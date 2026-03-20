"Hiç kimse ileriye bakmamızı engelleyemez; bugün önümüzdeki takımlara biraz baskı uyguladık." Antonio Conte'nin sözleri, takımının Cagliari'de Scott McTominay'ın golüyle 1-0 kazandığı maçın ardından net ve keskin bir şekilde yankılanıyor: Napoli, Scudetto'ya inanıyor ve önündeki takımların gerçekten şampiyonluk için mücadele edebileceğini göstererek onlara baskı yapmak istiyor. Öte yandan, bu akşamki üç puanla dördüncü galibiyetini alan Napolililer, lider Inter'in 6 puan gerisine yerleşti ve Massimiliano Allegri'nin Milan'ını geçerek, yarın Torino ile oynayacakları maçı bekleyen Milan'ın iki puan gerisinde yer aldı.
Çeviri:
Takvimden en iyi oyuncuların geri dönüşüne: İşte Napoli'nin şampiyonluğa inanmasının nedeni
86 PUANLA ŞAMPİYONLUK MU?
Peki Napoli, Conte yönetiminde üst üste ikinci, son dört yılda üçüncü şampiyonluğuna gerçekten inanabilir mi? Azzurri’nin şu anda 62 puana sahip olduğunu ve Conte ile takımının ligin bitimine sekiz maç kaldığını göz önünde bulundurursak, hesap basit: sekiz maç üst üste kazanarak 24 puan toplayabilir ve 86 puana ulaşma şansı var. Son yıllarda bu puan, 2017/2018 sezonu hariç, her zaman Scudetto'yu kazanmaya yetmiştir. 2017/2018 sezonunda Maurizio Sarri'nin Napoli'si, İtalya şampiyonu Massimiliano Allegri'nin Juventus'undan 4 puan geride, rekor bir 91 puanla ikinci olmuştu. 68 puanda, yani +6'da bulunan Inter'in 87 puana ulaşmak için son dokuz maçta 19 puan toplaması gerekiyor: altı galibiyet ve bir beraberlik.
NEDEN BİZE İNANMALISINIZ? TAKVİM
Buna inanmamızın ana nedeni, Napoli için kesinlikle daha kolay olan fikstür: Paskalya Pazartesi günü oynanacak Milan ile doğrudan karşılaşma dışında, Napolililer Serie A'nın ilk on takımı arasında yer alan Lazio ve Bologna'yı evlerinde, Como'yu ise deplasmanda ağırlayacak; ancak Roma ve Bologna'nın artık sıralamada büyük hedefleri kalmadı. Ardından, küme düşmeme mücadelesi açısından, Maradona'da Cremonese ile oynanacak maç ve son iki haftadan bir önceki haftada Pisa deplasmanı var; ancak o zamana kadar Toskanalılar çoktan küme düşme potasından çıkmış olabilir. Kısacası, galibiyet serisinin önündeki tek gerçek engeller, Scudetto ve Şampiyonlar Ligi mücadelesinin tam ortasında olan Rossoneri ve Larianlar gibi görünüyor. Inter ise kolay olmayan bir yolun bekliyor: Floransa ve Como deplasmanları, Avrupa'dan elenmiş ve yaralı bir Roma ile evinde oynayacağı maç, ayrıca Lazio ve Bologna deplasmanları; bunlar genellikle San Siro'dan uzaktaki maçlarda Nerazzurri için zorlu rakiplerdir. Tüm bunlar, puan farkına rağmen kendine güvenini biraz kaybetmiş gibi görünen bir takım için geçerli.
PSİKOLOJİK BOYUT
Psikolojik faktör de belirleyici olabilir: Genellikle kovalayan takım, önde giden takımdan daha fazla önemli bir galibiyet serisi yakalama ivmesine sahiptir; özellikle de önde giden takım fiziksel olarak formda görünmüyorsa ve oynadığı çok sayıda maç nedeniyle yorgunsa. Sadece bu da değil: Inter, son düzlükte iki Scudetti'yi kaçırdı; ilki Pioli'nin Milan'ına karşı, ikincisi ise geçen sezon Conte'ye karşıydı. Benzer bir durum, iki rakibe karşı dikkatli olması gereken Nerazzurri oyuncularının kafasında bazı hayaletleri yeniden canlandırabilir. Teknik direktörün kendisi de yolu gösterdi ve sözleriyle buna gerçekten inandığını kanıtladı.
YARALILARIN İYİLEŞMESİ
Bu zorlu görevi denemek için bir başka neden de sakat oyuncuların sahalara dönmesi: McTominay ve De Bruyne geri döndü ve formlarını yakalamaya başladı; aynı şekilde Anguissa da en iyi formuna kavuşuyor. Elbette, Conte'nin de dediği gibi, sahalara dönmekle %100 formda olmak farklı şeyler: Lobotka da henüz en iyi formunda değil, Rrahmani ve Di Lorenzo'nun iyileşmesi de yaklaşıyor, ancak ameliyat geçiren David Neres için daha fazla zaman gerekecek. Ancak takımın tecrübeli oyuncuları geri dönüyor ve zirve artık o kadar da uzak görünmüyor.