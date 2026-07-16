'Tam bir rezalet' - Chelsea, İngiltere'nin Arjantin'e karşı Dünya Kupası maçında yenilgisi sırasında Enzo Fernandez'in sosyal medya paylaşımını silmek zorunda kaldı

Bu olay, Fernandez’in milli kariyerini çevreleyen önceki tartışmalara bir yenisini daha ekliyor. Arjantin’in 2024 Copa America zaferinin ardından, Fernandez hakaret içeren tezahüratlarla ilgili bir olaya karışmış ve bu durum, kamuoyuna yönelik bir özür ve Chelsea’de iç disiplin işlemleriyle sonuçlanmıştı.

Bu olaya rağmen, Fernandez, 2023 yılında Benfica'dan İngiliz rekoru kıran bir transferle Chelsea'ye katıldıktan sonra, takımın orta sahasının kilit isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Bununla birlikte, İngiltere karşısında yaptığı belirleyici katkı, İngiliz kamuoyunun bazı kesimlerinden gelen eleştirileri daha da yoğunlaştırdı.