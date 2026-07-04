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USMNT striker story GFXGOAL
Ryan Tolmich

Çeviri:

Taktik Sohbeti: Belçika maçında forvet pozisyonunda Folarin Balogun’un yerini kim alacak – Ricardo Pepi, Haji Wright mı yoksa başka biri mi? Mauricio Pochettino’nun ABD Milli Takımı’ndaki seçenekleri

Analysis
ABD
Dünya Kupası
FEATURES
ABD - Belçika
Belçika

Folarin Balogun’un yerini doldurmak sadece golcü bulmakla ilgili değil. Bu, koşular, baskı ve kaos üzerine kurulu ABD Milli Takımı’nın hücumuna taktiksel olarak en uygun oyuncuyu bulmakla ilgili.

ABD Erkek Milli Takımı’nın bugüne kadarki en önemli Dünya Kupası maçı, turnuvada parlayan yıldızı olmadan oynanacak. Acımasız mı? Evet. Tartışmalı mı? Kesinlikle. Ama bu aynı zamanda bir gerçek ve Mauricio Pochettino, bu tür şeylerin peşinden koşmamakla ilgili ne derse desin, Pazartesi gününe kadar bu durumla yüzleşmek zorunda.

Gerçek şu ki, Folarin Balogun, ABD Milli Takımı’nın Belçika ile oynayacağı Son 16 maçı kadrosunda yer almayacak. Daha açık bir ifadeyle, bunu belirleyen FIFA’dır. ABD Milli Takımı forvetinin Bosna-Hersek karşısında gördüğü kırmızı kart, bir sonraki maçta cezalı olacağı anlamına geliyor. Bu, yıkıcı bir darbe ve bu ifade bile durumu hafifletmiş olabilir.

Balogun, bu yaz ABD Milli Takımı’nın en tehlikeli oyuncusu oldu. Muhtemelen en iyisi de oydu. Attığı üç golle takımın gol kralı konumunda; koşuları ABD’nin hücumuna can verdi ve rakibe yaptığı baskı hiç durmadı. Her şeyden öte, gösterdiği çaba bu takımın gidişatını değiştirmeye yardımcı oldu. Aslında, tüm bunların yerini dolduracak bir şey yok.

Yine de Pochettino bir çözüm bulmak zorunda ve iyi haber şu ki, elinde seçenekler var. Önümüzdeki birkaç gün, USMNT’nin Dünya Kupası umutlarını belirleyebilecek nihai kararı vermeden önce, her bir seçeneğin artılarını ve eksilerini tartmakla geçecek.

Peki, Pochettino, Balogun'un yerine kime yönelebilir? Her bir seçenek ne gibi avantajlar getirir ve bunun işe yaraması için ABD Milli Takımı neyden fedakarlık etmek zorunda kalır? İşte Pochettino'nun yapabileceği seçeneklere bir göz atalım...

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ricardo Pepi

    Eğer en büyük endişeniz gol atmaksa, o zaman Pepi tam da aradığınız isimdir. Defalarca gol atma yeteneğini kanıtlamıştır.

    Pepi, özünde bir golcü. Hem PSV'de hem de ABD Milli Takımı'nda bu rolünü başarıyla yerine getirdi. Premier Lig kulüplerinin bir yılı aşkın süredir onun peşinde koşmasının bir nedeni var: Pepi, gol önünde ne kadar tehlikeli olabileceğini göstermek için tek bir şansa ihtiyaç duyan bir oyuncu.

    Golcü olarak bilinen bir oyuncu olmasına rağmen, Pepi oyununa yeni boyutlar da kattı. Dünya Kupası öncesinde Senegal’e karşı oynanan maçta, PSV’nin yıldızı bir golün asistini yaparak ve bir diğerinin hazırlığını sağlayarak oyun kurucu rolünü de üstlenebileceğini gösterdi. Ardından, Balogun ile birlikte oynadığı Avustralya maçında, stoperleri meşgul ederek takım arkadaşlarının ortaya çıkan boşlukları bulabilmelerini sağladı ve bu sayede birçok zor işi üstlendi.

    Ancak Pepi’nin sahadaki varlığı Balogun’unkinden farklı. Hız açısından ona yaklaşamıyor ve genel olarak fiziksel oyununda da aynı seviyede değil. Hız konusundaki eksikliği nedeniyle, USMNT’nin ataklarını ateşlemek için Balogun’un yaptığı türden koşuları muhtemelen yapamayacaktır. Ayrıca, rakibe baskı kurarken yarım saniye daha geç kalması nedeniyle, baskı konusunda da o kadar güçlü değildir.

    Bununla birlikte, Pepi’nin farklılıkları kilit öneme sahip olabilir; zira onun varlığı başka bir oyuncuya fırsat yaratabilir ve eğer yaratmazsa, kendi varlığını hissettirmek için muhtemelen tek bir gerçek şansa ihtiyacı olacaktır.

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  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Haji Wright

    Wright’ın az kullanıldığını söylemek pek doğru olmaz, çünkü gerçekte neredeyse hiç sahaya çıkmadı. Coventry City’nin forveti, bu yaz ABD Milli Takımı’nda tam da bir dakika oynadı. Şu ana kadar yedek kulübesinden oyuna giren forvet olarak Pepi tercih edildi.

    Ancak Wright, Balogun’un yerine daha uygun bir alternatif sunuyor. Fiziksel yapısı büyük bir avantajken, aynı zamanda defansın arkasına sızabilen bir forvet olabileceğini de kanıtladı. Coventry formasıyla Championship’te muhteşem bir performans sergiledi ve sonbaharda Avustralya’ya karşı attığı iki golle ABD Milli Takımı’nda da başarılı olabileceğini gösterdi.

    Ancak fazla forma giymemiş olması, görünüşe göre bir şeyleri işaret ediyor. Yine de yedek olarak Balogun’a benzer niteliklere sahip ve Dünya Kupası’nda bir golü var – bu da bir şey ifade etmeli, değil mi?

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Christian Pulisic

    Teorik olarak, en golcü oyuncularınızı kaleye daha yakın konumlandırmak genellikle iyi bir fikirdir. Şu anda ABD Milli Takımı’nda Pulisic’ten daha fazla gol atan bir oyuncu yok – acaba bu taktik işe yarayabilir mi?

    Bunda bir mantık var. Pulisic zaten içe doğru kesip, savunmacıları geriye çekmek için orta alanlara koşma eğilimindedir. Öte yandan, Antonee Robinson ve Sergino Dest gibi oyuncular genellikle kanatları genişletir ve Pulisic’in savunmacıları teke tek bırakıp kargaşa yaratmasına olanak tanır. Dolayısıyla teorik olarak, Pulisic bunu merkez forvet olarak da yapabilir ve sol kanattaki yerini başka bir oyuncunun almasına yol açabilir. Bu yedek oyuncu da sahayı genişletebilir ya da Pulisic gibi içe doğru kesip, forvet hattında akıcı bir oyun kurarak pozisyon değiştirebilir.

    Bununla birlikte, bunu daha önce de gördük. Pulisic, ilkbaharda Portekiz karşısında merkezde etkisiz kalmıştı ve iki forvetli sistemde Rafael Leao’nun yanında geçirdiği birkaç ay boyunca AC Milan’ın sezonunu kurtarmaya hiç yaklaşamadı. Dolayısıyla, en iyi golcülerinizi kaleye yakın konumlara yerleştirmek iyi olsa da, en iyi oyuncularınızı en iyi oynadıkları pozisyonlarda oynatmak muhtemelen daha iyidir. Pulisic’in durumunda bu, 9 numara pozisyonu değildir.

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  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Tim Weah

    İşleri basitleştirirsek, Balogun ABD Milli Takımı’nı daha iyi hale getirmek için üç temel şey yapıyor: gol atmak, arka alana koşmak ve takımın presini canlandırmak. Weah bu üç şeyden son ikisini kesinlikle yapabilir ve hatırlarsanız, 2022 Dünya Kupası’nda ABD’nin Galler’e karşı oynadığı ilk maçta bunu gerçekten de başarmıştı.

    Elbette burada bariz bir takas söz konusu. Weah bir forvet değil ve bir süredir de forvet olarak oynamıyor. Marsilya’da forma giyen bu oyuncu, birkaç yıldır daha çok gol atmaktan ziyade golü önlemekle görevli bir kanat bek olarak görev yapıyor. 9 numaranın birincil görevi gol atmaktır ve takımda ondan daha iyi golcüler bolca var.

    Ancak bu takımda 9 numaranın görevi, aynı zamanda takımın geri kalanını daha iyi hale getirmektir. Eğer odak noktası buysa, o zaman belki de Weah aradığımız cevap olabilir. Hızı, takım arkadaşlarının koşabileceği boşluklar yaratabilir ve aynı zamanda maçın gidişatını değiştirecek o tek baskı sekansına yol açabilir.

    Daha iyi seçenekler var mı? Muhtemelen vardır, ancak Weah’ı bu pozisyona uygun kılan bazı özellikler de mevcut.

  • Gio Reyna USMNT World Cup 2026 Paraguay goalGetty

    Diğer seçenekler

    Yukarıda bahsedilen dört oyuncunun dışında, Pochettino’nun yapabileceği başka kadro değişiklikleri de var. Ancak bunların hepsinin bariz dezavantajları var.

    Örneğin Gio Reyna, bu Dünya Kupası'nda zaten gol attı ve forvet hattında yaratıcılık katabilir, ancak fiziksel varlığının yetersizliği ve en üst düzeyde hız eksikliği, onun bir forvet olmasını gerçekten engelliyor. Brenden Aaronson hız ve enerjiye sahip, ancak gol vuruş yeteneğini pek gösteremedi. Alex Zendejas ise Club America formasıyla gol attı, ancak ABD Milli Takımı'nda yeterince forma giymedi.

    Pochettino, geleneksel olarak 10 numara pozisyonunda oynayan ancak forvette oynayabilecek boy ve top kontrolüne sahip Malik Tillman’a da yönelebilir. Ancak bu fikir, şu ana kadar harika bir performans sergileyen ABD orta sahasını bozarak başka bir yerde sorun yaratacaktır. Aynı durum, zaman zaman Juventus’ta forvet olarak forma giyen ancak yine orta saha oyuncusu olarak çok daha etkili olan Weston McKennie için de geçerlidir.

    Pochettino sürpriz bir hamle yapabilir mi? Muhtemelen, ancak ne seçerse seçsin, doğru bir karar olması gerekecek. Ne de olsa ABD Milli Takımı’nın Dünya Kupası umutları buna bağlı.

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