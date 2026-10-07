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'Tam bir rezalet!' - Wayne Rooney, eski Man Utd forvet partnerini kariyerinde gördüğü 'en kötü antrenman yapan oyuncu' olarak nitelendirdi
Old Trafford'daki efsanevi bir ortaklık
Tevez, West Ham'in Premier League'den düşmekten kurtulmasına yardım ettikten sonra 2007'de Manchester'a geldi. Arjantinli oyuncu kısa sürede taraftarların gözdesi haline geldi ve Sir Alex Ferguson'ın takımına sorunsuz şekilde uyum sağladı. Rooney, Cristiano Ronaldo ve Dimitar Berbatov'un yer aldığı müthiş hücum dörtlüsünün kilit parçalarından biri oldu.
İki yıllık döneminde Tevez, Manchester United'ın üst üste lig şampiyonlukları ve 2008 Şampiyonlar Ligi dahil altı kupa kazanmasına yardımcı oldu. Mirası ise sonunda ezeli rakip Manchester City'ye yaptığı tartışmalı geçiş nedeniyle daha karmaşık bir hal aldı.
- Getty Images Sport
"Hayatımdaki en kötü antrenör"
Berbatov ile birlikte Stick to United podcast'ine konuşan Rooney, eski takım arkadaşının perde arkasındaki alışkanlıkları hakkında açık sözlü bir değerlendirmede bulundu. Eski İngiltere kaptanı, antrenmana yaklaşımlarının büyük ölçüde farklı olduğunu kabul etti.
"Hepimiz farklı oyuncu profilleriydik," diye açıkladı Rooney. "Mesela antrenmanda Tevez'e baksanız tam anlamıyla faciaydı. Hayatımda gördüğüm en kötü antrenman performansına sahip oyuncuydu! Ama takım arkadaşı ya da teknik direktör olarak bunu kabul ederdik, çünkü sahaya çıktığında tüm enerjisini ortaya koyardı ve bu harikaydı."
Rooney, saha dışındaki ilişkilerine de ışık tuttu. Dil bariyerine rağmen, ilk 11'de yer kapmak için rekabet ederken birlikte yaptıkları yolculuklarda iletişim kurmanın yollarını buldular.
"Hepimiz arasında oynayabilmek için bir rekabet vardı," diye ekledi Rooney. "Berbatov oldukça sessizdi, Tevez ise çok fazla İngilizce konuşamıyordu. Aslında ilginçti, Tevez'i evinden alırdım ve bazen Şampiyonlar Ligi maçları için havaalanına giderdik çünkü yakındı, ama bir şekilde sohbet etmeyi başarırdık. Tuhaf bir şeydi!
"Muhtemelen o üç forvet arasında en iyi ilişkim, şakalaşma ve benzeri şeyler açısından Cristiano'yla vardı. Ama sahadayken kiminle oynadığınızı, onların güçlü yönlerinin ne olduğunu, zayıf yönlerinin ne olduğunu anlamanız gerekir."
Sürekli gelişim arayışı
Elit kulüpler, hakimiyetlerini sürdürmek için sürekli evrilmek zorundadır; Ferguson'ın ustalaştığı felsefe de buydu. Rooney, United'ın asla rehavete kapılmadığını ve 2008'de Berbatov'un transfer edilmesini, güçlü bir konumdayken kadroyu geliştirmeye verilebilecek en iyi örneklerden biri olarak gösterdi.
Rooney, "Sir Alex Ferguson döneminde United'ın bulunduğu noktada, Premier League'i yeni kazanmıştık, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştık ve sonra gidip elimizde olanı ve başardıklarımızı daha da geliştirmek için onu [Berbatov] transfer ettik" dedi. "Başarılı takımların başarılı kalmaya devam etme yolu budur. Bunu bu yıl Arsenal'de de gördük, Premier League'i kazandılar ve sonra ellerindekini geliştirmek için kaliteli oyuncular transfer ettiler.
"United'ın bulunduğu yer buydu ama bizim için, oyuncular olarak, bunu yapmamamız tuhaf olurdu. 'Kimi transfer ediyoruz? Neden kimseyi transfer etmiyoruz?' diye düşünürdük çünkü bu sizi sürekli zorluyor. Oyuncuların o futbol kulübünde o seviyede neden bu kadar uzun süre oynayabildiğinin sebebi de bu: Ryan Giggs, Paul Scholes... oyuncuların gelip gittiğini ve yerlerini almaları beklenen oyuncuları gördüler. Ama bu size, 'Artık Berbatov'u transfer ettik... dört inanılmaz forvetimiz var' deme motivasyonunu veriyordu, bu yüzden en iyi seviyenizde olmanız gerekiyordu."
- BSR Agency
Altın bir döneme bakış
Hem Rooney hem de Tevez, görkemli oyunculuk kariyerlerinin ardından teknik direktörlüğe geçerek uzun süre önce futbolu bıraktı. O kupa dolu günlerden bu yana yolları ayrılsa da birlikte geçirdikleri dönemden hikâyeler, Ferguson dönemini tanımlayan acımasız ve elit ortamın altını çizmeyi sürdürüyor.
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