Taktik Sohbeti: Christian Pulisic’in ABD Milli Takımı’ndaki istikrarsızlığı şaşırtıcı değil – o zaten böyle bir oyuncu

Christian Pulisic, 2024'ten beri ABD Milli Takımı'nda gol atamadı, ancak sonuçta asıl önemli olan Dünya Kupası'ndaki performansı.

"İşler artık farklı olacak."

En azından Christian Pulisic böyle söyledi. Ve öyle olmak zorunda da olabilir. Salı gecesi Atlanta'da ABD Milli Takımı'nın Portekiz'e 2-0 yenilmesinden sonra, bu maçtan tam olarak ne çıkarılabileceğini belirlemek zordu. Teknik direktör Mauricio Pochettino kadrosunda biraz değişiklik yaptı. Çok sayıda değişiklik yaptı. Bazı büyük isimleri yedek kulübesine aldı, bazılarını da rotasyona soktu.

Değişikliklerin en önemlisi - ve gerçekten dikkat çeken tek değişiklik - Christian Pulisic'in 9 numara olarak sahaya sürülmesiydi. Pulisic'in bir durgunluk döneminde olduğu kabul edilmelidir. Milan'ın forveti, bu takvim yılında hiçbir turnuvada gol atamadı ve 2024'ten beri ABD Milli Takımı'nda da gol bulamadı. Bu, bu kadar yetenekli bir oyuncu için garip bir durum ve Dünya Kupası yılında oldukça endişe verici bir eğilim. Pulisic'i golcü bir oyuncu olarak tanımlamak son derece yanlış olsa da, Dünya Kupası'na bu kadar yakın bir zamanda uzun süre gol atamamak iyi bir şey değil.

Ancak bu da Pulisic'in ikileminin bir parçası. Milan'ın forveti gerçekten mükemmel bir futbolcu, ancak hiçbir zaman sözde "dünya klasmanı" kategorisine girememesinin nedeni, istatistiklerinin her zaman yeteneğiyle örtüşmemesi. Maçı her türlü şekilde etkileyebilir, ancak son üçte birde etkisinin olmadığı çok fazla dönem var. Bu, aniden kötü oynamaya başladığı veya artık ABD'nin en tehlikeli forveti olmadığı anlamına gelmez. Sadece Pulisic'in bir futbolcu olarak böyle bir oyuncu olabileceğini ve beklentilerin buna göre ayarlanması gerektiğini gösterir. Hala en önemli anlarda işini yapabilir, ancak istikrar konusunda hâlâ sıkıntı yaşıyor.

    2025'in başarılı bir yılının ardından

    Öncelikle istatistiklere bir göz atmak faydalı olacaktır. 2024-25 sezonu, bu Amerikalı oyuncunun kariyerinin açık ara en iyi sezonu oldu. Rakamlar, daha önce hiç olmadığı kadar iyiydi. Oyun kalitesi daha yüksekti. Ligde 20 gol ve asist kaydetti, bu da İtalya'nın en üst liginde dördüncü sıraya yetti. Şampiyonlar Ligi ve çeşitli kupa müsabakalarını da ekleyince, bu sayı 27'ye çıkıyor. Milan için daha iyi bir oyuncu yoktu ve Serie A genelinde ondan daha etkili olan çok az oyuncu vardı.

    Ve sonra, bu ivme bir şekilde durdu. Adil olmak gerekirse, geriye dönüp bakıldığında ve hoşgörülü bir ruh halindeyseniz, Pulisic'in geçen yaz Gold Cup'ı kaçırmaya her türlü hakkı vardı. Eski ABD Milli Takımı forveti Charlie Davies'in tarif ettiği gibi, futboldan hem fiziksel hem de zihinsel bir molaya ihtiyacı vardı. Pulisic en iyi sezonunu geçirmişti ve önündeki 12 aydan fazla süren yorucu bir dönem göz önüne alındığında, pek bir önemi olmayan tek bir turnuvayı kaçırmak, suç sayılacak bir şey değildi.

    Bu sezonun ilk aylarında, yaz aylarında bireysel antrenman yapmasının kendisine neden iyi gelmiş olabileceğini gösterdi. Max Allegri'nin taktikleri ilk başta kafa karıştırıcıydı; Pulisic'i 3-5-2 dizilişinde ikinci forvet olarak kullandı, ancak bu taktik işe yaradı. Pulisic, sezonun başında bol bol gol attı ve asist yaptı. Rossoneri, sezonun başlarında şampiyonluk yarışındaydı ve Pulisic bunun nedenlerinden biriydi. Genel olarak, atmosfer oldukça iyiydi.

    Ve sonra Pulisic meselesi başladı. Ekim ayındaki milli maçlar döneminde Avustralya karşısında bir sakatlık geçirdi ve kulübü için dört maç kaçırdı. Üç hafta sonra, "kas problemleri" nedeniyle bir maç daha kaçırdı. Sonuç olarak, 14 Ekim'den 18 Şubat'a kadar Pulisic tüm turnuvalarda sadece yedi kez ilk 11'de yer aldı ve yedi maçta yedek kulübesinden oyuna girdi. Bu süre zarfında, 28 Aralık'ta Hellas Verona'ya karşı 3-0 kazanılan maçta sadece bir kez gol attı.

    2026 yılına zorlu bir başlangıç

    Yılın başlarında goller kurudu. Bazı durumlarda bunun nedenini anlamak nispeten kolay. Bazen Pulisic kaleye şut bile çekemiyordu. Milan’ın futbol oynamaya pek hevesli görünmeyen Genoa karşısında 1-1 berabere kaldığı sinir bozucu maç dışında, Pulisic toplamda sekiz şut çekti. Bunlardan sadece ikisi kaleyi bulurken, takımın tamamı 32 şut denemesi kaydetti.

    Bunun dışında ise, bu yıl bir oyuncunun her zamanki kadar etkili olamadığı bir hikaye oldu. Parma karşısında kaleye üç şut çekti. Hiçbiri gol olmadı ve Milan 1-0 kaybetti (Pulisic, muhtemelen planlanmış bir değişiklik olarak oyundan alınmadan önce bir saat oynadı). Cremonense karşısında üç şutun sadece biri kaleyi buldu. Inter'e karşı alınan 1-0'lık zorlu galibiyet, tüm taraflar için izlemeye dayanılmazdı. Pulisic bir yarı şans yakaladı ve topu bir metre dışarıya attı.

    Lazio'ya karşı 1-0'lık mağlubiyet ciddi endişe yarattı. Pulisic, genel olarak iyi oynadı. Hiçbir hücum oyuncusu ondan daha fazla top dokunuşu yapmadı veya daha fazla şans yaratmadı. Pulisic topu iyi kontrol etti ve Lazio ceza sahası içinde ve çevresinde etkili paslar verdi. Beş şut çekti. İkisi engellendi. İkisi dışarıya gitti. Bir diğeri ise kaleci tarafından kurtarıldı. Sezonun başlarında Pulisic biraz daha etkili olabilirdi.

    Ayrıca saha dışında da bazı sorunlar vardı. 66. dakikada Pulisic, Rafa Leao'ya gol pozisyonu yaratmalıydı. Amerikalı oyuncu bunu yapmamayı tercih etti ve bir dakika sonra oyundan alınan Leao, sinirli bir şekilde sahadan çıktı. Kısa süre sonra Milan'ın en iyi iki hücum oyuncusu arasında bir anlaşmazlık olduğu yönünde söylentiler başladı. Bu söylentiler yalanlansa da, Pulisic o anda bariz görünen bir pası yapmayarak kendine pek de iyilik yapmadı.

    ABD Erkek Milli Takımı ve kötü gidişatı aşma çabası

    Basketbolda, form düşüklüğü yaşayan bir oyuncunun "sıkıntısını atlatması" için şut atmaya teşvik edildiği bir kavram vardır. En iyi oyuncunuz şutlarını kaçırıyor mu? Daha fazla şut attırın, formuna kavuşacaktır. Belçika karşısında sergilenen berbat performansın ardından Pochettino, Portekiz maçında Pulisic'e karşı bu yaklaşımı benimsedi.

    Kafa karıştırıcı bir taktik hamlesiyle, teknik direktör Pulisic'i yanında başka hiçbir forvet oyuncusu olmadan 9 numara olarak kullanmayı denedi. Bu, birçok nedenden dolayı şaşırtıcı bir karardı. Öncelikle, Pulisic sağa ve sola dolaşmayı sever. O birçok şey olabilir, ama kesinlikle merkezi bir oyuncu değildir. İkincisi, Pochettino'nun elindeki kadro göz önüne alındığında bu pek mantıklı değildi. Aslında ABD'nin üç farklı tipte 9 numarası var. Koşucu Folarin Balogun, golcü Ricardo Pepi ve hedef adam Patrick Agyemang.

    Üçü de orta sahada yer alabilir ve top varken ya da yokken etrafındakiler için alan yaratabilir. Eğer teknik direktör taktiksel olarak bir değişiklik yapmak isteseydi, belki de kadrosunu daha iyi kullanmak için Balogun'u yedeğe almalıydı ki bunu yaptı, ardından da Pulisic'in daha statik bir orta saha oyuncusu olarak koşular yapmasına olanak sağlamak için Pepi ya da Agyemang'dan birini ilk 11'de başlatmalıydı.

    Ancak Pochettino, yıldız oyuncusunun doğru alanlara girmesini kolaylaştıracağını savunarak Pulisic'i merkezde oynattı. Pulisic'in şut atma izni olduğu açıktı. Ancak bağlantı oyunu neredeyse ortadan kayboldu. 45 dakikada Pulisic sadece 12 pas tamamladı. Tek bir şans bile yaratamadı. Üç şut çekti, bunlardan en yakını ceza sahası dışından bir metre uzağa gitti. Aslında, aptalca bir sarı kart gördükten sonra bir başka sert müdahaleyle devam edince, o da oyundan atılabilirdi. Eğer bu "Pulisic'i geri getirme" maçıysa, bunu gerçekleştirmenin en etkili yolu bu değildi.


    O an gelecek

    Yine de tüm bunlara rağmen, Pulisic'in "zamanı gelecek" dediğine inanmak hiç de zor değil. USMNT'nin yıldız oyuncusuna yöneltilebilecek tüm eleştirilere rağmen, büyük anlarda gösterdiği performans göz ardı edilemez. Inter ve Liverpool'a karşı önemli goller attı. FA Cup finalinde Arsenal'e karşı bir asist kaydetti; orta sahadan koşarak boşta kalan takım arkadaşına pas verdi, hem de bu hareket sırasında hamstringini yırtarak dayanılmaz bir acı çekmesine rağmen.

    ABD için de benzer kanıtlar var. Nations League'de Meksika'ya karşı galibiyeti son dakikada penaltıyla garantiledi. 2022 Dünya Kupası'nda İran'ı yenmek için hayati bir gol attı. 2024 Copa America'da ABD'nin ilk golünü attı.

    Aslında Pulisic söz konusu olduğunda, arada zor anlar olacağını kabul etmek zorundasınız. Ve belki de bu kabul edilebilir bir durumdur. Dünya futbolunun gerçek elitleri - yüzde birlik kesim - iyi oynamadıkları zamanlarda bile gol atar ve asist yapar. Her hafta, kendilerinde bir tür kaçınılmazlık havası vardır. Pulisic öyle değildir. Bazen haklı olarak dünyanın en iyi hücum oyuncuları arasında yer alır. Bazen ise oldukça sıradan görünür. Sonuç - ki bu her zaman garanti edilen bir şey değildir - bazen haftalarca ondan uzak kalır.

    O halde ABD'nin biraz inanç göstermesi gerekiyor. Portekiz ve Belçika'ya karşı kaybettikleri maçlarda Pulisic gol atamadı diye kaybetmediler. Ancak onun gol atamaması, bu mağlubiyetleri biraz daha kötü gösteriyor. Aslında bunların hiçbiri o kadar da önemli değil. Pochettino hâlâ denemeler yapıyor. ABD, iki hazırlık maçını da kazanmayı hak etmedi. Önemli olan tek şey, Pulisic'in formda olması, golcü formunda olması ve büyük an geldiğinde hazır olmasıdır.

