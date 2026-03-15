Niklas Süle, bu sezonun sonunda sona erecek olan sözleşmesi nedeniyle dört yılın ardından BVB'den ayrılıyor. Borussia Dortmund, geçen hafta bu ayrılığı duyurdu ve eski milli futbolcu Dietmar Hamann bu kararı gayet iyi anlayabiliyor.
Çeviri:
"Tam bir hayal kırıklığıydı": Dietmar Hamann, BVB'nin yıldızlarından birine acımasız bir eleştiri yöneltti
Sky'da uzman olarak görev yapan Süle, Bundesliga'da ikinci sırada yer alan takımda forma giyen bu stoperin performansı hakkında net ifadeler kullandı: "Transfer ücreti ödemeden geldi, görünüşe göre Dortmund'da en yüksek maaşı alan oyuncu oldu ve şunu açıkça söylemek gerekir: Bu tam bir hayal kırıklığıydı."
Süle, 2022'de FC Bayern'den Dortmund'a bedelsiz transfer olmuştu, ancak orada yüksek beklentileri nadiren karşılayabildi. Bunun bir nedeni de, stoperin sürekli fiziksel sorunlar yaşamasıydı. BVB formasıyla 108 maça çıkan Süle, bu maçlarda 3 gol attı ve 5 asist yaptı.
Dortmund, son olarak Julian Brandt ve Salih Özcan'ın ayrıldığını da duyurdu. Süle ile ilgili açıklamada şöyle denildi: "Siyah-sarı formayla geçirdiği dört yılın ardından, Niklas Süle ve Borussia Dortmund'un ortak yolu yaz aylarında sona eriyor. BVB ve Süle bu konuda karşılıklı olarak anlaştılar."
- Getty Images Sport
Niklas Süle'nin BVB'den ayrılmasının ardından geleceği belirsiz
49 kez Almanya milli takımında forma giyen oyuncunun yaz aylarında ne yapacağı henüz belli değil. Her halükarda menajeri Volker Struth, oyuncusuna büyük güven duyuyor. Mart ayı başındaBild'in "Phrasenmäher" adlı podcast'inde şunları söyledi: "Kendimizi kandırmayalım: Özellikle geçen yıl her şey biraz sancılı geçti. Niki, kariyeri boyunca birçok şampiyonluk ve önemli maçlara imza atmış olmasına rağmen, uzun zamandır örnek bir profesyonel olmadığı yönünde bir şöhrete sahip. Benim için potansiyel açısından hala en iyi Alman stoper o."
Bu nedenle, müvekkilinin yaz aylarında kariyerine son vermesi de son derece "olasılık dışı. Bence, futbolu yeniden gerçekten keyifle oynamak istediğini ve kariyerini bu şekilde sonlandırmayacağını kendine ilke edinmiştir."
Süle, sadece bu sezon küçük sakatlıklar nedeniyle 20 resmi maçı kaçırdı; aralarında kas sakatlıkları, ayak sakatlıkları ve son olarak da uyluk sakatlığı onu defalarca geriye attı. Böylece teknik direktör Niko Kovac yönetiminde sadece on maça çıktı ve bir asist yaptı.
BVB'de sona eren sözleşmeler
Oyuncular Pozisyon Yaş Niklas Süle Defans 30 yaş Salih Özcan Orta saha 28 yaş Julian Brandt Orta saha 29 yaş