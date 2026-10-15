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“Tam bir kaostu!” PSG'li orta saha oyuncusu Vitinha, Cristiano Ronaldo ile Jorge Jesus arasındaki gerilimin perde arkasını anlattı ve takımdan uzaklaştırılan forvetin “geri dönmesini” umduğunu söyledi
Orta saha oyuncusu çalkantılı milli takım kampı hakkında konuştu
Paris Saint-Germain'in orta saha oyuncusu, Ronaldo ile millî takım teknik direktörü Jesus arasında kamuoyu önünde yaşanan tartışmanın ardından Portekiz kampında süregelen gerilimleri anlattı. Hassas konu, Vitinha'nın takımının Manchester City deplasmanında Şampiyonlar Ligi'nde aldığı 4-2'lik galibiyette üçüncü golünü atmasının ardından yeniden gündeme geldi. Taraf tutmak istemeyen oyun kurucu, Portekiz kaptanının millî takıma dönmesini istediğini gizlemedi.
- HMB-Media
Soyunma odası bir an önce çözüm istiyor
Manchester'daki maçın ardından karma alanda konuşan Portekizli orta saha oyuncusu, takım içindeki birlikteliği korumak için uzlaşmacı bir üslup kullandı. Ronaldo ile Jesus arasındaki anlaşmazlığa değinen Vitinha, TNT Sports Brasil'e şunları söyledi: "Çalkantılı, duygu dolu bir milli araydı. Ben sadece her şeyin en iyi şekilde çözülmesini umuyorum. Onun geri dönmesini ve her şeyin yoluna girmesini istiyorum. Gerçek şu ki hepimizin istediği bu. Umarım geri döner ve her şey çözülür."
Tutulmayan sözler antrenmanın terk edilmesine yol açtı
Anlaşmazlık, Jesus'un, 30 dakika boyunca ısınıp oyuna gireceğini düşünmesine rağmen Ronaldo'yu Norveç karşısında 2-1 kazanılan Uluslar Ligi maçı boyunca yedek kulübesinde tutma kararından kaynaklanıyor. İhanete uğradığını hisseden Ronaldo, 6 Ekim'de yaptığı açıklamada aralarındaki özel görüşmeleri anlattı ve teknik direktörün sözünü iki kez tutmadığını, bunlardan birinin de maç sonrası basın toplantısında yapacağına söz verdiği açıklama olduğunu öne sürdü. Yaşadığı hayal kırıklığı üzerine Danimarka maçı öncesinde takımın Kopenhag'daki kampından ayrıldı.
Ronaldo daha sonra takım arkadaşlarından özür dilese de Portekiz Futbol Federasyonu (FPF), disiplin sürecini acil bir mesele olarak değerlendirerek Ronaldo'yu 9 Ekim'de tedbiren uzaklaştırdı. Federasyon kurallarına göre millî takım görevine katılmayan oyuncular, bir ila altı ay arasında değişen ağır bir men cezasının yanı sıra önemli bir para cezasıyla da karşı karşıya kalıyor.
- Getty Images Sport
Belirsiz gelecek, kasım dönemine gölge düşürüyor
Geçici uzaklaştırma yürürlükteyken ve tecrübeli forvetin altı ay men cezası alma ihtimali gündemdeyken, iki isim de tutumundan geri adım atmıyor ve aralarında hâlâ bir uzlaşma belirtisi görünmüyor. Bu çıkmaz, Portekiz'in gelecek ayki millî maçlara yönelik planlarını ciddi biçimde belirsizliğe sürüklüyor. Vitinha ise PSG'nin gelecek hafta Barcelona'yı ağırlayacağı önemli Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde yeniden kulübündeki görevlerine odaklanmak zorunda.
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