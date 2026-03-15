"Tam bir felaket" - Jamie Carragher, Liverpool'u, bu iç karartıcı beraberliğin ardından Tottenham'ı "iyi bir takım gibi göstermiş" olduğu için sert bir şekilde eleştirdi

Yorumcu, rakibin kötü formuna dikkat çekerek sert eleştirisine devam etti. "Berbat bir performanstı. Tottenham'a saygısızlık etmek istemem ama şu anda Premier Lig'in en kötü takımı onlar," diyen Carragher, bunun sezon başından beri süregelen bir sorun olduğunu da ekledi. Carragher sorunun temel nedenini sorguladı: "Bu durum teknik direktörden mi yoksa kadro yapısından mı kaynaklanıyor? Yeni bir teknik direktör bu tür oyuncuları tamamen canlandırabilir mi? Emin değilim." Ardından, takımın zayıf noktasının son transferlerden kaynaklandığını söyledi. "Bence bunun büyük bir kısmı yaz aylarında yaşananlara dayanıyor," diye açıkladı Carragher. "Sadece top ayaklarına geldiğinde oynamak isteyen çok fazla oyuncu var. Sıkı savunma yapıp rakibe zorluk çıkarmak istemiyorlar. Bu yüzden bu Liverpool takımına karşı oynamak çok kolay."