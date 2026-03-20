Tam da ezeli rakip de bu işten payını alıyor! Said El Mala'nın transferi büyük bir para akınına yol açacak

Kölner Stadtanzeiger gazetesine göre, Brighton'ın yanı sıra Chelsea FC de kısa süre önce menajerinden ayrılan ve şu anda ailesi tarafından temsil edilen El Mala'ya büyük ilgi gösteriyor. Ancak haberde, Blues'un oyuncunun kardeşi Malek'i kadroya almayacağı belirtiliyor; bu durumun ise 19 yaşındaki oyuncunun geleceğiyle ilgili kararında belirleyici bir faktör olacağı düşünülüyor. Ayrıca, Londra'nın bu üst düzey kulübünde rekabet ortamı oldukça gergin, bu nedenle geçmişte birçok yetenekli oyuncu kiralanmıştı - bunların başında da ortak kulüp Racing Strasbourg geliyor.

El Mala, bu sezon Köln için bir nevi hayat sigortası görevi görüyor. Teknik direktör Lukas Kwasniok tarafından sıklıkla yedek olarak oyuna sokulmasına rağmen, henüz 19 yaşındaki oyuncu Bundesliga'da 9 gol ve 4 asist kaydetti. FC'nin hiçbir profesyonel oyuncusu daha fazla gol katkısı gösteremedi.

El Mala, Gladbach'ta ise kendini gösterememiş ve 2021'de kadro dışı bırakılmış, ardından Meerbusch ve Viktoria Köln üzerinden Geißböcken'e katılmıştı. "Said o zamanlar henüz çok küçüktü, bu nedenle rakiplerine karşı atletik açıdan son derece yetersiz kalıyordu ve bu seviyede rekabet edemiyordu. Bazı çocukların gelişimi için biraz daha zamana ihtiyacı vardır," demişti o dönemki U15 antrenörü Sven Schuchardt, Kasım ayında Bild gazetesine verdiği demeçte. Cumartesi günü, iki rakip arasında 100. Bundesliga derbisi oynanacak.