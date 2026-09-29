Getty Images Sport
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‘Takvimin kurbanı’ - PFA başkanı, futbolculardan çok fazla şey talep eden ‘hasta’ futbol sistemini eleştirirken Cole Palmer’ı özellikle işaret etti
Elit sporcular için kırılma noktası
Oyuncu tükenmişliği etrafındaki tartışma, bu hafta milli görevden çok sayıda üst düzey ismin çekilmesinin ardından yeni bir yoğunluk kazandı. PFA'nın genel müdürü Molango, Chelsea'nin Palmer örneğini kullanarak bunu sürdürülemez bir "en güçlü olanın hayatta kaldığı" ortam olarak tanımladı.
Palmer, Thomas Tuchel'in son kadrosunda yer almamayı tercih eden beş üst düzey İngiltere milli oyuncusundan biriydi. PFA patronu, oyuncuların artık uzun vadeli fiziksel sağlıkları ile ülkelerini temsil etmenin gururu arasında seçim yapmaya zorlandıkları konusunda derin endişe duyduğunu dile getirirken, maç takviminin bu denli yoğun olmasının elit futbolu, biyolojinin artık göz ardı edilemeyeceği tehlikeli bir uçuruma sürüklediğini öne sürdü.
- Getty Images Entertainment
Molango, futbol takvimini suçladı
Molango’nun hayal kırıklığı, Londra’daki Fifpro performans zirvesinde konuşurken açıkça görüldü; burada, en büyük yıldızlarının milli takım yükümlülüklerini yerine getirememesiyle karşı karşıya kalan bir sektörün temel dürüstlüğünü sorguladı. Molango, "Bir oyuncu için en büyük gurur anı milli takıma çağrılmakken, İngiltere beş oyuncunun kadrodan çekilmek zorunda kaldığını gördüğünde kendi kendinize şu soruyu soruyorsunuz: Bu sektörde yanlış olan ne?" dedi.
Ayrıca genç yetenekler üzerindeki özel yükü de vurgulayan Molango, "Palmer gibi isimleri görüyorsunuz; Dünya Kupası’na gitmiş olsaydı üst üste dört yaz boyunca oynamış olacaktı ve siz de neden eksik olduğunu merak ediyorsunuz. Eksik, çünkü takvimin kurbanı ve bunun alarm zillerini kesinlikle çaldırması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Tuchel ve yük yönetimi gerilimi
Palmer'ın "yük yönetimi" gerekçesiyle kadrodan çekilme kararı herkesin anlayışıyla karşılanmadı ve bu durum, teknik direktör beklentileri ile oyuncu refahını savunanlar arasında net bir ayrım yarattı. Kilit oyuncuları yeni taktik düzenine entegre etmeye çalışan İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel, yaşanan durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Oyuncunun yokluğuna sert bir yanıt veren Tuchel, forvetin "kendini İngiltere kampında kabul ettirmek için çok fazla fırsat kaçırdığını" söyledi.
Çekilen oyunculara yönelik eleştirilere doğrudan yanıt veren Molango, fiziksel yükün istekten değil bilimden kaynaklanan bir mesele olduğunu vurguladı. "İngiltere için oynamayı seviyorlar. Milli takımları için oynamayı seviyorlar. Ama ne yazık ki vücudunuz buna bir sınır koyuyor. Biyolojiyi kandıramazsınız" dedi.
Tartışmanın özünde, sektör bu uyarı işaretlerini görmezden gelmeyi sürdürürse ortaya çıkan ürünün kalitesinin kaçınılmaz olarak zarar göreceği görüşü yer alıyor. Molango, "Gerçekten istediğimiz futbol bu mu?" diye sordu. "Bize hayal kurduran insanların artık performans sergileyemediği futbol bu mu? Bana göre bu çok endişe verici."
- Getty Images Sport
Düzenleyici reform çağrısı
Üst düzey oyuncuların karşı karşıya kaldığı yorgunlukla mücadele etmek için Molango, zorunlu üç haftalık yaz tatili ve bunun ardından üç haftalık yeniden hazırlık dönemi de dahil olmak üzere yıllık takvimde önemli değişiklikler önerdi.
Molango, "Son birkaç yılda gördüğümüz şey, hasta olan, bozuk bir sistem. Çünkü bu sistem nihayetinde oy toplamaya ve gücü pekiştirmeye dayanıyor" ifadelerini kullanarak, futboldaki yönetim organlarında siyasi çıkarların, gelir yaratan sporcuların sağlığının önüne geçtiğini öne sürdü.
Bu toparlanma süresini korumaya yönelik ortak bir anlaşma olmadan, sendika yeni kulüp ve uluslararası turnuvalar eklendikçe tükenmişlik döngüsünün yalnızca daha da kötüleşeceği uyarısında bulunuyor.
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