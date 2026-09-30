Mali ihlaller, ticari ortaklarla 830 milyon £'dan fazla değerde olduğu iddia edilen gizli finansman planlarını içeriyor. Komisyona göre bu sponsorluk anlaşmaları gerçek ekonomik mahiyetlerini yansıtmıyordu ve bu da rekabetin bütünlüğünü tamamen zedeliyordu.

Richards, durum karşısında üzüntü, öfke ve kafa karışıklığını bir arada hissettiğini kabul ederken, City'nin hâlâ masum olduğunu savunduğunu da belirtti. Ancak sürecin sonuçlarının Manchester'ın mavi yarısının çok ötesine uzandığını vurguladı.

"Kazanan yok" diyen Richards, "Man City temyize gider ve aklanırsa bile, yine de üzerinde leke kalacak. Peki, temyizden sonra suçlu bulunurlarsa o zaman ne olacak?

"Ve mesele sadece Man City taraftarları ya da Man City oyuncuları değil, tüm Premier League sorgulanır hale geliyor. Bu, yıllar ve yıllar boyunca sürebilecek bir şey olabilir."