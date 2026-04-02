Taktik Sohbeti: Christian Pulisic’in ABD Milli Takımı’ndaki istikrarsızlığı şaşırtıcı değil – o zaten böyle bir oyuncu

"İşler artık farklı olacak."

En azından Christian Pulisic böyle söyledi. Ve öyle olmak zorunda da olabilir. Salı gecesi Atlanta'da ABD Milli Takımı'nın Portekiz'e 2-0 yenilmesinden sonra, bu maçtan tam olarak ne çıkarılabileceğini belirlemek zordu. Teknik direktör Mauricio Pochettino kadrosunda biraz değişiklik yaptı. Çok sayıda değişiklik yaptı. Bazı büyük isimleri yedek kulübesine aldı, bazılarını da rotasyona soktu.

Değişikliklerin en önemlisi - ve gerçekten dikkat çeken tek değişiklik - Christian Pulisic'in 9 numara olarak sahaya sürülmesiydi. Pulisic'in bir durgunluk döneminde olduğu kabul edilmelidir. Milan'ın forveti, bu takvim yılında hiçbir turnuvada gol atamadı ve 2024'ten beri ABD Milli Takımı'nda da gol bulamadı. Bu, bu kadar yetenekli bir oyuncu için garip bir durum ve Dünya Kupası yılında oldukça endişe verici bir eğilim. Pulisic'i golcü bir oyuncu olarak tanımlamak son derece yanlış olsa da, Dünya Kupası'na bu kadar yakın bir zamanda uzun süre gol atamamak iyi bir şey değil.

Ancak bu da Pulisic'in ikileminin bir parçası. Milan'ın forveti gerçekten mükemmel bir futbolcu, ancak hiçbir zaman sözde "dünya klasmanı" kategorisine girememesinin nedeni, istatistiklerinin her zaman yeteneğiyle örtüşmemesi. Maçı her türlü şekilde etkileyebilir, ancak son üçte birde etkisinin olmadığı çok fazla dönem var. Bu, aniden kötü oynamaya başladığı veya artık ABD'nin en tehlikeli forveti olmadığı anlamına gelmez. Sadece Pulisic'in bir futbolcu olarak böyle bir oyuncu olabileceğini ve beklentilerin buna göre ayarlanması gerektiğini gösterir. Hala en önemli anlarda işini yapabilir, ancak istikrar konusunda hâlâ sıkıntı yaşıyor.