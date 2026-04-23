"Tam bir felaket!" - Como'nun teknik direktörü Cesc Fabregas'tan Chelsea'nin "kabusundan" uzak durması isteniyor

Petit, Fabregas’a Chelsea’deki “karışıklıktan” uzak durmasını tavsiye ederek, Como teknik direktörüne kariyeri açısından Barcelona’ya dönmenin “en mantıklı seçim” olacağını söyledi. Fabregas gibi parlak kariyeri boyunca hem Chelsea hem de Barça forması giyen eski orta saha oyuncusu, Batı Londra’daki ortamın şu anda yükselişte olan bir teknik direktör için fazla istikrarsız olduğuna inanıyor.

Olası atama hakkında konuşan Petit, durumu net bir şekilde değerlendirdi. "Cesc Fabregas'ın Chelsea'ye gitmesi mi? Hayır, hayır, hayır. Chelsea ile Barcelona arasında seçim yapmanız gerekiyorsa, kesinlikle Chelsea'ye değil, Barcelona'ya gidersiniz. Chelsea bir karmaşa. Tam bir karmaşa," dedi Petit, Andy’s Bet Club'a.