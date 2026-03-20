Rheinische Post gazetesinin ortaya çıkardığı üzere, Borussia Mönchengladbach, bu olağanüstü yetenekli oyuncunun yurtdışına transfer olması durumunda altı haneli bir meblağ alacak.
Tam da ezeli rakip de bu işten payını alıyor! Said El Mala'nın transferi büyük bir para akınına yol açacak
Çünkü bu durumda, FIFA dayanışma mekanizması gereği, "Fohlen" her eğitim yılı için yüzde 0,25 pay almaya hak kazanır. 35 ila 40 milyon avro arasında olduğu söylenen transfer ücreti göz önüne alındığında, Gladbach'ın kasasına 260.000 ila 300.000 avro arasında bir ödeme akacaktır. Aynı şekilde, El Mala'nın yurtdışına transfer olması durumunda Viktoria Köln ve TSV Meerbusch da büyük bir para akışının keyfini çıkaracak.
Son günlerde El Mala'nın yaz aylarında Köln'den ayrılabileceğine dair haberler çoğaldı. Duyumlara göre, oyuncu tarafı Brighton & Hove Albion ile transfer konusunda prensipte anlaşmaya varmış. Bu nedenle, kış transfer döneminde başarısızlıkla sonuçlanan görüşmelerin ardından iki kulüp arasındaki müzakereler yeniden başlatıldı. O dönemde 30 milyon avroluk bir teklif sunmasına rağmen Effzeh tarafından reddedilen Seagulls, şimdi muhtemelen 5 milyon avro daha artı bonuslar ödemek zorunda kalacak.
Çok küçük: Gladbach, El Mala'yı bir zamanlar kadro dışı bırakmıştı
Kölner Stadtanzeiger gazetesine göre, Brighton'ın yanı sıra Chelsea FC de kısa süre önce menajerinden ayrılan ve şu anda ailesi tarafından temsil edilen El Mala'ya büyük ilgi gösteriyor. Ancak haberde, Blues'un oyuncunun kardeşi Malek'i kadroya almayacağı belirtiliyor; bu durumun ise 19 yaşındaki oyuncunun geleceğiyle ilgili kararında belirleyici bir faktör olacağı düşünülüyor. Ayrıca, Londra'nın bu üst düzey kulübünde rekabet ortamı oldukça gergin, bu nedenle geçmişte birçok yetenekli oyuncu kiralanmıştı - bunların başında da ortak kulüp Racing Strasbourg geliyor.
El Mala, bu sezon Köln için bir nevi hayat sigortası görevi görüyor. Teknik direktör Lukas Kwasniok tarafından sıklıkla yedek olarak oyuna sokulmasına rağmen, henüz 19 yaşındaki oyuncu Bundesliga'da 9 gol ve 4 asist kaydetti. FC'nin hiçbir profesyonel oyuncusu daha fazla gol katkısı gösteremedi.
El Mala, Gladbach'ta ise kendini gösterememiş ve 2021'de kadro dışı bırakılmış, ardından Meerbusch ve Viktoria Köln üzerinden Geißböcken'e katılmıştı. "Said o zamanlar henüz çok küçüktü, bu nedenle rakiplerine karşı atletik açıdan son derece yetersiz kalıyordu ve bu seviyede rekabet edemiyordu. Bazı çocukların gelişimi için biraz daha zamana ihtiyacı vardır," demişti o dönemki U15 antrenörü Sven Schuchardt, Kasım ayında Bild gazetesine verdiği demeçte. Cumartesi günü, iki rakip arasında 100. Bundesliga derbisi oynanacak.
Dünya Kupası hayali suya mı düştü? El Mala, Nagelsmann'ın kadrosunda yer almıyor
Bu sezon gösterdiği güçlü performans sayesinde El Mala, Dünya Kupası kadrosuna seçilme konusunda içten içe umutlanabilir. Kasım ayında milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın kadrosunda yer alan kanat oyuncusu, Mart ayı kadrosunda yer almıyor.
Bunun yerine El Mala, U21 milli takımının Avrupa Şampiyonası eleme maçları kadrosuna çağrıldı. Kasım ayındaki ilk hazırlık maçının ardından da DFB genç milli takımına katılmıştı. Nagelsmann, A milli takımda onu kadroya almamıştı.
Ayrıca, bir sakatlık olması durumunda El Mala'nın İsviçre (27 Mart) ve Gana (30 Mart) ile oynanacak milli maçlar için kadroya sonradan dahil edilmesi de ihtimal dışı değil. Dünya Kupası treni de henüz kalkmadı - Nagelsmann'ın Perşembe günü kadro tanıtımında defalarca vurguladığı gibi, kimse için.
Said El Mala: Bu sezon 1. FC Köln'ün istatistikleri
Resmi maçlar Goller Asistler Sarı kartlar 28 9 4 3