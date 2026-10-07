Berbatov ile birlikte Stick to United podcast'ine konuşan Rooney, eski takım arkadaşının perde arkasındaki alışkanlıkları hakkında açık sözlü bir değerlendirmede bulundu. Eski İngiltere kaptanı, antrenmana yaklaşımlarının büyük ölçüde farklı olduğunu kabul etti.

"Hepimiz farklı oyuncu profilleriydik," diye açıkladı Rooney. "Mesela antrenmanda Tevez'e baksanız tam anlamıyla faciaydı. Hayatımda gördüğüm en kötü antrenman performansına sahip oyuncuydu! Ama takım arkadaşı ya da teknik direktör olarak bunu kabul ederdik, çünkü sahaya çıktığında tüm enerjisini ortaya koyardı ve bu harikaydı."

Rooney, saha dışındaki ilişkilerine de ışık tuttu. Dil bariyerine rağmen, ilk 11'de yer kapmak için rekabet ederken birlikte yaptıkları yolculuklarda iletişim kurmanın yollarını buldular.

"Hepimiz arasında oynayabilmek için bir rekabet vardı," diye ekledi Rooney. "Berbatov oldukça sessizdi, Tevez ise çok fazla İngilizce konuşamıyordu. Aslında ilginçti, Tevez'i evinden alırdım ve bazen Şampiyonlar Ligi maçları için havaalanına giderdik çünkü yakındı, ama bir şekilde sohbet etmeyi başarırdık. Tuhaf bir şeydi!

"Muhtemelen o üç forvet arasında en iyi ilişkim, şakalaşma ve benzeri şeyler açısından Cristiano'yla vardı. Ama sahadayken kiminle oynadığınızı, onların güçlü yönlerinin ne olduğunu, zayıf yönlerinin ne olduğunu anlamanız gerekir."



