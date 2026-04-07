Taktik Sohbeti: Son Heung-Min gol atamıyor – ama işte LAFC onu MLS’in en tehlikeli oyun kurucusu haline nasıl getirdi

Son Heung-Min pas vermeden önce bakmasına pek gerek yoktu. Denis Bouanga’nın nereye doğru koştuğunu tam olarak biliyordu. Bu, LAFC’nin kanat oyuncusunun alametifarikası olan, sağ bek ile stoper arasındaki sol kanala doğru yaptığı hızlı koşu. Geçen hafta sonu Orlando City karşısında ise Son, Bouanga’nın bu alametifarikasını sergilediğinden emin olmak için sadece bir anlık bir bakış attı.

Ve tabii ki Bouanga bunu yaptı. 20. dakikada Son, orta sahada koşarken topu aldı. Dört dokunuş ve altı saniye sonra top ağlara gitti. Bouanga sevinçle uzaklaştı. Son, forvet partnerinin sonraki yedi dakika içinde atacağı üç muhteşem golün ilkini atmasını izleyerek her şeyi sindirdi. O anda LAFC zaten maçı tamamen kontrol altına almıştı. Maçın 28. dakikasında LAFC 4-0 öndeydi. Son üç asist yapmıştı ve dördüncü golün kendi kalesine atılmasına yol açan ortayı da o yapmıştı.

Bu, birçok kişinin Kore kaptanından beklediğinden farklı bir hakimiyetti. Son'un Los Angeles'a gelip, Bouanga'nın 15 golüne 20 gol daha ekleyecek keskin bir golcü olarak görev yapması bekleniyordu. Elbette asistler de bunun bir parçası olacaktı. Ancak bize söylendiğine göre Son, yaratıcı değil, golcüydü.

Bu anlatı belki de başından beri biraz naifti - Tottenham'da yaptığı 81 asist buna bir cevap niteliğinde. Ancak çok az kişi, tüm turnuvalarda oynanan 10 maçta Son'un 10 asist ve sadece bir gol yapacağını tahmin edebilirdi - MLS maçlarında ise hiç gol atmamıştı. Elbette bu duruma iki farklı açıdan bakılabilir.

Birincisi, bu durum endişe verici. LAFC'nin en golcü oyuncusu gol atmıyor. Bu mantıklı. Ancak ikinci ve belki de çok daha makul yorum ise, LAFC'nin en golcü oyuncusunun artık LAFC'nin en iyi pasörlerinden biri olmasıdır. Son'un gol atmaması, büyük ölçüde çok sayıda asist yapmasından kaynaklanıyor. Bu oyuncu, farklı bir sistemde, yeni bir şekilde kullanılıyor, farklı şeyler yapması isteniyor ve kesinlikle başarılı oluyor.