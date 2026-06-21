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Çeviri:

Taktik Sohbeti: Paraguay ve Avustralya’ya karşı Dünya Kupası’nda elde edilen etkileyici galibiyetlerin ardından Mauricio Pochettino’nun ABD Milli Takımı için hazırladığı agresif planın iç yüzü

ABD
M. Pochettino
Dünya Kupası
FEATURES
Analysis
ABD - Avustralya
Avustralya

GOAL, ABD Erkek Milli Takımı’nın Dünya Kupası’ndaki ilk iki maçı arasındaki taktiksel farklılıkları ve benzerlikleri inceliyor

Paraguay teknik direktörü Gustavo Alfaro maçın ardından bunu itiraf etti: Takımının buna karşı bir çözümü yoktu. ABD Erkek Milli Takımı, Dünya Kupası açılış maçında takımını dört golle adeta paramparça etmişti ve bu konuda yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. Oyuncuları rakibe ayak uyduramamıştı. Teknik direktör de öyle olduğunu kabul etti.

“Onlar birçok zorluk çıkaran bir takım,” dedi, “çünkü her soruna bir çözümleri var.”

Bu çözümleri sunan kişi ise elbette Mauricio Pochettino’dur. 2024 sonbaharında tam da bu nedenle ABD Erkek Milli Takımı’nın teknik direktörü olarak göreve getirildi. Kendi evinde düzenlenecek bu Dünya Kupası öncesinde, ABD Futbol Federasyonu’nun bir kültür değişimine ihtiyacı vardı, evet; ancak bu kültür değişimi gerçekleştiğinde fark yaratacak taktiksel zekaya sahip birine de ihtiyaçları vardı.

İşte bu noktada, modern futbolun en iyilerinden biri olmasını sağlayan başarılarına sahip teknik direktör Pochettino devreye girdi. Ve iki Dünya Kupası maçı boyunca, bu başarıların çoğu kişinin farkında olduğundan daha iyi bir oyuncu grubuyla birleştiğinde neler olabileceğini gördük.

Şu ana kadar ABD Milli Takımı, 1930'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda arka arkaya iki galibiyet elde etti ve bir maç kala grubunu birinci olarak tamamladı. Bu iki galibiyeti, iki farklı yolla ve iki farklı zafer yoluyla kazandılar. Bununla birlikte, bazı ince ayarlamalar yapılmış olsa da, bu takımın nasıl oynadığını ve nihayetinde kazanmak için ne yaptığını belirleyen temel ilkeler de vardı.

İki Dünya Kupası maçının ardından, Pochettino’nun ABD Milli Takımı’nı Paraguay ve Avustralya karşısında zafere hazırlamak için neler yaptığına bir göz atalım...

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Paraguay Savunma Bakanlığı

    ABD Milli Takımı’nın dizilişini “Pentagon” olarak nitelendiren Alfaro’ydu ve bu oldukça isabetli bir tanımdı. Çünkü her an, rakibe başını ağrıtacak tehlikeli bölgelerde beş hücum oyuncusu bulunuyordu. Ancak bu tanım tam olarak doğru sayılmazdı, zira genellikle oldukça ileride altı oyuncu yer alıyordu.

    Bu altı oyuncu, en önde Folarin Balogun; orta sahada bir hayli kargaşa yaratan Christian Pulisic, Weston McKennie ve Malik Tillman; kanatlarda ise yüksek pozisyonlara çıkan Antonee Robinson ve Sergino Dest'ti. Bu altı oyuncu sayesinde ABD, rutin olarak en iyi şekilde değerlendirdiği tekrarlanabilir bir sayısal üstünlüğe sahipti.

    Genel bir oyun akışı şöyleydi: McKennie, markajını da beraberinde sürükleyerek stoperlerin önünden ileriye doğru fırlarken, Tillman ise boşalan o küçük alana kayardı. Ardından, bir savunma oyuncusu ona doğru çekildiğinde, ABD topu Pulisic ya da Dest’e kanatlara açardı. Pulisic ya da Dest, en kötü ihtimalle bir savunma oyuncusuyla bire bir kalırdı ve iş o andan itibaren kolaylaşırdı. Paraguay, McKennie’nin çok ileriye çıktığı anlarda ne yapacağını hiçbir zaman tam olarak çözemedi ve Pulisic ya da Dest’in bire bir durumlarına karşı kesinlikle bir çözüm bulamadı.

    O andan itibaren, temelde aynı şey farklı açılardan tekrarlandı. Dest ve Pulisic, savunmacıları geçerek adeta keyifli bir gün geçirdiler. Paraguay, McKennie’nin yaptığı hiçbir şeye uyum sağlayamadı. Bu arada Balogun’a, Paraguay’ın maçı kurtarmaya çalıştığı birkaç anda boş alana koşma fırsatları verildi. Paraguay durumu değiştirmek için her seferinde çok sayıda oyuncuyu ileriye sürmeye çalıştığında, Balogun’un oluşturduğu tehdit onlara bunu neden yapamayacaklarını hatırlattı; işte bu yüzden, sayıca az kalmaya ve defalarca ezilmeye adeta boyun eğmek zorunda kaldılar.

    Olayların akışı her seferinde biraz farklı görünebilirdi, ancak temel konsept aynıydı. Amaç, basitçe Paraguay’ın derin savunmasını ezip geçecek kadar çok sayıda oyuncuyla saldırmaktı. Paraguay buna hiçbir zaman bir çözüm bulamadı ve ABD Milli Takımı’nın yeteneğini de hesaba kattığınızda, sonuçta dört gol ortaya çıktı.

    Bu ilk galibiyetti. İkincisi ise biraz farklıydı.

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  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Kaliteleri ortada"

    Pulisic’in sakatlığı nedeniyle kadroda yer almaması üzerine Pochettino bir karar vermek zorunda kaldı ve bu çok önemli bir karar olacaktı. Pulisic’in yerini nasıl dolduracaktı? Ve tam olarak aynı özelliklere sahip bir oyuncu bulunamayacağı göz önüne alındığında, bu değişikliğe uyum sağlamak için hangi ayarlamaları yapacaktı?

    Yerine Ricardo Pepi geçti ve ABD Milli Takımı'nın Avustralya ile oynadığı maçın oldukça erken dakikalarında bunun nedeni gayet net bir şekilde ortaya çıktı.

    Socceroos'un oyun stili bir sır değil: sert, fiziksel bir beşli savunma ve kontratakta gerçek bir amaç. Buna karşı koymak için Pochettino tekerleği yeniden icat etmedi, eski bir konsepte başvurdu. Merkez savunmacıları genellikle forvetlerle sayı üstünlüğü içinde mücadele etmeyi sever; dolayısıyla Balogun ve Pepi ile iki merkez savunmacı sahaya çıkarsa, bu Avustralya’nın üçlü savunmasını meşgul ederdi. Bu da Avustralya’nın kanat beklerinin, USMNT’nin kanat oyuncularıyla bire bir kalacağı anlamına geliyordu. Pochettino sahanın ortasında sayı üstünlüğü sağlayamadı, ancak kanatlarda sayı üstünlüğü yaratabildi.

    ABD Milli Takımı da tam olarak bunu yaptı. Amerikalılar, özellikle sağ kanatta Avustralya’yı ezip geçti. Dest ve McKennie, tam da o kanatta defalarca paslaşarak etkili oldular. Bir savunma oyuncusu Dest’e doğru çekilirse, McKennie boş alana koşardı ya da tam tersi olurdu. Bu sırada stoperler, her ikisi de ölümcül golcü olduklarını kanıtlamış olan bu iki forveti izlemekle yetinmek zorunda kaldı. ABD, bunu defalarca tekrarladı.

    Avustralya teknik direktörü Tony Popovic, “Kaliteleri ortada, güçleri ortada, atletizmleri ortada,” dedi. “Yaptıkları şeyde şaşırtıcı bir yan yok.”

    Bu taktik Avustralya’yı kendi sahasına hapsetti ve ABD’nin gol şansı yaratamadığı anlarda bile topu Avustralya’nın köşesinde ele geçirerek kontratak baskısını tetikledi.

    "Dürüst olmak gerekirse, [Pochettino] bize her zaman farklı hücum fikirleri sunmuştur, bu yüzden bugün Pepi ile oynamak benim için bir sürpriz değildi," dedi Balogun. "Bu, CP’nin [Christian Pulisic] sakatlığı nedeniyle uygulanan bir B planı gibi değildi. Bana öyle gelmedi. Sadece maçı kazanmak için başka bir çözüm gibi geldi."

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ortak benzerlikler

    İki maç arasında ufak farklılıklar olsa da, temel kavramlar aynı kalıyor. Sayısal üstünlük, bu oyunun anahtarıdır. Ancak asıl sır, her şeyin USMNT’nin topla yaptıklarına değil, topun olmadığı anlarda sergilediği performansa bağlı olmasıdır.

    İki maçı birleştiren en önemli unsur, pres. Bu pres agresif ve hızlıdır ve şu ana kadar üstesinden gelinmesi imkansızdır. USMNT topu kaybettiği anda, takım bir sürü gibi üstüne çullanır. Çoğu top kaybının ardından, takımın yedi oyuncusu topu geri kazanmak için hücum bölgesinde mücadele eder ve ne Avustralya ne de Paraguay bununla başa çıkabilmiştir.

    Takımın diğer üç oyuncusu olan Tim Ream, Chris Richards ve Alex Freeman bile yüksek pozisyonda oynadılar. Paraguay maçında, umut vaat eden uzun pasları kesmek için sık sık Paraguay yarı sahasının birkaç yarda içine kadar ilerlediler. Olaylar büyük ölçüde böyle gelişti: USMNT’nin presinin yol açtığı çok sayıda top kaybından sonra, en iyi seçenek topu uzun mesafeye göndermek ve Ream, Richards ya da Freeman’ın hata yapmasını ummaktı. Ancak onlar hiçbir zaman hata yapmadı; bu da USMNT’nin her seferinde topu anında geri kazanması anlamına geliyordu.

    Rakamlar bunun ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Paraguay karşısında top hakimiyeti yüzde 65’ti. Rakip yarı sahada 277 pas yaptılar; Paraguay ise sadece 68 pas yapabildi. Ceza sahasında 53 top dokunuşu gerçekleştirdiler; rakibin ise sadece 11’di. Avustralya karşısında da durum benzerdi: yüzde 63 top hakimiyeti ve Socceroos’un yaptığının iki katından fazla rakip yarı sahada pas.

    Dolayısıyla, herkes haklı olarak ABD Milli Takımı’nın topla yaptıklarını analiz etmeye hevesli olsa da, asıl önemli olan ABD’nin topun olmadığı anlarda ne yaptığıdır. Bu anlar, takımın çok uzun süre topsuz kalmamasını sağlayan, amansız ama organize bir baskı ile tanımlanır.

    Popovic, “Çok güçlü ve çok uyumlu bir takım,” diye açıkladı. “Deneyimli ve kaliteli birçok oyuncusu var; hatta oyuna [yedek olarak] girenlerde bile.”

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Anahtar kelime

    Sık sık karşımıza çıkan bir kelime var: agresif.

    Hem Pochettino hem de oyuncuları bu kelimeyi sık sık kullanıyor. Birçoğu bunu, rakiple mücadele etmeye istekli olmak olarak yorumluyor. Bu, hem gerçek hem de mecazi anlamda, takım ve forma için savaşmaya istekli olmak olarak görülüyor.

    Ancak “agresiflik” kelimesinin ikinci bir anlamı daha var. Agresiflik, taktiksel açıdan ABD Milli Takımı’nın oyun tarzını da tanımlıyor.

    ABD'nin oyununda pasiflik diye bir şey yoktur. Top onlardayken, rakibi rahatsız etmek için belirli stratejiler izlenir. Top rakipteyken ise, takımın topu hızla geri almasını sağlamak için hızlı ve amansız bir pres uygulanır. Oyunun her bir yönü amaç, hız ve evet, agresiflikle yürütülür. Hiçbir şey şansa bırakılmaz ve hiçbir şeyin rakibin şartlarına göre yapılmasına izin verilmez.

    Esasen, şu anda Pochettino futbolunun anahtarı budur: oyun onun şartlarına göre oynanıyor. ABD Milli Takımı oyunun her yönünü kendi ilkeleriyle belirliyor. Şu ana kadar bu yaklaşım son derece başarılı oldu. Nedeni kolayca anlaşılabilir; zira Pochettino, oyuncularını üstünlük sağlayacak pozisyonlara yerleştiriyor ve gerisini onlara bırakıyor. Aşırı koçluk ya da katılık yok; bunun yerine, oyuncularının tekrarlanabilir ama farklı şekillerde başarılı olmalarını sağlayan geniş kapsamlı konseptler var.

    Peki bu başarılar ilerleyen süreçte tekrarlanabilir mi? İşte asıl soru bu. USMNT’nin artık diğer takımların inceleyebileceği dört güçlü maçı kayıt altında. Avustralya ve Paraguay’ın ezildiği şekilde ezilemeyecek kadar iyi olan bazı takımlar olacaktır. Bu turnuvanın bir noktasında, pes etmeyecek, aksine USMNT’yi baskı altına alacak takımlar karşımıza çıkacaktır.

    O zaman ne olacak? Bu sorunun cevabı, nihayetinde bu takımın ne kadar ileri gidebileceğini belirleyecek, ancak ilk iki maç bir gösterge ise, Pochettino oyuncularının uygulayacağı bir plana sahip gibi görünüyor ve bundan sonrası onlara kalmış.

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