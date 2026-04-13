Talep gören Como'nun kaptanı Cesc Fabregas, 2025'ten beri Serie A puan durumuna bakma zahmetine girmediğini iddia ediyor

Yenilginin yürek burkan niteliğine rağmen Fabregas, lig sıralamasına odaklanmayı reddetti ve genç kadrosunun ligin en iyi takımı karşısında sergilediği performansın daha önemli olduğunu vurguladı. İspanyol teknik adam, lider takıma karşı 20 şut çeken takımının cesaretini, taktiksel açıdan hızla geliştiğinin açık bir işareti olarak gösterdi.

Maçın bitiminden sonra DAZN Italia'ya konuşan eski Arsenal ve Chelsea orta saha oyuncusu şunları söyledi: “Ligde kaçıncı sırada olduğumuzu bilmiyorum, çünkü sezonun başından beri bakmadım ve şimdi de bakmayacağım. Takımım bir kez daha cesur ve istekli olduğunu kanıtladı ve yenilgiye rağmen karakterini gösterdi. Hatalar yaptığımız doğru, ancak bu genç bir takım ve her hatayı cezalandıran bir rakibe karşı oynadık.

Bugün taktiklerden bahsetmek bana pek cazip gelmiyor, çünkü sahada söyleyeceklerimizi söyledik. İstatistiklere bakmayı severim ve Inter karşısında 20 şut çeken pek fazla takım yok. İki yıl önce bana Inter'e bu şekilde meydan okuyacağımızı söyleseydiniz, dostluk maçı ayarladığımızı sanırdım, ama onlarla eşit şartlarda mücadele ediyoruz.”