Fransız televizyon kanalı RMC Sport'un haberine göre, forvet oyuncusu yanlış bir teşhisin kurbanı oldu; bu durum, yaz aylarında düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmasını bile engelleyebilirdi.
Çeviri:
"Tam bir rezalet": Real Madrid'in Kylian Mbappe'nin yanlış bacağını incelediği iddia ediliyor
Ancak Mbappé, devam eden ağrıları nedeniyle eski yaşadığı yer olan Paris'te ikinci bir görüş almıştı; bunun üzerine bir diz uzmanıyla birlikte iyileşmesi için farklı bir yaklaşım benimsemişti. Bu arada eski PSG oyuncusu sahalara bile geri dönmüştü.
Madrid'deki yanlış teşhis ayrıca Mbappe'yi "öfkelendirmişti". The Athletic'in Salı günü bildirdiği gibi, doktor ekibi utanç verici bir hata yaptı: MRG'de Fransız oyuncunun yanlış bacağını inceledi ve elbette herhangi bir sorun tespit edilemeyince onay verdi.
Yanlış teşhis, yılın başında tıbbi personelin işten çıkarılmasında da belirleyici bir faktör olmuş. Bunun sonucunda, geçen yaz yeniden yapılandırılan ekibin ardından, 2023'ün sonunda işten çıkarılmasının ardından Dr. Niko Mihic yeniden başhekim olarak atandı. Real'in tıp departmanındaki personel değişiklikleri, yetkililer çok fazla sakatlıktan şikayet etmeye başladığında hiç de nadir bir durum değil. Mbappe'nin yanı sıra, geçtiğimiz haftalarda Jude Bellingham ve Alvaro Carreras da kadroda yer almadı.
Bu konuda RMC muhabiri Daniel Riolo, "L'After Foot" programında sert sözler sarf etti. "Real için olanlar tam bir utanç. (...) Bu teşhis hatası çok daha ciddi sonuçlar doğurabilirdi, çünkü Mbappe'nin neyi olduğunu öğrenmesi uzun zaman aldı. Başka alanlarda aktifti, hatta ne sorunu olduğunu tam olarak bilmeden birkaç maça bile çıktı. Dizini mahvedebilirdi." Söz konusu Parisli diz uzmanıyla birlikte geliştirdiği özel bir kas güçlendirme programı, sonunda durumu tersine çevirmiş.
- Getty
Mbappe haftalarca ağrıya rağmen oynadı - ve açıkça konuştu
Mbappe, yanlış bacağının muayenesinden sonra birçok maçı ağrı içinde oynadı. Madridliler, bu sakatlığın maçtan maça tedavi edilmesi gereken bir durum olduğunu ve kısa sürede iyileşmesinin beklendiğini belirttiler. Ancak golcü, Ocak başında (iki maç) ve Mart başında (üç maç) Real Madrid kadrosunda yer almadı. İkinci zorunlu aradan sonra, Mbappe'nin Paris'e yaptığı ziyaretin ardından Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester City'ye karşı sahalara dönmeden önce, gazetelerde bir çapraz bağ yaralanması olduğu yönünde spekülasyonlar bile yapılmıştı.
Pazartesi günü Mbappe, sakatlığıyla ilgili bir açıklama yaptı. "Dizim iyi. İyileşiyor. Oldukça iyi gidiyor ve bu konuda birçok spekülasyon yapıldığını ve yanlış şeyler söylendiğini biliyorum," dedi ve anlamlı bir şekilde ekledi: "Bir üst düzey sporcunun hayatı böyledir. İnsanların hiçbir şeyi doğrulamadan ve hiçbir dayanağı olmadan konuşmasına alışkınız."
Mbappé "yüzde 100 iyileşti" - ve milli takım kadrosunda yer alıyor
Mbappe, artık ağrı hissetmediğini belirterek, "L'After Foot" programındaki Riolo'nun da aralarında bulunduğu bazı kişilerin iddialarını yalanladı. Oyuncu, "Yüzde 100 iyileştim. Paris'te kapsamlı bir teşhis geçirme fırsatım oldu. Ve birlikte, Real Madrid'de ve Dünya Kupası öncesinde tekrar en iyi formuma ulaşmak için bir plan hazırladık" dedi.
Mbappe'nin gerçekten tamamen iyileştiğini, Fransız milli takımının yaklaşan hazırlık maçları kadrosuna seçilmesi de kanıtlıyor. 27 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası için büyük bir umut olarak görülüyor. Çünkü geçtiğimiz aylarda yaşadığı fiziksel rahatsızlıklara rağmen, bu sezon Real Madrid formasıyla oynadığı 35 resmi maçta 38 gol ve 6 asist gibi olağanüstü bir performans sergiledi.
Madrid'in doktorlarını savunmak gerekirse: İki zorunlu ara arasında da gol yağmuru yaşatmıştı.
Kylian Mbappe: Bu sezon Real Madrid formasıyla sergilediği performans verileri ve istatistikler
Oyunlar 35 Gol 38 Asist 6