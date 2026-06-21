Taktik Sohbeti: Paraguay ve Avustralya’ya karşı Dünya Kupası’nda elde edilen etkileyici galibiyetlerin ardından Mauricio Pochettino’nun ABD Milli Takımı için hazırladığı agresif planın iç yüzü

Paraguay teknik direktörü Gustavo Alfaro maçın ardından bunu itiraf etti: Takımının buna karşı bir çözümü yoktu. ABD Erkek Milli Takımı, Dünya Kupası açılış maçında takımını dört golle adeta paramparça etmişti ve bu konuda yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. Oyuncuları rakibe ayak uyduramamıştı. Teknik direktör de öyle olduğunu kabul etti.

“Onlar birçok zorluk çıkaran bir takım,” dedi, “çünkü her soruna bir çözümleri var.”

Bu çözümleri sunan kişi ise elbette Mauricio Pochettino’dur. 2024 sonbaharında tam da bu nedenle ABD Erkek Milli Takımı’nın teknik direktörü olarak göreve getirildi. Kendi evinde düzenlenecek bu Dünya Kupası öncesinde, ABD Futbol Federasyonu’nun bir kültür değişimine ihtiyacı vardı, evet; ancak bu kültür değişimi gerçekleştiğinde fark yaratacak taktiksel zekaya sahip birine de ihtiyaçları vardı.

İşte bu noktada, modern futbolun en iyilerinden biri olmasını sağlayan başarılarına sahip teknik direktör Pochettino devreye girdi. Ve iki Dünya Kupası maçı boyunca, bu başarıların çoğu kişinin farkında olduğundan daha iyi bir oyuncu grubuyla birleştiğinde neler olabileceğini gördük.

Şu ana kadar ABD Milli Takımı, 1930'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda arka arkaya iki galibiyet elde etti ve bir maç kala grubunu birinci olarak tamamladı. Bu iki galibiyeti, iki farklı yolla ve iki farklı zafer yoluyla kazandılar. Bununla birlikte, bazı ince ayarlamalar yapılmış olsa da, bu takımın nasıl oynadığını ve nihayetinde kazanmak için ne yaptığını belirleyen temel ilkeler de vardı.

İki Dünya Kupası maçının ardından, Pochettino’nun ABD Milli Takımı’nı Paraguay ve Avustralya karşısında zafere hazırlamak için neler yaptığına bir göz atalım...