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Muhammad Zaki
Çeviri:

“Tam bir çılgınlık!” Real Madrid'in kahramanı Carlos Espi, Roma karşısında Şampiyonlar Ligi'ndeki destansı geri dönüş zaferine ilham veren Jose Mourinho'nun dahiyane hamlesini açıkladı

Real Madrid
C. Espi
J. Mourinho
Roma
Roma - Real Madrid
Şampiyonlar Ligi
La Liga

Real Madrid forveti Carlos Espi, Roma karşısında Şampiyonlar Ligi'ndeki çarpıcı geri dönüşü başlatmadan önce Jose Mourinho'nun kendisine verdiği özel talimatları açıkladı. Genç forvet, İtalya'nın başkentinde Real Madrid'in yenilginin eşiğinden dönerek 4-3'lük dramatik bir galibiyet almasını sağlayan isim oldu.

  • Roma'da unutulmaz bir gece

    Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Stadio Olimpico'da Roma karşısında önemli bir farkı kapatarak 4-3'lük tarihi bir galibiyet elde etti. Bu geri dönüş, takımın büyük bir ortak çaba göstermesini gerektirdi. İspanyol devi, İtalya'da yenilgiyi kabullenmedi.

    Olağanüstü geri dönüşün fitilini Carlos Espi ateşledi. İkinci yarının son bölümünde oyuna giren forvet, Real Madrid'in kritik ikinci golünü atarak maçın gidişatını tamamen değiştirdi ve unutulmaz bir Avrupa zaferinin önünü açtı.

    Skorda geriye düşmesine rağmen Real Madrid büyük bir direnç gösterdi. Takımın ortak inancı, ev sahibi Roma'ya üstün gelmesini sağladı ve maçın son bölümünde dikkat çekici geri dönüşünü tamamladı.


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    Mourinho'nun dahiyane hamlesi ve Espi'nin tepkisi

    Son düdüğün ardından konuşan Espi, sonuç karşısında yaşadığı şaşkınlığı ve sevinci dile getirdi. Soyunma odasındaki sarsılmaz mücadele ruhunu överek galibiyetin ardındaki en büyük gücün takımın ortak kazanma arzusu olduğunu söyledi.

    «Tam anlamıyla çılgınlıktı. Sonuna kadar mücadele etmek istedik ve belirleyici olan buydu. Galibiyet için birlikte oynadık, çok mutluyum,» diyen Espi, kulübün resmî internet sitesine şunları söyledi: «Maçı kazanmak ve pes etmemek istedik. Bence mesele buydu. Dakikalar geçtikçe hedefe yaklaştığımızı gördük ve sonunda başardık.»

    Forvet oyuncusu, Mourinho'nun kendisini sahaya sürmeden önce verdiği kısa ama önemli mesajı da anlattı. Teknik direktörünün taktik talimatları sorulduğunda, kendisini motive eden basit sözleri aktardı.

    Espi şöyle dedi: «Sahaya çıkıp elimden gelenin en iyisini yapmamı, 15 dakika kaldığını söyledi. Elimden gelenin en iyisini yapmamı, takıma mümkün olan her şekilde yardımcı olmamı ve her zaman var gücümle oynamamı istedi.»


  • Az sayıdaki fırsatı değerlendirmek

    Yıldızlarla dolu Real Madrid kadrosunda kendine yer edinmeye çalışan bir oyuncu için sahada geçirdiği her saniye çok değerli. Espi'ye önemli bir Avrupa maçının gidişatını değiştirmek için kısa bir süre tanındı ve o da bu fırsatı hemen değerlendirdi.

    Oyuna sonradan girerek galibiyeti getirdiği performansını değerlendiren Espi, takıma katkı sağlamak için nasıl bir yaklaşım benimsediğini şöyle anlattı: “Buraya sahada bulduğum süreyi en iyi şekilde değerlendirmek ve takıma elimden gelen her şekilde yardımcı olmak için geldim. Sahaya çıkma fırsatı buldum, bana 13 dakika verdi. Ben de gol atıp maçı kazandırarak bu süreyi en iyi şekilde değerlendirdim.”


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    Önemli bir rol üstlenmek için bastırıyor

    Espi'nin İtalya'nın başkentinde oyuna sonradan girerek sergilediği çarpıcı performans, Mourinho yönetiminde daha düzenli forma giyme şansını kuşkusuz artıracak. Real Madrid'in ona en çok ihtiyaç duyduğu anda beklentileri karşılayan forvet, oyuna sonradan giren bir oyuncu olarak ne kadar değerli olduğunu kanıtladı.

    Espi'nin Mourinho'nun taktiksel taleplerine uyum sağlama becerisi, onu teknik direktörün yakın vadeli planlarında tutacak. Şimdi önündeki zorluk, maçların son bölümünde oyuna girerek sergilediği bu etkili performansları, beklentilerin yüksek olduğu İspanyol devinde kalıcı bir role dönüştürmek.

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