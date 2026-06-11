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"Tam bir saçmalık!" - Michael Carrick'in Pep Guardiola'nın izinden gideceği tahmin ediliyor; Man Utd efsanesi, Ole Gunnar Solskjaer'ın durumunun tekrarlanacağına dair endişeleri boşa çıkarıyor
Carrick, kalıcı sözleşme imzaladı
Manchester United, başarılı bir geçici teknik direktörlük döneminin ardından Mayıs ayında Carrick'e iki yıllık kalıcı bir sözleşme imzaladı. Ocak ayında Ruben Amorim'in ayrılmasının ardından görevi devralan eski orta saha oyuncusu, 16 maçın 11'ini kazanarak kulübün kaderini değiştirdi. En önemlisi, Carrick, Manchester City gibi üst düzey rakiplere karşı galibiyetler elde ederek Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını garantiledi.
- Getty Images Sport
Endişeler kesin bir şekilde reddedildi
Solskjaer, 19 maçlık geçici teknik direktörlük döneminde %73,7'lik bir galibiyet oranı kaydetti; ancak Ekim ve Kasım 2021 arasında oynanan yedi Premier Lig maçında beş yenilgiye uğradıktan sonra görevden alınmadan önce genel galibiyet oranı %54,2'ye geriledi. Bazı eleştirmenler, Carrick'in kalıcı olarak atanmasının, parlak bir geçici başlangıcın ardından Solskjaer'in yaşadığı düşüşü tekrarlayabileceğinden endişe ediyor. Ancak Sheringham, bu endişelerin tamamen yersiz olduğunu vurguluyor.
BOYLE Sports'a konuşan Sheringham, "Manchester United'ın Michael Carrick'e bu görevi vermesine ne diyorum? Hoşuma gitti. Bir süre işleri değiştirmeyi başardı ve belli ki işlere yaklaşımında bir yöntemi var ve oyuncular ona yanıt veriyor. Bunu oyunlarından anlayabilirsiniz. Bu yüzden Carrick'e bu görevi vermek harika bir hamle bence.
"Ole Gunnar Solskjaer döneminde olduğu gibi her şeyin yine aynı şekilde sonuçlanabileceğine dair tüm bu konuşmalar, çünkü o da geçici teknik direktördü, tamamen saçmalık. Carrick'e bir şans vermelisiniz çünkü bunu hak etti."
Barselona ile paralellikler kuruldu
Eski Middlesbrough teknik direktörünün yönettiği taktiksel dönüşüm, Old Trafford çevresindeki beklentileri değiştirerek efsanevi teknik direktör değişimlerini akla getiriyor. Futbol tarihinin simgesel dönüm noktalarıyla paralellikler kuran Sheringham, Carrick’in kulübün temel değerlerini anladığını düşünüyor.
Sheringham şunları ekledi: “Michael Carrick’in Manchester United menajeri olma yolculuğuna baktığımda, Pep Guardiola’nın Barcelona’da nasıl büyük bir fırsat yakaladığını hatırlıyorum. Manchester United’daki Michael Carrick’e baktığımda, aklıma Barcelona’daki Pep Guardiola geliyor. O da birdenbire ortaya çıktı, değil mi? Ve Barcelona için çok iyi işler çıkardı.
"Carrick'in de aynısını yapamayacağını kim söyleyebilir? Middlesbrough'da bu deneyimi yaşadı. Ona bu görevi verin. Şimdiye kadar harika iş çıkardı. Manchester United'da işleri daha da ileriye götürmesi için ona neden bir şans verilmesin ki?
"Manchester United'ın neyi temsil etmesi gerektiğini ve o seviyeye geri dönmek için ne yapması gerektiğini biliyor."
- Getty Images Sport
Avrupa'nın seçkinleri çağırıyor
Carrick, 22 Ağustos'ta 2026-27 Premier Lig sezonu resmen başlamadan önce geçen sezonun ivmesini sürdürebilmek için zorlu bir hazırlık dönemi programını başarıyla tamamlamalıdır. Yaz transfer dönemi, kendi kendine özgü futbol felsefesine uygun oyuncuları kadroya katmak için hayati bir fırsat sunuyor. Avrupa'nın en üst düzey futbolu Old Trafford'a geri dönerken, United'ın yeni kazandığı istikrar, kıtanın en iyi takımları karşısında en büyük sınavıyla karşı karşıya kalacak.