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"Tam da konunun özünü yakaladı" - Jude Bellingham, Arjantin'e karşı oynanan Dünya Kupası yarı final maçındaki çöküşün ardından hayal kırıklığını ifade etmekte zorlanan orta saha oyuncusu, İngiltere milli takımının otobüs şoförünün yazdığı uzun bir şiiri paylaştı
- Getty Images Sport
Bellingham, turnuvadan elenmesini sindiriyor
İngiltere'nin yıldız orta saha oyuncusu Bellingham, Atlanta'da düzenlenen Dünya Kupası yarı finalinde Three Lions'ın Arjantin'e elenmesinin ardından yaşadığı büyük hayal kırıklığını ifade etmek için doğru kelimeleri bulmakta zorlandığını itiraf etti. Thomas Tuchel'in takımı, 55. dakikada Anthony Gordon'un golüyle kısa süreliğine öne geçmişti, ancak maçın son dakikalarında Enzo Fernandez ve Lautaro Martinez'in attığı iki golle mağlup oldu.
Turnuvada altı gol atarak verimli bir performans sergileyen Real Madrid'li oyuncu, daha sonra sosyal medyaya bir mesaj yayınlayarak taraftarlara duygusal bir mesaj iletti.
Orta saha oyuncusu birlik çağrısı yaptı
Bellingham, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, takımın otobüs şoförü Chandler tarafından yazılan ve Kansas’ta geçirdikleri süre boyunca hissettiklerini mükemmel bir şekilde yansıtan dokunaklı bir şiiri paylaştı. Bellingham, “Dün ve son birkaç hafta için doğru kelimeleri bulmakta gerçekten zorlanıyordum ama Kansas’taki şoförümüzün yazdığı bu şiir durumu tam olarak özetliyor,” diye yazdı.
Eski Birmingham City yıldızı sözlerine şöyle devam etti: "Memleketimizden gelen inanılmaz destek için ve zor kazandıkları paralarını Amerika'ya gelip bize destek olmak için harcayanlara teşekkür ederim. Ülkemizde gördüğümüz bu birlik ve sevginin bu kampanya ile sona ermesine izin vermeyin. Birlikteyken büyük işler başarabiliriz... Ve başaracağız!"
Tam metni paylaşılan dokunaklı şiir
Bellingham tarafından paylaşılan Chandler’ın uzun şiiri, sahada zorluklarla karşılaşıldığında zihinsel dayanıklılığın, özdenetimin ve takımın birliğinin hayati önemini vurguladı.
Metnin tam metni şöyledir:
"Aslan yüksek sesle övünmez, Ne de her kalabalığın övgüsünün peşinden koşar.
O, geceyi sarsan kükremesinin, korkuyla gücün karşılaştığı anda doğduğunu bilir.
Mücadele sadece düşmanla değildir, en gerçek saha kişinin kendi içindedir.
Bir pas zarafetle atılmadan önce, kalp önce kendi yarışını kazanmış olmalıdır.
Çünkü güç, sadece sürüş hızından ya da her bir kramponun yere sağlam basmasından ibaret değildir.
Güç, daha dik tepeye yeniden tırmanmak için gerekli olan demir gibi iradede yatar.
Vücut yorulur. Ciğerler sıkışır. Mücadele sırasında bacaklar ağırlaşır.
Yine de sarsılmaz zihinler geri çekilmeyi reddeder, yorgun bedenleri ayağa kaldırırlar.
Dayanıklılık sadık bir dosttur, sonuna kadar yanında yürür.
Diğerleri acının emrine boyun eğerken, o fısıldar: “Yerinden kıpırdama.”
Zeki zihin, bütün gün öfkeyle koşuşturan güçlüleri alt eder.
Sabırlı bir adım, ölçülü bir tempo, pervasız aceleyi sonsuza dek yener.
Şahin yukarıdaki sahayı görebilir, Aslan ise her hareketin, her koşunun
Her hareketinde, her koşusunda Birçok zihnin tek bir zihin haline geldiği yerde.
Çünkü taktikler gizli hileler değildir, Savaş alanında keskinleşen bilgeliktir.
Ne zaman baskı yapmanın yararlı olduğunu, Ne zaman ise itidalli olmanın doğru yol olduğunu bilmek.
Fırtına kopabilir. Kalabalık haykırabilir. Skor gökyüzüne boyun eğmeyebilir.
Yine de bunların hiçbiri, amacını her golü yöneten ruhu yönetemez.
Hiçbir hakem seçimini elinden alamaz. Hiçbir düşmanca tezahürat sesini bastıramaz.
Dünya sarsılabilir, gece yanabilir; senin cevabın son dönüşü belirler.
İngiltere, parlak Üç Aslan amblemini taşıdı, Şöhretin geçici ışığını kovalamadı.
Onlar bunun yerine daha asil bir ödül aradılar, İnsanların gözü önünde kendilerini kontrol etmeyi.
Yıllarca eğitilmiş ayaklarına güvendiler, Sakinlikle kazanılmış zihinlerine güvendiler
Her dakika sona yaklaşsa da, asla boyun eğmeyecek kalplere güvendiler
Tek bir mükemmel hareket, Tek bir özverili pas, Sayısız çabadan doğan tek bir an
Kale ağları yırtıldı, kalabalık ayağa kalktı, gök gürültüsü dost ve düşman arasında yankılandı
Zafer, darbelere maruz kalmadan önce kendilerini kontrol edenlere aittir
Ve bu yüzden, sadece oyunu oynayanlardan daha büyük bir şöhret kazandılar
Düdük çaldı, Mücadele bitti, Üç Aslan'ın zaferi kazanılmıştı
Artık skor zaferdi, Altın kupayı sonsuza dek havaya kaldırdılar
Ama en büyük zafer, açıkça görüldüğü üzere, Sessiz bir özdenetimdi.
Çünkü kupalar parlaklığını yitirir, kalabalıklar sessizleşir; zamanın kendisi tüm becerilerden daha uzun ömürlüdür.
Ancak hem kalbi hem de zihni kontrol edenler, korku ve şüpheyi çok geride bırakırlar
Öyleyse Aslan'ın kadim yolunda yürü, Her yükü sakinlikle taşı
Her sınava kararlı ve sadık bir şekilde karşılar, disiplin senin gücün olsun
Çünkü şans, gürültücüleri kayırmaz, Her zaman en kalabalık gruba taç da takmaz.
Şans genellikle, en zorlu savaşını kazanmış olanın yanında yürür
Işıkların altındaki sahada değil, İç derinliklerinde, uykusuz geceler boyunca
Ve son düdük çaldığında, zafer altın kanatlarını açtığında
En gerçek haykırış hâlâ duyulacak, Güçlenmiş bir ruh. Kendinden emin bir ruh."
- Getty Images
Disiplin incelemesi, katılımı tehlikeye atıyor
İngiltere’nin dikkati artık Miami’de Fransa ile oynayacağı üçüncülük maçı üzerine yönelmek zorunda; ancak Bellingham, FIFA disiplin kurulundan bir ceza alma tehlikesiyle karşı karşıya. Soruşturma, orta saha oyuncusunun Arjantinli Valentin Barco'ya tokat attığı iddia edilen ve şiddet içeren davranış olarak nitelendirilen bir olayın ardından başlatıldı. Futbolun yönetim organı onu suçlu bulursa, Tuchel, Three Lions kadrosu Avrupa'ya dönmeden önce oynanacak teselli maçında orta sahanın en önemli motoru olmadan idare etmek zorunda kalacak.
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