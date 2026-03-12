"Taktiksel acemi olarak rezil oldu": İngiliz basını, Real Madrid'in "mahvettiği" Manchester City'yi parçaladı ve Pep Guardiola'yı rezil etti

"Şu anda durum gerçekten kötü görünüyor" dedi Bernardo Silva, TNT Sports'a. Oysa kaleci Gianluigi Donnarumma, Vinicius Junior'un penaltısını kurtararak (58.) daha da kötüsünü önlemişti.

Guardiola ise geri dönüş umudunu henüz tamamen kaybetmemişti. "Durum neyse o. Sonuçtan daha iyi oynadığımızı hissettim. Şimdi toparlanma zamanı" diyen İspanyol teknik adam, "Futbolda hiçbir şey belli olmaz. Denemeye devam edeceğiz" diye konuştu.