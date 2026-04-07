Taktik Sohbeti: Son Heung-Min gol atamıyor – ama işte LAFC onu MLS’in en tehlikeli oyun kurucusu haline nasıl getirdi

Koreli oyuncu gol atmakta zorlanıyor, ancak yeni teknik direktör Marc Dos Santos’un daha geniş oyun anlayışı, yıldız oyuncusunun yaratıcı yeteneklerini ortaya çıkardı

Son Heung-Min pas vermeden önce bakmasına pek gerek yoktu. Denis Bouanga’nın nereye doğru koştuğunu tam olarak biliyordu. Bu, LAFC’nin kanat oyuncusunun alametifarikası olan, sağ bek ile stoper arasındaki sol kanala doğru yaptığı hızlı koşu. Geçen hafta sonu Orlando City karşısında ise Son, Bouanga’nın bu alametifarikasını sergilediğinden emin olmak için sadece bir anlık bir bakış attı.

Ve tabii ki Bouanga bunu yaptı. 20. dakikada Son, orta sahada koşarken topu aldı. Dört dokunuş ve altı saniye sonra top ağlara gitti. Bouanga sevinçle uzaklaştı. Son, forvet partnerinin sonraki yedi dakika içinde atacağı üç muhteşem golün ilkini atmasını izleyerek her şeyi sindirdi. O anda LAFC zaten maçı tamamen kontrol altına almıştı. Maçın 28. dakikasında LAFC 4-0 öndeydi. Son üç asist yapmıştı ve dördüncü golün kendi kalesine atılmasına yol açan ortayı da o yapmıştı.

Bu, birçok kişinin Kore kaptanından beklediğinden farklı bir hakimiyetti. Son'un Los Angeles'a gelip, Bouanga'nın 15 golüne 20 gol daha ekleyecek keskin bir golcü olarak görev yapması bekleniyordu. Elbette asistler de bunun bir parçası olacaktı. Ancak bize söylendiğine göre Son, yaratıcı değil, golcüydü.

Bu anlatı belki de başından beri biraz naifti - Tottenham'da yaptığı 81 asist buna bir cevap niteliğinde. Ancak çok az kişi, tüm turnuvalarda oynanan 10 maçta Son'un 10 asist ve sadece bir gol yapacağını tahmin edebilirdi - MLS maçlarında ise hiç gol atmamıştı. Elbette bu duruma iki farklı açıdan bakılabilir.

Birincisi, bu durum endişe verici. LAFC'nin en golcü oyuncusu gol atmıyor. Bu mantıklı. Ancak ikinci ve belki de çok daha makul yorum ise, LAFC'nin en golcü oyuncusunun artık LAFC'nin en iyi pasörlerinden biri olmasıdır. Son'un gol atmaması, büyük ölçüde çok sayıda asist yapmasından kaynaklanıyor. Bu oyuncu, farklı bir sistemde, yeni bir şekilde kullanılıyor, farklı şeyler yapması isteniyor ve kesinlikle başarılı oluyor.

    LAFC'deki kariyerine verimli bir başlangıç

    Son’un geçen yılın Ağustos ayında yapılan transferi, MLS’de nadiren görülen bir heyecanla karşılandı. Muhtemelen sadece David Beckham ve Lionel Messi, ondan daha fazla beklenti uyandırmış ve daha ustaca pazarlanmıştı. Son’un transferinin hem saha içinde hem de saha dışında LAFC için tam anlamıyla mükemmel olduğu yönünde bir görüş vardı. Los Angeles’ta büyük bir Kore nüfusu yaşıyor. Son, dünyadaki en büyük Kore sporcusu – ve bu konuda rakibi bile yok.

    Takımın kendisi de sahada bir desteğe ihtiyaç duyuyordu. Bir forvet daha için yer vardı. Aslında, pas verebilen ve bir sezon boyunca çift haneli gol atabilecek biri iş görürdü. LAFC, Premier League'in büyük isimlerinden birini transfer etti; üstelik önünde oynayacak çok maçı olan birini. Bu transferde sevmeyecek hiçbir şey yoktu.

    Son, bu heyecanı bir dizi muhteşem performansla karşılığını verdi. MLS sezonunun sonlarında maç başına ortalama bir gol katkısı yaptı ve sol kanatta mükemmel bir atletik orta saha oyuncusu olan Bouanga ile ölümcül bir ikili oluşturdu. Akla gelebilecek her türlü golü attı: boş kaleye vuruşlar, serbest vuruşlar, ölümcül bitirmelerle tamamlanan kıvrımlı koşular. Sezonun sonuna doğru sadece Lionel Messi daha ölümcül ve daha etkili bir hücum gücü sergiledi.

    Tabii ki, her şey acı bir şekilde sona erdi. LAFC, Vancouver ile oynadığı Batı Konferansı yarı finalinin ilk yarısında berbat bir performans sergiledi, ancak ikinci yarıda acımasızca saldırdı, 34 şut çekti ve üç kez direğe çarptı. Yine de maç penaltılara gitti. Sık sık belirleyici olan Son, direğe çarptı; bu kaçırma, tek bir andan çok ince farklarla belirlenen bir geceyi özetliyordu.

    Nispeten yeni bir antrenör, farklı fikirler

    Bu sezon arası, her şey biraz sıfırlanıyormuş gibi görünüyordu. Eski teknik direktör Steve Cherundolo’nun sezon sonunda ayrılıp ikinci vatanı Almanya’ya döneceği bir süredir biliniyordu. LAFC’nin teknik direktör arayışı büyük yankı uyandırmıştı. Her türlü isim gündeme gelmişti; Son’un eski teknik direktörü Ange Postecoglou da bunlardan biriydi.

    Sonunda, yardımcı antrenör Marc Dos Santos'u terfi ettirmek gibi şaşırtıcı - ancak itiraf etmek gerekirse mantıklı - bir karar aldılar. Soyut olarak bakıldığında bu mantıklıydı. Dos Santos daha önce baş antrenörlük yapmıştı. Oyuncular onu tanıyordu. Büyük isimlerle dolu bir soyunma odasındaki egolar, kişilikler ve cesaret gösterilerine yabancı değildi. Ancak yeni teknik direktör - eski günlerden beri takımda olmasına rağmen - aynı takım olmayacaklarına söz verdi.

    Dos Santos, GOAL'a verdiği demeçte, LAFC'nin topla çok daha çok yönlü olacağını söyledi. Topun dışında ise, bu takımın hücumda dikkat çekici bir şekilde değişkenlik göstereceğini, heyecan ve yaratıcılıkla dolu olacağını ve forvet hattında serbestçe hareket edebilen futbolcularla tamamlanacağını belirtti. Son, Major League Soccer'ın sunabileceği en iyi İsviçre Çakısı kadar odak noktası olmayacaktı.

    "Yani, en iyi özelliği sabit durmak olan bir 9 numaram olsaydı, bu özelliğini uygun olmayan bir şeye dönüştürmeye çalışmazdım. Ancak Denis Bouanga veya Sonny gibi oyuncularla, hareket kabiliyetine sahip olursunuz," dedi Dos Santos.

    Taktiksel ayarlamalar

    Ve şu ana kadar Dos Santos sözünü tuttu. Kadro listelerine ya da standart maç verilerine bakarsanız, Son’un çoğunlukla forvet olarak yer aldığını görürsünüz. Ancak bu, son savunmacının arkasından beslenerek hücum hattını sürükleyen bir futbolcu değil. Aksine, Son sahada serbestçe dolaşma özgürlüğüne sahip. Bazen sağ kanada doğru hızla koşuyor. Bazen de geriye çekilip ileriye paslar atıyor. Hatta ara sıra savunmacılara sırtını dönerek de oynadı. Geçen ay St. Louis CITY karşısında Son, 10 numara olarak maça başladı.

    Bu, özellikle Son'un golcü yetenekleri düşünüldüğünde şaşırtıcı bir düzen. Ancak aynı zamanda oldukça mantıklı. Bouanga muazzam bir yetenek, ancak aynı zamanda oldukça tek boyutlu bir oyuncu. Gabonlu golcü, sol kanatta oynayan ters kanat oyuncusu. Muhtemelen MLS'de aynı şeyi tekrar tekrar yapmada en iyisi. Ve bu gerçekten durdurulamaz. Son'un benzer bir pozisyonda kendini kanıtlamış olması bir sorun olabilirdi. Bunun yerine, LAFC buna uyum sağladı. Bu, birçok oyuncunun bazı fedakarlıklar yapması gerektiği anlamına geliyor. Bouanga belki de alıştığından biraz daha fazla pres yapıyor. Son ise arka alana daha az koşuyor.

    Bireysel istatistikler de oldukça ilgi çekici. Bouanga'nın hücum istatistikleri her zamankinden daha etkileyici. Rakip ceza sahasındaki top dokunuşlarında tüm forvetler arasında yüzde 95'lik dilimde yer alıyor. 90 dakikada şut sayısında ise yüzde 94'lük dilimde. Son için ise tam tersi geçerli. Rakip ceza sahasında topa daha az dokunuyor ve şut sayısı da azaldı. Ancak 90 dakikada yarattığı 7 büyük şansla MLS'de birinci, toplamda yarattığı 15 şansla ligde dördüncü sırada yer alıyor.

    Onların etrafındaki her şey de yolunda gidiyor. Akademiden yetişen genç oyuncu Nathan Ordaz, çok çalıştı. David Martinez, oyununa golleri de ekledi ve takımda yaratılan fırsatlar sıralamasında üçüncü sırada yer alıyor.

    Gol eksikliğinin ardındaki istatistikler

    Ancak bu, Son’un gol istatistiklerindeki “sıfır”ı pek açıklamıyor. Bu tür bazı unsurları sayısal olarak ifade etmek zor. Son’un beklenen gol sayısı 1,9. 90 dakikada 3,3 şut çekiyor. 90 dakikada kaleyi bulan şut sayısı ise biraz düşük: sadece 0,55. Bunları bir araya getirdiğimizde, şutlarının yüzde 17’si kaleyi buluyor.

    Ve belki de tutarsızlık burada yatıyor. Her şeyden öte, Son topu kaleye yönlendirmede ustadır. 2025 MLS sezonunda, şutlarının yüzde 58'i kaleyi buldu. 2024-25 Premier Lig sezonunda ise şutlarının yüzde 46'sı kaleyi buldu; bu, FotMob'un bu verileri takip etmeye başladığı beş yıl içindeki en düşük rakamı.

    O halde burada belki de bir rastgelelik unsuru vardır. Belki de bu, aşırı derecede kötü bir dönemdir. Hâlâ tüm doğru koşuları yapıyor. Tüm mantıklı hareketler burada. Doğru zamanda pas veriyor ve topla oynarken de özellikle bencil davranmıyor. Ancak beden dili uzmanları, ara sıra ortaya çıkan hafif bir hayal kırıklığını fark edebilirler; tuhaf omuz silkme, jest veya bağırışlar gibi. Bu, sezonun başlangıcı için biraz kötü bir durum gibi görünüyor. Ve Son'un performansında hızlı bir düşüş yaşansa bile, ki bu oldukça düşük bir ihtimal, istatistiksel olarak bu kadar aşırı bir düşüş olası değildir.

    Diğer bir deyişle, Son bir durgunluk döneminden geçiyor.

    Daha fazlası var mı?

    Yine de tüm bunlara rağmen bir şey çok net: Son'un gol atamaması şu anda pek de önemli değil. LAFC, Batı Konferansı'nın zirvesinde. Altı maç oynadılar, beşini kazandılar, birinde berabere kaldılar. Sadece bir takım – Vancouver Whitecaps – daha fazla gol attı; ayrıca henüz kalesinde gol görmedikleri için ligin en iyi savunma performansına sahipler. Burada daha temel ve basit bir argüman öne sürülebilir: Futbol sadece bir takım sporudur ve takım kazanıyorsa, bunların hiçbiri çok da önemli mi?

    Yani mesele sistemlere geliyor. LAFC, Son'un yeni rolü sayesinde mi kazanıyor, yoksa buna rağmen mi? Belki de LAFC'nin bu kadar iyi olmasının bir nedeni, Son'un uyum sağlamaya bu kadar istekli olmasıdır. LAFC'nin kazanması için baş yaratıcı olması gerekiyorsa, bu kesinlikle onun yapmaya hazır olduğu bir fedakarlıktır. Ve sonra, tüm bu olayda belki de gözden kaçan bir şey var: Son, bu kötü gidişatı muhtemelen kıracak, çok, çok, çok iyi bir futbolcu.

    Eğer aynı hızda asist yapmaya devam edip, kaçınılmaz olarak gol de atarsa, zaten çok iyi olan bu takım çok daha iyi hale gelecektir. Son şu anda formunun zirvesinde. Korkutucu olan ne mi? Daha fazlası da gelecek.

