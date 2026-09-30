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'Tam anlamıyla yıkıldım' - Micah Richards, Manchester City'nin Premier League'de 114 mali ihlalden suçlu bulunmasının ardından sessizliğini bozdu
City için ağır bir hüküm
City, bağımsız komisyonun uzun süren duruşmasının ardından Premier League'in finansal kurallarını ihlal etmekten suçlu bulununca sarsıldı. Kulübün, 2008-09 sezonundan 2017-18'e kadar uzanan süreçte kendisine yöneltilen 115 suçlamanın 114'ünü işlediği tespit edildi.
Premier League, kararı doğrularken City'nin gelirleri yapay şekilde şişirip maliyetleri düşürmek için sahte sözleşmeler düzenlediğini ve aldatıcı anlaşmalara dayandığını belirtti. Bağımsız komisyonun raporu ayrıca kulübün kilit tanıklarının yanlış ve dürüst olmayan ifade verdiğini de ortaya koydu.
Bulgular, kulübün son derece başarılı döneminin üzerine kara bir gölge düşürürken futbol dünyasının dört bir yanından güçlü tepkilere yol açtı. Manchester United'ın eski kaptanı Roy Keane, City oyuncularının madalyalarını çöpe atması gerektiğini bile söyledi.
- Getty Images Sport
Richards, perişan olduğunu itiraf etti
Eski City savunmacısı Richards, sonunda skandal hakkındaki sessizliğini bozdu ve haberin kendisini derinden sarstığını kabul etti. 2012'de Roberto Mancini'nin takımında Premier League şampiyonluğu yaşayan Richards, bulgular karşısındaki duygusal tepkisini paylaştı.
"Raporlar rahatsız ediciydi" dedi The Rest is Football podcast'inde. "Premier League'in sahte sözleşmeler konusunda kullandığı ifadeleri gördüm ve kendimi tamamen yıkılmış hissettim.
"14 yaşımdan beri o kulüpteyim, o kulüp için ölürüm. Manchester City'de hayalimi gerçekleştirdim ama sonra bu haberleri duymak, hem benim gibi eski bir oyuncu olarak hem de taraftarların yaşamak zorunda kaldıkları şeyler, gerçekten yıkıcı."
Futbol üzerindeki daha geniş etki
Mali ihlaller, ticari ortaklarla 830 milyon £'dan fazla değerde olduğu iddia edilen gizli finansman planlarını içeriyor. Komisyona göre bu sponsorluk anlaşmaları gerçek ekonomik mahiyetlerini yansıtmıyordu ve bu da rekabetin bütünlüğünü tamamen zedeliyordu.
Richards, durum karşısında üzüntü, öfke ve kafa karışıklığını bir arada hissettiğini kabul ederken, City'nin hâlâ masum olduğunu savunduğunu da belirtti. Ancak sürecin sonuçlarının Manchester'ın mavi yarısının çok ötesine uzandığını vurguladı.
"Kazanan yok" diyen Richards, "Man City temyize gider ve aklanırsa bile, yine de üzerinde leke kalacak. Peki, temyizden sonra suçlu bulunurlarsa o zaman ne olacak?
"Ve mesele sadece Man City taraftarları ya da Man City oyuncuları değil, tüm Premier League sorgulanır hale geliyor. Bu, yıllar ve yıllar boyunca sürebilecek bir şey olabilir."
- Getty Images
City'yi sırada ne var?
City, herhangi bir yanlış yaptığını kesin bir dille reddediyor ve tutumunu destekleyen çürütülemez kanıtlara sahip olduğunu savunuyor. Kulübün, bağımsız komisyonun bulgularına karşı resmi itirazda bulunmak için 2 Ekim'e kadar süresi var.
Suçlu kararı geçerliliğini korursa, kulüp emsalsiz ve ağır cezalarla karşı karşıya kalabilir. Olası yaptırımlar arasında büyük puan silme cezaları, transfer yasağı ya da hatta doğrudan Premier League'den ihraç yer alıyor. Ayrıca City'nin, söz konusu dönemde kazandığı üç Premier League şampiyonluğunun elinden alınması da ciddi bir ihtimal olarak öne çıkıyor.
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