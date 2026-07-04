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"Tam bir sihir!" - Yeşil Burun Adaları, Arjantin'e karşı muhteşem bir mağlubiyet yaşadıktan sonra Thierry Henry'yi hayran bıraktı ve Zlatan Ibrahimovic'i "neredeyse gözyaşlarına boğdu"
Dünya Kupası efsaneleri, tarihi çabaya duygulandı
Dünya sahnesine ilk kez çıkan Yeşil Burun Adaları, dünya birincisinin 66 sıra altında yer alarak 32'li tur maçına büyük bir dezavantajla girdi. Ancak korkusuz oyunları, Arjantin için gergin bir uzatma sonu yaşatırken, FOX Sports'ta yorumcu olarak görev yapan efsanevi forvet Ibrahimovic de dahil olmak üzere dünya çapındaki izleyicilerin hayranlığını kazandı.
Maçın bitiş düdüğünün ardından duygularını gizleyemeyen eski İsveç milli futbolcu, “Orada durup Yeşil Burun Adaları’nı alkışlayabilirim çünkü bu maç tamamen Yeşil Burun Adaları’na aitti. Büyük hayalleri olan küçük bir ada ve neredeyse dev rakibini elediler. Bu çocuklar, onlar kahraman. İşte kahramanlar budur. Küçük adalarının idolleri oldular ve yıldızlar. 90 dakika boyunca hiçbir maçı kaybetmediler, bunu belirtmek önemli. Bu maçta da neredeyse başardılar."
Ibrahimovic sözlerine şöyle devam etti: "Bu anı yaşarken, bu görüntüleri izlerken neredeyse gözyaşlarına boğuluyorum. Arjantin kutlama bile yapmıyor çünkü bu, Arjantin ya da Leo Messi ile ilgili değil. Bu, Yeşil Burun Adaları ile ilgili ve onlar bunu neredeyse başardılar."
- imago images / Eibner
Henry, ‘büyülü’ küçük takımları övdü
Henry de övgülerinde aynı derecede coşkulu davrandı ve maç boyunca Afrika ülkesinin sergilediği sarsılmaz inanca odaklandı. Maç, uzatmaların ikinci yarısında Diney Borges’in koluna çarpan bir kafa vuruşunun ağlara gitmesiyle Arjantin’in lehine sonuçlandı. Arsenal efsanesi, "Şu anda sonucun ne olduğu umurumda değil ve Arjantinlilerin de aynı şekilde hissettiğinden eminim çünkü kutlama bile yapmadılar. Sadece bir sonraki tura geçtikleri için mutlular," dedi.
"Bu hikâye, geçmişte de, bugün de ve gelecekte de her zaman Cabo Verde olacak. Bugün tanık olduğum şey şuydu: Yapabileceğine inandığında, işte böyle şeyler olabilir. Evet, maçı kaybettiklerini biliyorum. Ama kalplerimizi kazandılar. Bunun gerçekten sihirli olduğunu söylemeliyim. Vay canına."
Messi, fiziksel mücadelenin üstesinden gülerek geliyor
Uzmanlar hayranlık içindeyken, Messi böylesine kararlı bir takıma karşı oynamanın fiziksel yorgunluğunu hissediyordu. Maç sırasında kariyerinin 20. Dünya Kupası golünü atan Arjantin kaptanı, eleme maçının yüksek önemi rağmen rakipleriyle şakalaşırken ve selfie çekerken görüldü.
Maçı değerlendiren Messi, rakiplerinin sonunda formasını istemeden önce onu “fena halde hırpaladıklarını” söyleyerek şaka yaptı. Inter Miami yıldızı, Arjantin’in kontrolü elinde tutmakta zorlandığını kabul ederek, “Bunun çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Bu takımın İspanya ve Uruguay’a karşı hiç yenilmemesinin bir nedeni var” dedi.
- AFP
Futbol dünyası için bir ilham kaynağı
Mikel John Obi de övgü korosuna katılarak, Yeşil Burun Adaları’nın dünya futboluna yaptığı etkiyi vurguladı. Eski Chelsea orta saha oyuncusu, “Bugün tanık olduğumuz şey kesinlikle inanılmaz,” dedi.
Mikel sözlerini şöyle tamamladı: "Bugünün kazananları onlar. Ne olursa olsun, bu çocuklar bugün tartışmasız kazananlar. Arjantin büyük bir tehlikeyi atlattı ve bir sonraki maça çıkma şansını korudu." Arjantin artık dikkatini Mısır ile oynayacağı son 16 turu maçına çevirirken, "Mavi Köpekbalıkları" ise ulusal kahramanlar olarak evlerine dönüyor.
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