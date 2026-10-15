Anlaşmazlık, Jesus'un, 30 dakika boyunca ısınıp oyuna gireceğini düşünmesine rağmen Ronaldo'yu Norveç karşısında 2-1 kazanılan Uluslar Ligi maçı boyunca yedek kulübesinde tutma kararından kaynaklanıyor. İhanete uğradığını hisseden Ronaldo, 6 Ekim'de yaptığı açıklamada aralarındaki özel görüşmeleri anlattı ve teknik direktörün sözünü iki kez tutmadığını, bunlardan birinin de maç sonrası basın toplantısında yapacağına söz verdiği açıklama olduğunu öne sürdü. Yaşadığı hayal kırıklığı üzerine Danimarka maçı öncesinde takımın Kopenhag'daki kampından ayrıldı.

Ronaldo daha sonra takım arkadaşlarından özür dilese de Portekiz Futbol Federasyonu (FPF), disiplin sürecini acil bir mesele olarak değerlendirerek Ronaldo'yu 9 Ekim'de tedbiren uzaklaştırdı. Federasyon kurallarına göre millî takım görevine katılmayan oyuncular, bir ila altı ay arasında değişen ağır bir men cezasının yanı sıra önemli bir para cezasıyla da karşı karşıya kalıyor.