gün kala GOAL'a verdiği özel röportajda, "Bir bakıma, kariyerim boyunca bununla başa çıktığımı hissediyorum," diyor. "Belki bu an biraz daha büyük, elbette, ama dürüst olmak gerekirse, bu benim hazırlığımı değiştirmiyor. Benim için pek bir şey değişmiyor.

"Turnuvaya girerken, evet, bu bir Dünya Kupası. İnsanlar benden bunu duymak istiyorsa, herkesin üzerinde baskı var, ama aynı zamanda... Ben her gün bunun için antrenman yaptım. Bu baskıyı yaşamak, benim hayalimdi.

"Bu konumda olmak istiyorum, bu yüzden bunu hiçbir şeye değişmem. Dürüst olmak gerekirse, buna sahip olmak bir ayrıcalık. Bu anı yaşamaya ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Umarım insanlar bunun farkına varır."

Belki de Pulisic başından beri doğruyu söylüyordu. Belki de bu bir inkar ya da dış dünyayı uzak tutmak için özenle kurgulanmış bir cevap değildir. Belki de 16 yaşından beri sadece bu an için hazırlanıyordu ve bu yüzden yeni bir yük hissetmiyor, çünkü hatırlayabildiği kadarıyla bu yükü hep taşıyordu.

Pulisic'in nasıl hissettiği ne olursa olsun, o an geldi. Dünya Kupası Kuzey Amerika'da ve ABD erkek milli takımının birçok taraftarı için o, bu turnuvanın yüzü. Umut, bu sporun sonsuza dek değişeceği ve Pulisic'in bu değişimin itici güçlerinden biri olması.

Dünya, ülkesini ve ev sahibi olarak nasıl bir performans sergileyeceğini izliyor. Milli takımını ve onun, Pulisic'in doğmasından dört yıl önce Dünya Kupası'nın Amerika topraklarına son kez geldiğinden bu yana nasıl değiştiğini izliyor. Takım arkadaşlarının, küresel futboldaki yerlerine ilişkin algıları değiştirmeye çalışmasını izliyor.

Ancak her şeyden öte, dünya Pulisic'i izliyor. Haklı ya da haksız, o insanların tanıdığı ve tanımak istediği oyuncu. Yıllardır Amerikan futbolu, Pulisic'ten kabuğundan çıkması için yalvarıyor. Ama gerçek şu ki, o kabuğunda değildi; o kendisiydi. Sessiz, utangaç, düşünceli ve bazen içine kapanık - işte Pulisic budur.

O böyle ifade etsin ya da etmesin, bu Pulisic'in büyük anı. Birçok kişinin onun düşünmesini istediği gibi, bu an sadece ona ait değil, ancak o bu anın merkezinde ve bu normal bir durum değil.

"Bazen zor olabiliyor, elbette," diyor. "Her şeyin çok hızlı ilerlediğini ve gerçekleştiğini hissediyorum. Garip bir şekilde, sanki milli takımda yeni başlayan bir çocukmuşum gibi hissediyorum, ama 10 yıldır milli takımda oynadığımı düşünmek çılgınca. Delilik bu. Bir Dünya Kupası'nda oynadım. Bütün bunları yaşadık. Özel hayatımda da çok şey yaşadım. Sürekli büyümeye, yaşamaya ve bu anı yaşamaya çalışıyorum.

"Şimdi buradayız ve evet, bazen bu anları kaçırıp bunları hafife alıyorum, ama bu anı gerçekten içime sindirmeye çalışmak istiyorum, çünkü durum bu."

O anın nasıl bir şey olduğunu çok az kişi açıklayabilir. Pulisic henüz açıklayamıyor, ama deneyebilir. İşte bu yazıda, Pulisic'in bu ana nasıl hazırlandığına ve bu yaz sonunda üzerine yönelecek spot ışıklarından hem arzulayan hem de kaçınan bir kişiye bir göz atacağız.

  • Christian Pulisic 2014 United States youth tournamentGetty Images

    Başlangıçlar

    Sorulduğunda Pulisic tam olarak hangi gün ya da ay olduğunu kesin olarak belirleyemiyor, ancak oldukça yaklaştığını söyleyebilir.

    Etrafına bakıp her şeyin sonsuza dek değiştiğini ilk kez fark ettiği an, Borussia Dortmund'da ve ABD Milli Takımı'ndaki kariyerinin başlarında oldu. O zamanlar henüz bir genç olmasına rağmen, hayatının farklı olacağını biliyordu, hatta Amerikan futbol yıldızları arasında bile.

    "O zamanlar, bu çok havalı bir şeydi," diyor şöhretin ilk tadını aldığı günleri anlatırken. "Henüz bir çocuksun. 'Vay canına, bu hayallerimin tam da gerçekleşmesi' diyorsun, ama elbette bununla birlikte gelen zorluklar da var."

    Bunu kabullenmek tuhaf bir duyguydu. Çoğu kişiden farklı olarak Pulisic, bu sporun ünlü olma yönünü asla peşinde koşmadı. Şöhret, beklentiler, tartışmalar ve konuşmalar onu buldu ve çok kısa sürede bunlardan kaçınmanın imkansız olduğu anlaşıldı. Yıllar boyunca, ona yakın kişiler, rekabet edebildiği sürece kimsenin önünde oynamasa da aynı derecede mutlu olacağını söylediler. Pulisic'i tanıdıkça, onlara inanmamak zor.

    Ancak onun yolu bu değildi. Futbol, kimsenin önünde oynanacak bir spor değil; dünyanın önünde oynanan bir spor. Pennsylvania, Hershey'den utangaç, içine kapanık bir genç olarak kariyerine başlayan Pulisic, bu gerçeğin kendisini sınayacağını kabul etti. Ayrıca, yeni nesil Amerikan yıldızlarının yüzü olarak, öncüllerinin veya akranlarının pek azının maruz kaldığı şekilde sınanacağının da farkına vardı.

    Sadece bu gerçeği kabul etmek, onun ilk sınavıydı ve bunu biraz isteksizce yaptı. O zamandan bu yana geçen on yıl içinde, 27 yaşındaki Amerikalı yıldız bu gerçeğe daha fazla aşık olmadı. Ancak bununla başa çıkma konusunda daha iyi hale geldi; bu yüzden bunca yıl sonra hâlâ burada ve tüm bu yükün ağırlığı altında ezilen "ya olsaydı" vakalarından biri değil.

    "Normal görünmüyor, ama sanırım bir bakıma benim için norm haline geldi," diyor. "Tüm bu muhteşem etkinlikler ve fırsatlar varken, bu büyük turnuvalarda milli takımınızı temsil ederek oynadığınızda, tüm bunlar etrafınızda olacaktır. Sanırım buna kesinlikle alıştım diyebilirim ve bununla başa çıkmak için elimden geleni yapıyorum, ama sürekli uğraştığım şeyler var. Herkesin olduğu gibi benim de mücadele ettiğim zorluklar var, elbette.

    "Bugün hala bu durumlarla nasıl başa çıkacağımı öğreniyorum, ama yine de bunu hiçbir şeye değişmem. Her zaman bunu istediğimi hissediyorum, yani eğer bunun anlamı ekstra baskı ve ekstra ilgi ise, o zaman bu harika, çünkü tam da olmak istediğim yer burası."

    Pulisic buraya tek başına gelmedi, diyor. Ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra takım arkadaşlarının da başını çektiği destek sistemine büyük ölçüde güvendi. Yıllardır Pulisic, ABD Milli Takımı'nın yapbozundaki kilit parça olarak gösteriliyor, ancak etrafındaki parçaların öneminin de gayet farkında. Örneğin, uzun süredir arkadaşları olan Weston McKennie ve Tyler Adams, spot ışıklarına çok daha açık ve Pulisic'in ihtiyaç duyduğu anlarda sık sık onun yükünü üstlenmeye hazırlar.

    "Ben de hepimiz gibi bunu yeni yeni öğreniyorum," diyor. "Bunların hepsi benim için yeni deneyimler. Elbette zamanla bu konuda daha iyi hale geldim, bu kesin. Benzer şeyler yaşadım ve benzer maçlarda oynadım, ama yine de zorluklar yaşıyoruz ve benim için zor zamanlarda tek yapmam gereken ailemi aramak ve insanların bana yardım etmesini sağlamak, çünkü bunu tek başıma yapmak zorunda değilim. Takım arkadaşlarımla ve koçlarımla konuşup, bunu hep birlikte aşmak."

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  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    Formunu bulmak

    Bu dayanışma, örneğin son birkaç ayda, Dünya Kupası öncesinde gol kıtlığı konusunun gündemi meşgul ettiği dönemde açıkça görülüyordu. Pulisic, AC Milan sezonunun son beş buçuk ayında gol atamadı. Bu durum, 2025 yılında ABD Milli Takımı formasıyla hiç gol atamamasıyla birleşince, Pulisic’in formuyla ilgili soru işaretlerinin ortaya çıkmasına neden oldu.

    2025 Gold Cup'ta oynamaması da eklenince, Pulisic'in bu Dünya Kupası öncesindeki yılın büyük bir kısmını kendini savunmakla geçirdi. Neyse ki arkadaşları da onun savunmasına koştu.

    McKennie Mart ayında, "Christian'ın nasıl bir oyuncu olduğunu hepimiz biliyoruz," demişti. "O, özellikle burada milli takımda ve kulüp takımında da omuzlarında büyük bir yük taşıyan biri. Hepimiz onun tehlikeli bir oyuncu olduğunu, takımın önemli bir parçası olduğunu, zor zamanlarda biraz da olsa güvenebileceğimiz biri olduğunu biliyoruz ve o da bunu kabul ediyor, bu rolünü kabul ediyor ve üstleniyor. Bunu üstleniyor."

    Dünya Kupası kampının başlangıcında Pulisic, tüm şüpheleri hızla susturdu. ABD Milli Takımı'nın Senegal ile oynadığı turnuva öncesi ilk hazırlık maçında açılış golüne asist yaptıktan sonra, ikinci golü de hızla attı.

    Gol suskunluğu sürerken Pulisic, her zaman iyi olacağını ve endişelenmediğini tekrarladı. Sonuçta haklı çıktı. Medya ve taraftarlar onu sorgularken, o hiçbir zaman şüpheye kapılmadı. O anda, top ağlara çarptığında, her şey ortaya çıktı. Kutlaması, köşe bayrağına doğru koşarken ve bağırırken, olabileceği kadar tutkulu bir şekilde gerçekleşti. Kime ya da neye bağırıyordu? Bunu sadece Pulisic bilir, ancak mesaj açıktı: her şey yoluna girecekti.

    "Başkalarının benim hakkımda ne düşüneceği konusunda bir saniye bile kafa yormuyorum," diyor. "Daha çok şuna benziyor: Bundan hiç pişmanlık duymadan ayrılabilir miyim? Zaten her şeyimi vereceğimi biliyorum."

    Son birkaç aydır Pulisic'in hayatı, "her şey" kadar "her yerde" de geçti. Bu kasıtlı bir şey. Dünya Kupası heyecanı arttıkça, Pulisic'in turnuvanın yüzü olarak varlığı da arttı. Bu, gol atamama sıkıntısından daha rahatsız edici bir durum; ama aynı zamanda onun çok daha iyi hale geldiği bir şey.

  • PulisicGetty Images

    Reklam yüzü

    Yılın başından bu yana, Pulisic’in 24 Instagram paylaşımından sadece üçü sponsorlu değildi. Bunlardan sadece biri, saha dışındaki hayatına dair bir ipucu verdi. Bunun nedeni, Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan bir takımın yüzü olduğunuzda hayatın böyle olmasıdır; bu takımın sahne üzerindeki yeri, futboldan çok daha fazlasını ifade eder hale gelir.

    Ortaklıklar bu gerçekliğin bir parçası. En sonuncusu Degree ile yapılan ortaklık ve oldukça uygun bir şekilde, baskı üzerine odaklanıyor.

    Basın bülteninde "Ter, adanmışlığın bir işaretidir, saklanacak bir şey değildir" yazıyor. Pulisic için bu mesaj çok anlamlı. Artık saklanacak bir yer yok. Ne spot ışıklarından, ne beklentilerden, ne de bu Dünya Kupası'nın en önemli yüzlerinden biri olmanın getirdiği her şeyden.

    "Kesinlikle çok fazla," diyor Dünya Kupası hazırlıklarının saha dışı kısmı hakkında. "Elbette üstümde çok yük var, ama bu anı dünyadaki hiçbir şeye değişmem. Bunun hepsinin bir parçası olduğunu anlıyorum. Degree gibi ortaklarım olduğu için şanslıyım. Elbette bazen çok iş var, ama sadece minnettar hissediyorum."

    Sezonun sonu özellikle kaotik geçti. 24 Mayıs Pazar günü, Pulisic, Milan'ın Cagliari'ye yenildiği ve Rossoneri'nin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayacağının kesinleştiği sezonun son maçında yedek kulübesinden oyuna girdi. O ve takım arkadaşları San Siro'da yuhalandı.

    Yirmi dört saat sonra, New York'ta büyük bir coşkuyla karşılandı. Bir gün sonra, bu yaz Dünya Kupası'nda ABD'yi temsil etmek üzere seçilen 26 oyuncudan biri olarak takım arkadaşları tarafından karşılandı. Ardından Atlanta'ya, Charlotte'a, tekrar Atlanta'ya, Chicago'ya ve son olarak Güney Kaliforniya'ya gitti; ABD, Cuma günü Dünya Kupası'nın açılış maçında burada Paraguay ile karşılaşacak.

    "Elbette çok yoğun," diyor, "ama artık bu da işin bir parçası. Kesinlikle biraz sakinleşecek ve Dünya Kupası maçlarına daha fazla odaklanacağız, ki en çok bunu bekliyorum. En sevdiğim şeyi yapma fırsatım var ve bu anı yaşamaya ve tadını çıkarmaya çalışıyorum, ama eğlenceli. Hepsi bu deneyimin bir parçası. Bunu takımımla birlikte yapma fırsatım var, yani evet, sanırım çok yoğun olsa da bundan keyif alıyorum."

    Pulisic'in tanıtımcı olarak görevi büyük ölçüde geride kalsa da tanıtım devam edecek. Önümüzdeki ay boyunca yüzü reklam panolarında, reklamlarda ve spor kanalları ile ana akım televizyonlarda her yerde olacak. Bu Dünya Kupası'nın merkezinde yer alacak, bu da bir nesil oyuncu için Pulisic'in tanıştıkları ilk oyuncu olacağı ve futbol maceralarını başlatacağı anlamına geliyor.

    O, bu etkinin hala gerçek dışı geldiğini itiraf ediyor. Ancak bu yeni bir şey değil ve zaten USMNT'yi etkilemiş bir durum.

  • Christian Pulisic USMNT Copa America 2024Getty

    Etki ve miras

    Mart ayında GOAL'a konuşan ABD Milli Takımı'nın yıldızı Chris Richards, başarıya ulaşabileceğine ilk kez inandığı anı anlattı. Bu an, savunma oyuncusunun Pulisic'in Borussia Dortmund formasıyla ilk golünü attığını gördüğü andı. O an, sadece Pulisic için değil, bu yaz ABD Milli Takımı'nın en önemli yıldızlarından bir diğeri için de hayat değiştirici oldu.

    Richards, GOAL'a "Bir gün ben de o sahneye çıkmak istiyorum" diye düşündüğümü asla unutmayacağım" dedi. "Ben de bunu yapmak istiyordum. Bu, beni yüzde bir daha fazla çalışmaya itti. Christian ve benim şimdi birlikte oynamamız inanılmaz bir şey. Benden çok da büyük değil, ama sanırım kendinle benzer deneyimler yaşayan insanları gördüğünde, 'Harika, ben de tıpkı onlar gibi olabilirim' diye düşünüyorsun."

    Bu deneyimi yaşayan tek kişi Richards değil. Pulisic'in gençlik seviyesindeki takım arkadaşları olan McKennie ve Adams gibi oyuncular, ABD Milli Takımı'nın 2018 Dünya Kupası elemelerinde başarısız olmasının ardından kısa sürede onun izinden gitti. Yeni nesil genç Amerikan yıldızlar, Dortmund, Chelsea ve şimdi de Milan gibi dünyanın en iyi üç kulübünde oynayan bir vatandaşlarının Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmasını izleyerek büyüdü.

    Kendi milli takım geleceğini düşünmekle meşgul olduğu için bu yaz ABD kadrosunda yer almayan Noahkai Banks, sonbaharda GOAL'a verdiği röportajda Pulisic'in etkisini belki de en iyi şekilde ifade etti: "Christian Pulisic, büyürken benim için bir idoldu."

    Birçoğu bu yazdan sonra Pulisic'in mirasının nasıl olacağını tartışacak olsa da, etkisinin şimdiden açık olduğunu söylemek kolay. Ancak o, bu gerçeği düşünmek için zaman bulamadı. Bir bölümün kapanıp bir başkasının başladığı şu anda bile, her şey içindeki yerini düşünmekte zorlanıyor.

    "Çoğu zaman kendimi çok kaptırıyorum," diyor. "Zihnimin dolaşmasına izin vermek ve gerçekte ne düşündüğümü anlamak zor. Sanırım ben, 'Karşımda ne gibi bir fırsat var?' diye çok düşünüyorum. İnanılmaz bir maç olduğunu ve her şeyin olabildiğince iyi gittiğini hayal etmeye çalışıyorum. Sadece bu kadar özel bir şey yapma fırsatına sahip olduğumu düşünüyorum. Ülkeni temsil ediyorsun ve harika şeyler yaratabilirsin, bilirsin, tarihe geçebilirsin ve zamanla hatırlanacak şeyler yapabilirsin.

    Sanırım bunlar aklımdan geçenlerden bazıları ve evet, bunun dışında sadece maç zamanı. Kendimi tamamen oyuna vermiş ve odaklanmış durumdayım. Başka bir şey yok."

  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    Fırsatı kaçırmamak

    400'ün üzerinde kulüp maçı ve 86 milli maçın ardından bile, Pulisic'in maç öncesi düşünce yapısı pek değişmedi. Bu yaz da kesinlikle değişmeyecek. Hayatının en önemli maçları yaklaşıyor, evet, ama bunlar sadece en son ve en önemli maçlar. Bir zamanlar Dortmund'daki ilk maçı en önemli maçıydı; sonra ABD Milli Takımı'ndaki ilk maçı; Şampiyonlar Ligi finali oldukça önemliydi, 2018'deki İran'la oynanan hayati maç da öyle.

    Pulisic'in demek istediği basit: Her zaman büyük maçlar vardır ve bu maçlarda asla rahatlamaya yer yoktur.

    "Kariyerler böyle ilerler," diyor. "Elbette, sizin de istediğiniz budur. Bir sonraki maçın en büyük maç olmasını istersiniz. Bu yüzden oynuyoruz. İlerleme kaydetmeye devam etmek ve bu maçlarda oynama fırsatı yakalamak istiyoruz. Hepimizin hayali budur.

    "Şu anda maça girerken hissettiğim duygu, yani, bazı açılardan, evet, belki bu daha büyük bir maç, ama aynı zamanda daha rahat hissediyorum çünkü bunu en büyük sahnede başardık."

    Buradaki anahtar kelime "biz"dir. USMNT kadrosundaki 26 oyuncudan 13'ü son Dünya Kupası'nda oynamıştı. Diğer 13 oyuncunun arasında Avrupa kıtasal turnuvalarında oynamış altı oyuncu var.

    "Daha önce de üst düzey maçlarda oynadık," diyor Pulisic, "Bu da o anı yaşarken bize biraz güven ve sakinlik veriyor. Hepimiz bunu daha önce yaptık. Daha önce başarıyı gördük ve şimdi, şimdi bu işi başarmak için yeterince çalıştığımıza ve yeterince hazırlandığımıza güvenebiliriz."

    Hayat boyu süren hazırlık neredeyse sona erdi. Bu hafta, tüm bu çabaların karşılığını almak gerekiyor.

  • Christian Pulisic USMNTGetty Images

    Gerçek Pulisic

    2022 Dünya Kupası kadrosundaki birçok oyuncunun üzerinde durduğu bir konu, o anın tadını yeterince çıkaramamış olmalarıydı ve Pulisic de bu konuda bir istisna değil. Ama belki bu Dünya Kupası farklı olabilir. Belki de o anın tadını çıkarmak için bir yol bulur.

    "Fotoğraf çekmeyi pek sevmem," diyor gülerek, "ama bu anın tadını çıkarmaya çalışacağım, orası kesin. Etrafıma biraz daha bakmaya çalışacağım. Dünya Kupası'nda oynamak, hele ki iki Dünya Kupası'nda oynamak ve dünyanın en büyük etkinliğinde ülkenizi temsil etmek her gün olan bir şey değil, bunun farkındayım. Bu gerçekten çok özel bir şey."

    Herkes bu yazın anılarını, iyi ya da kötü, hatırlayacak, ancak Pulisic, bu yazın nasıl hatırlanacağına etki edebilecek 26 kişiden biri. Başarılı olursa, hem Amerikan hem de dünya tarihindeki yeri bir nevi garantilenmiş olacak. Başarısız mı olacak? Eh, bu ihtimal Pulisic'in radarında yok. Hayatını, başarısız olmanın nasıl bir şey olacağını hayal ederek geçirmemiş.

    "Bu takım ve bu an için kelimenin tam anlamıyla her şeyimi veririm," diyor, "ve umarım insanlar bunu görebilir. Her şey bittiğinde bunu söyleyebilmeyi umuyorum. Yapabileceğim tek şey bu: sahip olduğum her şeyi vermek, elimden gelenin en iyisini yapmak. Turnuvadan bu sözlerle ayrılabilirsem, pişmanlık duymayacağım ve umarım insanlar geriye dönüp baktıklarında bunun başarılı bir turnuva olduğunu görecekler."

    Bu yaz, dünya Christian Pulisic hakkında daha fazla şey öğrenecek. Kişiliğini, tavırlarını, karakterini daha iyi tanıyacaklar. Oyun stilini öğrenecekler. Reklamlar, tanıtımlar ve bunun gibi röportajlar aracılığıyla onu tanıyacaklar. Gerçek kişiliğini biraz olsun öğrenecekler.

    Ancak her şeyi öğrenmeyecekler. Pulisic'in kendine saklamak istediği hayatının bazı kısımları var. Baskı artıyor ve Pulisic bu baskının üstesinden gelmeye çalışırken, her zaman yaptığı gibi, kendini rahat hissettiği bir şekilde bunu başaracak.

    "Ben böyle biriyim," diyor. "Ailem ve en yakın arkadaşlarımla birlikte olmayı seviyorum ve futbol oynamayı seviyorum. Rekabet etmeyi seviyorum. Bu mu? Kısaca ben buyum.

    "Hakkımda pek çok insanın asla bilemeyeceği çok daha fazla şey var ve ben bununla bir sorunum yok. Sanırım ben de böyle olmasını istiyorum. Konuyu burada kapatacağım."

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