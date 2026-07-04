"Tam bir sihir!" - Yeşil Burun Adaları, Arjantin'e karşı muhteşem bir mağlubiyet yaşadıktan sonra Thierry Henry'yi hayran bıraktı ve Zlatan Ibrahimovic'i "neredeyse gözyaşlarına boğdu"

Dünya sahnesine ilk kez çıkan Yeşil Burun Adaları, dünya birincisinin 66 sıra altında yer alarak 32'li tur maçına büyük bir dezavantajla girdi. Ancak korkusuz oyunları, Arjantin için gergin bir uzatma sonu yaşatırken, FOX Sports'ta yorumcu olarak görev yapan efsanevi forvet Ibrahimovic de dahil olmak üzere dünya çapındaki izleyicilerin hayranlığını kazandı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından duygularını gizleyemeyen eski İsveç milli futbolcu, “Orada durup Yeşil Burun Adaları’nı alkışlayabilirim çünkü bu maç tamamen Yeşil Burun Adaları’na aitti. Büyük hayalleri olan küçük bir ada ve neredeyse dev rakibini elediler. Bu çocuklar, onlar kahraman. İşte kahramanlar budur. Küçük adalarının idolleri oldular ve yıldızlar. 90 dakika boyunca hiçbir maçı kaybetmediler, bunu belirtmek önemli. Bu maçta da neredeyse başardılar."

Ibrahimovic sözlerine şöyle devam etti: "Bu anı yaşarken, bu görüntüleri izlerken neredeyse gözyaşlarına boğuluyorum. Arjantin kutlama bile yapmıyor çünkü bu, Arjantin ya da Leo Messi ile ilgili değil. Bu, Yeşil Burun Adaları ile ilgili ve onlar bunu neredeyse başardılar."