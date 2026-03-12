Pep Guardiola başı eğik bir şekilde soyunma odasına girdi. Real Madrid'e karşı alınan ağır yenilgi, Manchester City'nin yıldız teknik direktörünü açıkça etkilemişti. Federico Valverde'nin hat-trick'iyle alınan 0-3'lük yenilgi yetmezmiş gibi, basın da Cityzens'ın zayıf performansını eleştirmekten geri durmadı.
"Taktiksel acemi olarak rezil oldu": İngiliz basını, Real Madrid'in "mahvettiği" Manchester City'yi parçaladı ve Pep Guardiola'yı rezil etti
The Telegraph gazetesi, Guardiola ve ekibinin Real tarafından resmen "parçalandığını" yazdı. The Guardian ise, Premier League kulübünün Real tarafından haklı olarak "yok edildiğini" ve Guardiola'nın hücum odaklı taktiği nedeniyle "taktiksel açıdan acemi olduğunu" belirtti.
The Sun'a göre City, gelecek hafta Manchester'da oynanacak rövanş maçı (Salı, 21.00/DAZN) öncesinde "uçurumun eşiğinde". Premier League'de ikinci sırada yer alan takım, Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü kez üst üste Real'e yenilme tehlikesiyle karşı karşıya.
Real Madrid'e yenilen Manchester City elenmek üzere: "Durum gerçekten kötü görünüyor"
"Şu anda durum gerçekten kötü görünüyor" dedi Bernardo Silva, TNT Sports'a. Oysa kaleci Gianluigi Donnarumma, Vinicius Junior'un penaltısını kurtararak (58.) daha da kötüsünü önlemişti.
Guardiola ise geri dönüş umudunu henüz tamamen kaybetmemişti. "Durum neyse o. Sonuçtan daha iyi oynadığımızı hissettim. Şimdi toparlanma zamanı" diyen İspanyol teknik adam, "Futbolda hiçbir şey belli olmaz. Denemeye devam edeceğiz" diye konuştu.
Manchester City'nin sonraki maçları
Tarih Yarışma Maç 14 Mart Cumartesi Premier Lig West Ham United - Manchester City 17 Mart Salı Şampiyonlar Ligi Manchester City - Real Madrid 22 Mart Pazar EFL Kupası FC Arsenal - Manchester City 12 Nisan Pazar Premier Lig FC Chelsea - Manchester City