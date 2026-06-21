Eski İngiltere milli futbolcusu Brian Deane, Premier Lig’in en büyük “akbabaları”ndan bazılarının Middlesbrough’un yıldız oyuncusunun etrafında dolanmaya başlaması üzerine Hackney’e son derece dikkatli davranması çağrısında bulundu. Boro’nun Hull City’ye karşı 1-0’lık kıl payı bir mağlubiyetle play-off finalini kaybetmesinin ardından ikinci ligde bir sezon daha geçireceği göz önünde bulundurulduğunda, bu orta saha oyuncusunun yaz transfer döneminde en çok rağbet gören yerli yeteneklerden biri olması bekleniyor.

2026 Dünya Kupası biletlerinin satıldığı site aracılığıyla konuşan Deane, yanlış bir transferin genç oyuncunun ivmesini kesebileceğinden endişe duyduğunu dile getirdi. "Bu zor bir durum çünkü o hala genç bir oyuncu. Kariyerinin gidişatı açısından, belki de bir üst seviyede kendini kanıtlamasının kişisel olarak onun için iyi olacağını düşünüyorum, ancak gelişimi için hangi kulübe gideceğine dikkat etmesi gerekiyor," diyen Deane, Ticombo'ya şunları ekledi: "Yanlış kulübe giderse, bir sonraki adımı atmak için ihtiyaç duyduğu süreyi sahada alamayabilir. Dolayısıyla, nereye giderse gitsin, eğer gidecekse, bu iyi düşünülmüş bir karar olmalı."



