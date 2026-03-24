"Tam bir rezalet": Real Madrid'in Kylian Mbappe'nin yanlış bacağını incelediği iddia ediliyor

Ancak Mbappé, devam eden ağrıları nedeniyle eski yaşadığı yer olan Paris'te ikinci bir görüş almıştı; bunun üzerine bir diz uzmanıyla birlikte iyileşmesi için farklı bir yaklaşım benimsemişti. Bu arada eski PSG oyuncusu sahalara bile geri dönmüştü.

Madrid'deki yanlış teşhis ayrıca Mbappe'yi "öfkelendirmişti". The Athletic'in Salı günü bildirdiği gibi, doktor ekibi utanç verici bir hata yaptı: MRG'de Fransız oyuncunun yanlış bacağını inceledi ve elbette herhangi bir sorun tespit edilemeyince onay verdi.

Yanlış teşhis, yılın başında tıbbi personelin işten çıkarılmasında da belirleyici bir faktör olmuş. Bunun sonucunda, geçen yaz yeniden yapılandırılan ekibin ardından, 2023'ün sonunda işten çıkarılmasının ardından Dr. Niko Mihic yeniden başhekim olarak atandı. Real'in tıp departmanındaki personel değişiklikleri, yetkililer çok fazla sakatlıktan şikayet etmeye başladığında hiç de nadir bir durum değil. Mbappe'nin yanı sıra, geçtiğimiz haftalarda Jude Bellingham ve Alvaro Carreras da kadroda yer almadı.

Bu konuda RMC muhabiri Daniel Riolo, "L'After Foot" programında sert sözler sarf etti. "Real için olanlar tam bir utanç. (...) Bu teşhis hatası çok daha ciddi sonuçlar doğurabilirdi, çünkü Mbappe'nin neyi olduğunu öğrenmesi uzun zaman aldı. Başka alanlarda aktifti, hatta ne sorunu olduğunu tam olarak bilmeden birkaç maça bile çıktı. Dizini mahvedebilirdi." Söz konusu Parisli diz uzmanıyla birlikte geliştirdiği özel bir kas güçlendirme programı, sonunda durumu tersine çevirmiş.