Oyuncu tükenmişliği etrafındaki tartışma, bu hafta milli görevden çok sayıda üst düzey ismin çekilmesinin ardından yeni bir yoğunluk kazandı. PFA'nın genel müdürü Molango, Chelsea'nin Palmer örneğini kullanarak bunu sürdürülemez bir "en güçlü olanın hayatta kaldığı" ortam olarak tanımladı.

Palmer, Thomas Tuchel'in son kadrosunda yer almamayı tercih eden beş üst düzey İngiltere milli oyuncusundan biriydi. PFA patronu, oyuncuların artık uzun vadeli fiziksel sağlıkları ile ülkelerini temsil etmenin gururu arasında seçim yapmaya zorlandıkları konusunda derin endişe duyduğunu dile getirirken, maç takviminin bu denli yoğun olmasının elit futbolu, biyolojinin artık göz ardı edilemeyeceği tehlikeli bir uçuruma sürüklediğini öne sürdü.