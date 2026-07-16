Getty Images Sport
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'Tam bir rezalet' - Chelsea, İngiltere'nin Arjantin'e karşı Dünya Kupası maçında yenilgisi sırasında Enzo Fernandez'in sosyal medya paylaşımını silmek zorunda kaldı
Chelsea'nin paylaşımı taraftarların tepkisine yol açtı
Chelsea, Çarşamba günü İngiltere ile oynanan Dünya Kupası yarı final maçında Fernandez’in Arjantin adına attığı beraberlik golünü kutladıktan sonra eleştiri yağmuruna tutuldu. Orta saha oyuncusu, Arjantin’in 2-1’lik geri dönüş galibiyetini garantilediği maçta beraberlik golünü attı ve Thomas Tuchel’in takımının finale yükselme umutlarını sona erdirdi.
Kulübün paylaşımı, taraftarların tepkisini hemen üzerine çekti. Taraftarların çoğu, İngiltere'yi turnuvadan eleyen bir golü kutlamanın duyarsızlık olduğunu düşündü. Taraftarlar, bu mesajın kulübün yerel taraftar kitlesinin duygularını ikinci plana atarak bireysel bir oyuncuyu öne çıkardığını savundu. Chelsea daha sonra bu paylaşımı resmi sosyal medya hesaplarından sildi. Kulüp, paylaşımın neden kaldırıldığına dair bir açıklama yapmadı.
- AFP
Taraftarlar, Chelsea’nin kararını kınadı
Bu sosyal medya paylaşımı anında tepkilere yol açtı; taraftarlar, İngiltere’nin Dünya Kupası’ndan elenmesi sırasında kulübün karar verme yeteneğini sorguladılar.
Bir taraftar X'te şöyle yazdı: "Bir İngiliz kulübünün bunu paylaşması tam bir rezalet, ama yine de o pis kulüpten başka bir şey beklemiyordum."
Eleştiriler sosyal medyada yayıldı; kullanıcılar ayrıca, tartışmalı paylaşımın ardından kulübün sosyal medya yöneticisinin işini kaybedeceği yönünde şakalar da yaptılar.
Fernandez, bir başka tartışmanın odağında bulunuyor
Bu olay, Fernandez’in milli kariyerini çevreleyen önceki tartışmalara bir yenisini daha ekliyor. Arjantin’in 2024 Copa America zaferinin ardından, Fernandez hakaret içeren tezahüratlarla ilgili bir olaya karışmış ve bu durum, kamuoyuna yönelik bir özür ve Chelsea’de iç disiplin işlemleriyle sonuçlanmıştı.
Bu olaya rağmen, Fernandez, 2023 yılında Benfica'dan İngiliz rekoru kıran bir transferle Chelsea'ye katıldıktan sonra, takımın orta sahasının kilit isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Bununla birlikte, İngiltere karşısında yaptığı belirleyici katkı, İngiliz kamuoyunun bazı kesimlerinden gelen eleştirileri daha da yoğunlaştırdı.
- Getty Images Sport
Dikkatler Dünya Kupası finaline çevriliyor
Fernandez artık dikkatini, 19 Temmuz Pazar günü Arjantin’in İspanya ile karşılaşacağı Dünya Kupası finaline yöneltecek. Ülkesinin bir dünya şampiyonluğu daha kazanmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.
Milli takım futbolu dışında, Chelsea'deki uzun vadeli geleceğine dair spekülasyonlar devam ediyor ve Real Madrid'in bu orta saha oyuncusuyla adı sık sık anılıyor. Ancak şimdilik dikkatini tamamen finale vermiş durumda.
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