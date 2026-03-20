Takvimden en iyi oyuncuların geri dönüşüne: İşte Napoli'nin şampiyonluğa inanmasının nedeni

Buna inanmamızın ana nedeni, Napoli için kesinlikle daha kolay olan fikstür: Paskalya Pazartesi günü oynanacak Milan ile doğrudan karşılaşma dışında, Napolililer Serie A'nın ilk on takımı arasında yer alan Lazio ve Bologna'yı evlerinde, Como'yu ise deplasmanda ağırlayacak; ancak Roma ve Bologna'nın artık sıralamada büyük hedefleri kalmadı. Ardından, küme düşmeme mücadelesi açısından, Maradona'da Cremonese ile oynanacak maç ve son iki haftadan bir önceki haftada Pisa deplasmanı var; ancak o zamana kadar Toskanalılar çoktan küme düşme potasından çıkmış olabilir. Kısacası, galibiyet serisinin önündeki tek gerçek engeller, Scudetto ve Şampiyonlar Ligi mücadelesinin tam ortasında olan Rossoneri ve Larianlar gibi görünüyor. Inter ise kolay olmayan bir yolun bekliyor: Floransa ve Como deplasmanları, Avrupa'dan elenmiş ve yaralı bir Roma ile evinde oynayacağı maç, ayrıca Lazio ve Bologna deplasmanları; bunlar genellikle San Siro'dan uzaktaki maçlarda Nerazzurri için zorlu rakiplerdir. Tüm bunlar, puan farkına rağmen kendine güvenini biraz kaybetmiş gibi görünen bir takım için geçerli.
















