Sky'da uzman olarak görev yapan Süle, Bundesliga'da ikinci sırada yer alan takımda forma giyen bu stoperin performansı hakkında net ifadeler kullandı: "Transfer ücreti ödemeden geldi, görünüşe göre Dortmund'da en yüksek maaşı alan oyuncu oldu ve şunu açıkça söylemek gerekir: Bu tam bir hayal kırıklığıydı."

Süle, 2022'de FC Bayern'den Dortmund'a bedelsiz transfer olmuştu, ancak orada yüksek beklentileri nadiren karşılayabildi. Bunun bir nedeni de, stoperin sürekli fiziksel sorunlar yaşamasıydı. BVB formasıyla 108 maça çıkan Süle, bu maçlarda 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

Dortmund, son olarak Julian Brandt ve Salih Özcan'ın ayrıldığını da duyurdu. Süle ile ilgili açıklamada şöyle denildi: "Siyah-sarı formayla geçirdiği dört yılın ardından, Niklas Süle ve Borussia Dortmund'un ortak yolu yaz aylarında sona eriyor. BVB ve Süle bu konuda karşılıklı olarak anlaştılar."