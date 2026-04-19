"Tam bir fiyasko" - Arne Slot'un yerine geçecek yeni bir ismin devreye girmesiyle Liverpool'da bir sonraki teknik direktör seçimi neden o kadar kolay olmayabilir?

Nicol'un Alonso konusunda tereddüt etmesinin nedeni, eski stoperin açık sözlerle ifade ettiği gibi, oyuncunun Santiago Bernabéu'daki son dönemindeki performansına dayanıyor. Nicol, "Normal şartlarda Alonso derdim. Ancak Real Madrid'de tam bir fiyasko yaşadı ve bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor," diye açıkladı.

Bu endişelere rağmen Nicol, Alonso'yu Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı kulübe geri getirmenin cazibesini kabul etti. Nicol, "Ancak, Arne Slot sezon başında orada olmayacaksa, FSG'nin Alonso'yu tercih etmemesi için bir neden göremiyorum. Bu yüzden, nihayetinde Alonso'yu seçeceğim sanırım," diye ekledi.