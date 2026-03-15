"Tam bir felaket" - Jamie Carragher, Liverpool'u, bu iç karartıcı beraberliğin ardından Tottenham'ı "iyi bir takım gibi göstermiş" olduğu için sert bir şekilde eleştirdi
Liverpool, evinde Spurs'a yenildi
Liverpool’un Şampiyonlar Ligi’ne katılma umutları, Anfield’da küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Tottenham Hotspur ile 1-1 berabere kalmasının ardından büyük bir darbe aldı. Richarlison, maçın başlarında kaçırdığı fırsatlara rağmen 90. dakikada attığı golle skoru eşitledi ve Kop tribünlerini şaşkına çevirdi. Bu sonuçla Arne Slot’un takımı beşinci sırada kalırken, Chelsea’nin sadece bir puan önünde ve Aston Villa’nın iki puan gerisinde yer alıyor. Jamie Carragher, ev sahibi takımın maçın sonlarında yaşadığı çöküşü değerlendirirken sözünü sakınmadı. Carragher, Sky Sports'ta "Bu, Şampiyonlar Ligi'ne katılma açısından Liverpool için tam bir felaket" dedi. "Aslında Tottenham'ı iyi bir takım gibi gösterdiler."
Maçın son dakikalarında gelen goller Liverpool için sorun teşkil ediyor
İstatistikler, Merseyside kulübü için iç karartıcı bir gerçeği ortaya koyuyor. Takım, bu sezon Premier Lig’de 90. dakikadan sonra toplam sekiz gol yedi; bu, tek bir sezonda elde ettikleri en kötü rekor. Üstelik Anfield’da galibiyete yakın durumdayken yedi puan kaybettiler; bu da 2016-17 sezonundan bu yana en kötü performanslarına denk geliyor. Carragher, sahadaki farkındalık eksikliğinden dolayı gözle görülür bir şekilde hayal kırıklığına uğramıştı. Eski defans oyuncusu, "Liverpool'un savunması kesinlikle şok ediciydi" dedi. "Tüm sezon boyunca Liverpool'un bu duruma uyurgezer gibi geldiğini söylüyorum."
Teknik direktör ve kadro yapısını sorgulamak
Yorumcu, rakibin kötü formuna dikkat çekerek sert eleştirisine devam etti. "Berbat bir performanstı. Tottenham'a saygısızlık etmek istemem ama şu anda Premier Lig'in en kötü takımı onlar," diyen Carragher, bunun sezon başından beri süregelen bir sorun olduğunu da ekledi. Carragher sorunun temel nedenini sorguladı: "Bu durum teknik direktörden mi yoksa kadro yapısından mı kaynaklanıyor? Yeni bir teknik direktör bu tür oyuncuları tamamen canlandırabilir mi? Emin değilim." Ardından, takımın zayıf noktasının son transferlerden kaynaklandığını söyledi. "Bence bunun büyük bir kısmı yaz aylarında yaşananlara dayanıyor," diye açıkladı Carragher. "Sadece top ayaklarına geldiğinde oynamak isteyen çok fazla oyuncu var. Sıkı savunma yapıp rakibe zorluk çıkarmak istemiyorlar. Bu yüzden bu Liverpool takımına karşı oynamak çok kolay."
Liverpool için bundan sonra ne olacak?
Liverpool, dikkatini hızla Avrupa'ya çeviriyor ve Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray'ı ağırlayarak, ilk maçta aldığı 1-0'lık yenilgiyi telafi etmeyi hedefliyor. Ligde ise kritik bir dönem bekliyor. Önümüzdeki Cumartesi Brighton deplasmanına çıkacaklar, ardından Fulham, Everton ve Crystal Palace ile karşılaşacaklar. İlk dört sırayı belirleyecek yarış, Manchester United, Chelsea ve Aston Villa ile oynanacak yüksek riskli maçların yer aldığı zorlu Mayıs programı sırasında karara bağlanacak.
