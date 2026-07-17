"Tam da konunun özünü yakaladı" - Jude Bellingham, Arjantin'e karşı oynanan Dünya Kupası yarı final maçındaki çöküşün ardından hayal kırıklığını ifade etmekte zorlanan orta saha oyuncusu, İngiltere milli takımının otobüs şoförünün yazdığı uzun bir şiiri paylaştı

İngiltere'nin yıldız orta saha oyuncusu Bellingham, Atlanta'da düzenlenen Dünya Kupası yarı finalinde Three Lions'ın Arjantin'e elenmesinin ardından yaşadığı büyük hayal kırıklığını ifade etmek için doğru kelimeleri bulmakta zorlandığını itiraf etti. Thomas Tuchel'in takımı, 55. dakikada Anthony Gordon'un golüyle kısa süreliğine öne geçmişti, ancak maçın son dakikalarında Enzo Fernandez ve Lautaro Martinez'in attığı iki golle mağlup oldu.

Turnuvada altı gol atarak verimli bir performans sergileyen Real Madrid'li oyuncu, daha sonra sosyal medyaya bir mesaj yayınlayarak taraftarlara duygusal bir mesaj iletti.