AFP
Çeviri:
Talep gören Como'nun kaptanı Cesc Fabregas, 2025'ten beri Serie A puan durumuna bakma zahmetine girmediğini iddia ediyor
Yenilgide cesaret
Como, lig lideri Inter'e karşı 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayıp 4-3 mağlup olarak, ilk dörtteki yerini sağlamlaştırma fırsatını kaçırdı. Alex Valle ve Nico Paz'ın golleri maça mükemmel bir başlangıç sağladı, ancak soğukkanlı bir oyun sergileyen Nerazzurri, Marcus Thuram ve Denzel Dumfries'in ikişer golüyle geri döndü. Bu sonuç, Como'nun Serie A tarihinde ilk kez 2-0 öne geçtikten sonra bir maçı kaybettiğini gösteriyor.
Puan durumunu göz ardı ederek
Yenilginin yürek burkan niteliğine rağmen Fabregas, lig sıralamasına odaklanmayı reddetti ve genç kadrosunun ligin en iyi takımı karşısında sergilediği performansın daha önemli olduğunu vurguladı. İspanyol teknik adam, lider takıma karşı 20 şut çeken takımının cesaretini, taktiksel açıdan hızla geliştiğinin açık bir işareti olarak gösterdi.
Maçın bitiminden sonra DAZN Italia'ya konuşan eski Arsenal ve Chelsea orta saha oyuncusu şunları söyledi: “Ligde kaçıncı sırada olduğumuzu bilmiyorum, çünkü sezonun başından beri bakmadım ve şimdi de bakmayacağım. Takımım bir kez daha cesur ve istekli olduğunu kanıtladı ve yenilgiye rağmen karakterini gösterdi. Hatalar yaptığımız doğru, ancak bu genç bir takım ve her hatayı cezalandıran bir rakibe karşı oynadık.
Bugün taktiklerden bahsetmek bana pek cazip gelmiyor, çünkü sahada söyleyeceklerimizi söyledik. İstatistiklere bakmayı severim ve Inter karşısında 20 şut çeken pek fazla takım yok. İki yıl önce bana Inter'e bu şekilde meydan okuyacağımızı söyleseydiniz, dostluk maçı ayarladığımızı sanırdım, ama onlarla eşit şartlarda mücadele ediyoruz.”
Parlak bir gelecek bekliyor
Bu az farkla alınan mağlubiyet, Como'yu beşinci sırada bırakıyor; ancak kulüp yönetimi, teknik direktörün takıma getirdiği dönüştürücü etki sonrasında ona yönelik küresel ilgiye karşı gerçekçi bir tutum sergiliyor. Mart ortasında Rivista Undici dergisine verdiği röportajda, Como başkanı Mirwan Suwarso, İspanyol teknik adamın uzun vadeli geleceğinin muhtemelen Avrupa futbolunun zirvesinde olacağını kabul etti.
Teknik direktörün kariyerini ve Fabregas'ın mevcut öğrenme sürecine olan bağlılığını değerlendiren Suwarso, şunları söyledi: "Fabregas bizim için gerçekten çok önemli, ancak bir gün Arsenal, Barcelona veya Chelsea'ye transfer olabileceğini düşünmemek aptallık olur. Bizimle kazanmaya devam ederse veya her halükarda başarıya ulaşırsa - tabii ki onun adına konuşamam - daha büyük hayalleri olabileceğine inanıyorum."
Sezon finali
Fabregas ve takımı, Inter ile oynayacakları bir başka kritik karşılaşma öncesinde, bu Cuma Serie A kapsamında Sassuolo deplasmanına çıkacakları için bir an önce toparlanmak zorundalar. İki takım, ilk maçta golsüz berabere kaldıkları Coppa Italia yarı finalinin rövanş maçında 21 Nisan'da San Siro'da tekrar karşı karşıya gelecek. Ligde sadece altı hafta kalmışken, Como'nun bu arka arkaya oynanacak iki önemli karşılaşmada da bu cesur ruhu koruyup koruyamayacağı, takımın tarihi sezonunu belirleyecek.