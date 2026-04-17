Daniel Buse

Çeviri:

Talep kaydedildi: FC Barcelona, Robert Lewandowski'nin forvet pozisyonundaki yerini alacak iki yeni aday belirlemiş görünüyor

FC Barcelona'nın, Robert Lewandowski'nin yaz aylarında kulüpten ayrılması ihtimalini yoğun bir şekilde değerlendirdiği söyleniyor.

Ağustos ayında 38 yaşına girecek olan Polonyalı oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Şu ana kadar Katalan kulübün golcüsüyle sözleşmesini uzatmak istediğine dair net bir işaret yok. Bunun yerine, transfer muhabiri Matteo Moretto, İspanyol spor gazetesi Marca’nın podcast’inde Barça ile bir ismi gündeme getiriyor: Atlético Madrid’den Alexander Sörloth. 

  • Barça, Norveçli oyuncuya transferi düşünüp düşünmediğini sormuş. 30 yaşındaki oyuncu, Colchoneros'ta önemli bir rol oynuyor ancak genellikle yedek kulübesinden oyuna giriyor. Bu sezon 47 resmi maçta forma giyen oyuncu, 17 gol attı. Eski Leipzig oyuncusunun piyasa değeri 20 milyon avro. 

    Vedat Muriqi'nin de Barça'ya transfer olacağı konuşuluyor

    İspanyol spor gazetesi Sport, Barcelona için bir isim daha gündeme getiriyor: Real Mallorca'dan Vedat Muriqi. 31 yaşındaki Kosovalı oyuncu oldukça deneyimli ve iddialara göre sözleşmesinde belirtilen 40 milyon avroluk transfer bedelinden daha düşük bir fiyata transfer edilebilir. 

    30 lig maçında attığı 21 golle LaLiga gol krallığı sıralamasında Real Madrid'den Kylian Mbappe'nin hemen arkasında, ikinci sırada yer alıyor. 

  • Luuk de Jong wurde im Derby in der 89. eingewechselt, in der Nachspielzeit erzielte der Niederländer das 2:2.getty

    Lewandowski'den önce de Barça, zaman zaman deneyimli ve kafa vuruşları güçlü bir santrforla şansını denemişti: Katalanlar, 2021/22 sezonunda Luuk de Jong'u FC Sevilla'dan kiralamıştı. 

    Lewandowski ile Barça, teknik direktör Hansi Flick yönetiminde LaLiga'da şampiyonluk unvanını korumaya doğru ilerliyor. Takipçisi ve ezeli rakibi Real Madrid ile arasındaki puan farkı şu anda dokuz puana ulaştı. 

  • Robert Lewandowski'nin FC Barcelona'daki 2025/26 sezonu:

    Oyunlar40
    Oynama süresi2028
    Gol17
    Asist3
