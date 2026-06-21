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Talep gören Hayden Hackney, Manchester United ile adı anılırken ‘yanlış kulüp’ transferi konusunda uyarıda bulundu; Premier Lig’den ilginin artmasıyla Middlesbrough’un oyun kurucusuna ‘dikkatli’ olması çağrısı yapıldı
Deane, ‘yanlış kulüp’ tuzağından kaçınılması gerektiği konusunda uyarıyor
Eski İngiltere milli futbolcusu Brian Deane, Premier Lig’in en büyük “akbabaları”ndan bazılarının Middlesbrough’un yıldız oyuncusunun etrafında dolanmaya başlaması üzerine Hackney’e son derece dikkatli davranması çağrısında bulundu. Boro’nun Hull City’ye karşı 1-0’lık kıl payı bir mağlubiyetle play-off finalini kaybetmesinin ardından ikinci ligde bir sezon daha geçireceği göz önünde bulundurulduğunda, bu orta saha oyuncusunun yaz transfer döneminde en çok rağbet gören yerli yeteneklerden biri olması bekleniyor.
2026 Dünya Kupası biletlerinin satıldığı site aracılığıyla konuşan Deane, yanlış bir transferin genç oyuncunun ivmesini kesebileceğinden endişe duyduğunu dile getirdi. "Bu zor bir durum çünkü o hala genç bir oyuncu. Kariyerinin gidişatı açısından, belki de bir üst seviyede kendini kanıtlamasının kişisel olarak onun için iyi olacağını düşünüyorum, ancak gelişimi için hangi kulübe gideceğine dikkat etmesi gerekiyor," diyen Deane, Ticombo'ya şunları ekledi: "Yanlış kulübe giderse, bir sonraki adımı atmak için ihtiyaç duyduğu süreyi sahada alamayabilir. Dolayısıyla, nereye giderse gitsin, eğer gidecekse, bu iyi düşünülmüş bir karar olmalı."
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Old Trafford’daki Michael Carrick bağlantısı
Uyarılara rağmen Old Trafford’un cazibesi hâlâ güçlü; özellikle de Michael Carrick’in Manchester United’ın transfer çabalarında kilit bir rol oynadığı bildiriliyor. Eski United efsanesi, üç sezondur Hackney’i çalıştırıyor ve bu transferi Kırmızı Şeytanlar’ın orta sahasını güçlendirmenin bir yolu olarak savunuyor. Carrick’in genç oyuncunun Premier Lig’e uyum sağlayabileceğine olan inancı, United’ın ilgisinin ardındaki başlıca faktör.
Deane, orta saha oyuncusunun Boro için önemini kabul ederek, rolünü sahadaki bir taktikçi ile karşılaştırdı. "Açıkçası, Boro onun takımda olmasıyla muhteşem bir performans sergiledi. Topa sahip olan oyuncu o, adeta bir oyun kurucu gibi ve bir sezon daha takımda kalması, Boro'yu belki de şampiyonluk mücadelesine girebilecek bir konuma getirecektir. Boro, onu kadroda tutma ve sözleşme konusunda anlaşmaya varamama riskini göze alacak mı? Ve eğer bu bir riskse, ‘tamam, onu bırakmak zorundayız’ diyecekler mi? Eğer büyük kulüplerden birine giderse, kiralık olarak geri dönme şansı var mı?”
Everton, istikrarlı bir alternatif olarak öne çıkıyor
Manchester United, Avrupa kupalarında mücadele etmenin cazibesini sunarken, Everton ise Hackney’in ilk 11’de yer alması için daha garantili bir yol bulabileceği potansiyel bir varış noktası olarak öne çıktı. Geçen sezon yeni stadyumuna taşınan ve istikrar arayışında olan Toffees’in, Hackney gibi bir oyuncunun en üst seviyede gelişimini sürdürmesi için ideal ortamı sunabileceğine inanan Deane, şöyle konuştu:
"Everton çok istikrarlı bir kulüp. Bence transfer politikası açısından, gelişmekte olan ve çok iyi bir oyuncu olan birine istikrarlı bir ortam sunabilecek bir kulüp," diye belirtti Deane. "Yine, David Moyes yönetiminde yeni stadyuma sorunsuz bir şekilde geçiş yaptılar ve bu süreç oldukça pürüzsüz geçti. Dolayısıyla, bu kesinlikle böyle bir genç oyuncuyu görebileceğiniz türden bir kulüp olurdu."
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Maaştan ziyade gelişime öncelik vermek
Middlesbrough, üst lige yükselmeyi başaramamasının ardından gelen teklifleri değerlendirmeye hazırlanırken, oyun kurucu, yıldızlarla dolu bir kadroda yerini korumak için mücadele etmeye hazır olup olmadığına ya da kariyerinde bir basamak niteliğinde bir transferin daha yararlı olup olmayacağına karar vermelidir.
Deane, bu kararın hem oyuncu hem de kulüp için doğru olması gerektiğini vurgulayarak sözlerini tamamladı. "Bu kararları almasına yardım eden kişi, sadece parayı değil, pek çok faktörü dikkate almalıdır... Para zaten gelecektir. Önemli olan, bunun hem kendisi hem de Middlesbrough için doğru karar olduğundan emin olmaktır. Diğer tüm kulüpleri bir kenara bırakın, kulüp için doğru olanı seçmek gerekir; aksi takdirde, onun yerinde olsanız bile yerinizden kıpırdamazdınız."