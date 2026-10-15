Son düdüğün ardından konuşan Espi, sonuç karşısında yaşadığı şaşkınlığı ve sevinci dile getirdi. Soyunma odasındaki sarsılmaz mücadele ruhunu överek galibiyetin ardındaki en büyük gücün takımın ortak kazanma arzusu olduğunu söyledi.

«Tam anlamıyla çılgınlıktı. Sonuna kadar mücadele etmek istedik ve belirleyici olan buydu. Galibiyet için birlikte oynadık, çok mutluyum,» diyen Espi, kulübün resmî internet sitesine şunları söyledi: «Maçı kazanmak ve pes etmemek istedik. Bence mesele buydu. Dakikalar geçtikçe hedefe yaklaştığımızı gördük ve sonunda başardık.»

Forvet oyuncusu, Mourinho'nun kendisini sahaya sürmeden önce verdiği kısa ama önemli mesajı da anlattı. Teknik direktörünün taktik talimatları sorulduğunda, kendisini motive eden basit sözleri aktardı.

Espi şöyle dedi: «Sahaya çıkıp elimden gelenin en iyisini yapmamı, 15 dakika kaldığını söyledi. Elimden gelenin en iyisini yapmamı, takıma mümkün olan her şekilde yardımcı olmamı ve her zaman var gücümle oynamamı istedi.»



