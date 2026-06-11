"Tam bir saçmalık!" - Michael Carrick'in Pep Guardiola'nın izinden gideceği tahmin ediliyor; Man Utd efsanesi, Ole Gunnar Solskjaer'ın durumunun tekrarlanacağına dair endişeleri boşa çıkarıyor

Solskjaer, 19 maçlık geçici teknik direktörlük döneminde %73,7'lik bir galibiyet oranı kaydetti; ancak Ekim ve Kasım 2021 arasında oynanan yedi Premier Lig maçında beş yenilgiye uğradıktan sonra görevden alınmadan önce genel galibiyet oranı %54,2'ye geriledi. Bazı eleştirmenler, Carrick'in kalıcı olarak atanmasının, parlak bir geçici başlangıcın ardından Solskjaer'in yaşadığı düşüşü tekrarlayabileceğinden endişe ediyor. Ancak Sheringham, bu endişelerin tamamen yersiz olduğunu vurguluyor.

BOYLE Sports'a konuşan Sheringham, "Manchester United'ın Michael Carrick'e bu görevi vermesine ne diyorum? Hoşuma gitti. Bir süre işleri değiştirmeyi başardı ve belli ki işlere yaklaşımında bir yöntemi var ve oyuncular ona yanıt veriyor. Bunu oyunlarından anlayabilirsiniz. Bu yüzden Carrick'e bu görevi vermek harika bir hamle bence.

"Ole Gunnar Solskjaer döneminde olduğu gibi her şeyin yine aynı şekilde sonuçlanabileceğine dair tüm bu konuşmalar, çünkü o da geçici teknik direktördü, tamamen saçmalık. Carrick'e bir şans vermelisiniz çünkü bunu hak etti."