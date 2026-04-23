Getty Images
Çeviri:
"Tam bir felaket!" - Como'nun teknik direktörü Cesc Fabregas'tan Chelsea'nin "kabusundan" uzak durması isteniyor
Petit, Chelsea'ye uyarıda bulundu
Petit, Fabregas’a Chelsea’deki “karışıklıktan” uzak durmasını tavsiye ederek, Como teknik direktörüne kariyeri açısından Barcelona’ya dönmenin “en mantıklı seçim” olacağını söyledi. Fabregas gibi parlak kariyeri boyunca hem Chelsea hem de Barça forması giyen eski orta saha oyuncusu, Batı Londra’daki ortamın şu anda yükselişte olan bir teknik direktör için fazla istikrarsız olduğuna inanıyor.
Olası atama hakkında konuşan Petit, durumu net bir şekilde değerlendirdi. "Cesc Fabregas'ın Chelsea'ye gitmesi mi? Hayır, hayır, hayır. Chelsea ile Barcelona arasında seçim yapmanız gerekiyorsa, kesinlikle Chelsea'ye değil, Barcelona'ya gidersiniz. Chelsea bir karmaşa. Tam bir karmaşa," dedi Petit, Andy’s Bet Club'a.
- Getty Images
Stamford Bridge'deki boş pozisyon
Fabregas, Çarşamba günü Liam Rosenior’un teknik direktörlük görevinden alınmasının ardından Stamford Bridge’deki boş pozisyonla anılan birçok tanınmış isimden biri. Rosenior, tek bir gol bile atamadan üst üste beş lig mağlubiyetine yol açmasının ardından görevinden alındı; bu, 1912’den beri Chelsea’de yaşanmamış istenmeyen bir rekor.
21 yaş altı takımının teknik direktörü Calum McFarlane geçici olarak görevi devralırken, kalıcı bir halef arayışı yoğunlaşıyor. Ancak Petit, kulübün şu anda teknik direktörler için bir mezarlık olduğunu uyarıyor. "Bu, teknik direktörler için bir kabus; aslında oyuncular için de bir nevi kabus. Barcelona'da büyük baskı altında olsanız bile daha fazla huzur bulursunuz," diye ekledi.
Como projesinde başarı
38 yaşındaki eski Chelsea orta saha oyuncusu Fabregas, Como'nun başında gösterdiği olağanüstü performansla kendine pek çok hayran kazandı. Takım, geçen sezon Serie A'ya dönüşünde dokuzuncu sırada bitirerek 1987'den bu yana elde ettiği en iyi sıralamayı yakaladı; bu sezon ise kalan beş maçla birlikte birinci ligde beşinci sırada yer alarak bu başarıyı daha da ileriye taşımaya hazırlanıyor.
Premier Lig'in cazibesine rağmen Fabregas, geçtiğimiz günlerde transfer arayışında olmadığını vurguladı. "Bu projeye kendimi tamamen adadım. Kim bilir, ama şu anda Como'dan ayrılmamın pek olası olmadığını düşünüyorum," dedi. "Geçen yıl, diğer kulüplerin nasıl işlediğini görmek istedim. Bunu başkana da söyledim, ancak kalmaya karar verdim. Başardıklarımızdan çok memnunum. Bu önemli bir proje. Burada kendimi iyi hissetmem gerekiyor. Ailemin mutlu olması önemli ve eğer Como'da mutlularsa, kalacağım."
- AFP
Barselona'nın rüya ikilisi
Petit, Fabregas'ın İtalya'dan ayrılması durumunda Camp Nou'nun tek mantıklı varış noktası olduğuna inanıyor. Şöyle devam etti: "Gitmesi için en iyi yer neresidir? Kesinlikle Barcelona. O bu kulübün bir parçası. Şehri, kulübü, zihniyetini ve kulübün DNA'sını çok iyi biliyor. Kulüpte çok iyi oyuncular var. Como'yu dönüştürdüğü şekle bakılırsa, takımı geliştirmek için, özellikle savunma açısından ne tür oyuncuların takıma katılması gerektiğini tam olarak bildiğini düşünüyorum."
Fransız teknik adam, dünya futbolunda İspanyol taktiklerinin hakimiyetindeki mevcut eğilimi vurgulayarak sözlerini tamamladı. "La Liga'da her sezon şampiyonluk için mücadele etme şansı olacak, ama aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de en üst düzeyde rekabet etme şansı var," dedi. "Fabregas'ın Barcelona'ya dönmesi mantıklı olur. Bence İspanyol teknik direktörler şu anda piyasadaki en iyiler: Pep Guardiola, Unai Emery, Xabi Alonso, Luis Enrique ve Fabregas."