"Tam bir fiyasko" - Arne Slot'un yerine geçecek yeni bir ismin devreye girmesiyle Liverpool'da bir sonraki teknik direktör seçimi neden o kadar kolay olmayabilir?
Anfield'ın teknik direktör koltuğuna Alonso mu, yoksa Iraola mı oturacak?
Sezonun sona yaklaşmasıyla birlikte Liverpool’daki teknik direktörlük durumu yoğun spekülasyonların odağında olmaya devam ediyor. Slot’un geleceği konusunda baskı altında kalmaya devam ettiği bir yandan, eski oyuncular ve yorumcular da potansiyel haleflerin isimlerini tartışıyor. Xabi Alonso birçok taraftarın gönlündeki favori olsa da, Nicol, FSG’nin alacağı kararın bir zamanlar düşünülmüş olduğu kadar net olmayabileceğine inanıyor. ESPN FC'ye konuşan Nicol'dan Slot, Alonso ve Bournemouth'tan Iraola arasında bir seçim yapması istendi. Sonunda eski bir Anfield favorisinin tarafını tutsa da, Iraola'nın da düşüncelerinde sağlam bir yer edindiğini itiraf etti. "Iraola'yı seviyorum. Bournemouth'un oyun tarzını seviyorum," diyen Nicol, Bask menajerin güney sahilindeki etkileyici çalışmalarını vurguladı.
Alonso’nun Real Madrid’deki performansına ilişkin endişeler
Nicol'un Alonso konusunda tereddüt etmesinin nedeni, eski stoperin açık sözlerle ifade ettiği gibi, oyuncunun Santiago Bernabéu'daki son dönemindeki performansına dayanıyor. Nicol, "Normal şartlarda Alonso derdim. Ancak Real Madrid'de tam bir fiyasko yaşadı ve bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor," diye açıkladı.
Bu endişelere rağmen Nicol, Alonso'yu Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı kulübe geri getirmenin cazibesini kabul etti. Nicol, "Ancak, Arne Slot sezon başında orada olmayacaksa, FSG'nin Alonso'yu tercih etmemesi için bir neden göremiyorum. Bu yüzden, nihayetinde Alonso'yu seçeceğim sanırım," diye ekledi.
Andoni Iraola'nın yükselişi
Iraola, Premier Lig’in en saygın teknik direktörlerinden biri haline geldi; son dönemde Bournemouth’u Newcastle ve Arsenal karşısında üst üste iki deplasman galibiyetine taşıdı. Sezonun bitmesine beş maç kala Bournemouth’un Şampiyonlar Ligi potasından sadece dört puan geride olmasıyla, teknik direktörlük kariyerinde hiç bu kadar yüksek bir noktada bulunmamıştı. Hücum ağırlıklı futbol anlayışı, Liverpool ile derin bağları olanlar da dahil olmak üzere pek çok hayran kazandı.
Iraola ile Liverpool arasındaki bağ, sportif direktör Richard Hughes ile olan mevcut ilişkisi sayesinde daha da güçlendi. Bournemouth'un son üç yıldır onun yönetiminde gösterdiği istikrarlı performansı göz önüne alındığında, Nicol onun bir üst seviyeye geçmeye hazır olduğuna inanıyor.
Merseyside derbisinin önemi
Medyada yeni teknik direktör arayışları yoğunlaşırken, Slot şimdilik yedek kulübesinde yerini koruyor. FSG'nin bu yaz Slot'u görevden alıp almayacağı henüz belli değil, ancak birçok haber 47 yaşındaki teknik adamın gelecek sezon da görevde kalabileceğini öne sürüyor. David Moyes'un Everton'uyla oynanacak maçın zamanlaması daha kritik olamazdı. Jürgen Klopp son derbi maçını kaybettikten sonra, Slot yönetim kurulunun ve taraftarların endişelerini gidermek istiyorsa benzer bir hatayı göze alamaz.