"Tam bir saçmalık" - James Maddison, "mükemmel" Tottenham kalecisinin Şampiyonlar Ligi kabusundan sonra toparlanışını gördükten sonra Antonin Kinsky'yi övgü yağmuruna tuttu
Kinsky, Molineux'da intikamını aldı
Maddison, Spurs'un Wolves'u 1-0'lık skorla zorlu bir galibiyetle mağlup etmesinin ardından, takım arkadaşı Kinsky'nin azmini kutlamak için sosyal medyaya bir paylaşım yaptı. Joao Palhinha'nın son dakikalarda attığı golle kesinleşen bu galibiyet, Tottenham'ın 28 Aralık'tan bu yana Premier Lig'de aldığı ilk galibiyet ve yeni teknik direktör Roberto De Zerbi yönetimindeki ilk galibiyet oldu.
Kinsky, maçın son dakikalarında Joao Gomes'in serbest vuruşunu muhteşem bir kurtarışla engelleyerek kahraman oldu. Kalecinin formuna kavuşma sürecini değerlendiren Maddison, Instagram'da şu mesajı paylaştı: "Harika dostum @tondakinsky. Son birkaç haftada geri dönmek için büyük çaba sarf ettin. Kaliteni gösterdin."
Madrid'deki kötü gidişatı aşmak
Kinsky'nin bir ay kadar önce yaşadığı o zorlu dönem göz önüne alındığında, Maddison'ın övgüsü daha da anlam kazanıyor. Atletico Madrid'e karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında, genç Çek kaleci, o dönem geçici teknik direktör olan Igor Tudor tarafından sadece 17 dakika sonra oyundan alındı. Bu oyuncu değişikliği, Spurs'un maçın ilk 15 dakikasında üç gol yemesine neden olan iki feci hatanın ardından gerçekleşti ve oyuncu sahadan ayrılırken gözle görülür bir şekilde üzgün ve çaresiz bir haldeydi.
De Zerbi kalecisine güveniyor
De Zerbi, ameliyat geçiren ve kadro dışı kalan as kaleci Guglielmo Vicario'nun yokluğunda Kinsky'ye büyük güven gösterdi.
İtalyan teknik direktör, Molineux'da kalesini gole kapatan kalecinin karakterini övgüyle değerlendirdi ve Madrid maçındaki olayın ardından aşması gereken psikolojik engeli kabul etti.
De Zerbi, gazetecilere şunları söyledi: "İyi bir adam ve iyi bir kaleci. Özellikle Madrid'den sonra bugün gibi bir günü hak ediyor. Sonuçtan memnunum. İlk 35 dakikada iyi oynadık. Belki daha fazla şans ve şut yaratabilirdik."
Spurs için hayatta kalma umutları yeşerdi
Bu galibiyet, Championship'e düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Tottenham takımına büyük bir moral verdi. De Zerbi, takımın alt sıralardan çıkma çabaları kapsamında kadronun ruhunu övmekten geri durmadı ve soyunma odasında birinci ligde kalmayı garantileyecek kadar kalite gördüğünü vurguladı.
Teknik direktör şunları ekledi: "Küme düşmeyeceğimize inanıyorum. 10 puan fark yok, iyi bir takım olan West Ham'dan iki puan gerideyiz, ama biz de çok iyi bir takımız. En önemli şey, oyuncuların nitelikleri ve insani özellikleri. Bu benim için bir sürprizdi çünkü onları tanımıyordum, ama onları daha iyi tanıdıkça, ligde kalma şansımız olduğunu anladım."