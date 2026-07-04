ABD Erkek Milli Takımı’nın bugüne kadarki en önemli Dünya Kupası maçı, turnuvada parlayan yıldızı olmadan oynanacak. Acımasız mı? Evet. Tartışmalı mı? Kesinlikle. Ama bu aynı zamanda bir gerçek ve Mauricio Pochettino, bu tür şeylerin peşinden koşmamakla ilgili ne derse desin, Pazartesi gününe kadar bu durumla yüzleşmek zorunda.

Gerçek şu ki, Folarin Balogun, ABD Milli Takımı’nın Belçika ile oynayacağı Son 16 maçı kadrosunda yer almayacak. Daha açık bir ifadeyle, bunu belirleyen FIFA’dır. ABD Milli Takımı forvetinin Bosna-Hersek karşısında gördüğü kırmızı kart, bir sonraki maçta cezalı olacağı anlamına geliyor. Bu, yıkıcı bir darbe ve bu ifade bile durumu hafifletmiş olabilir.

Balogun, bu yaz ABD Milli Takımı’nın en tehlikeli oyuncusu oldu. Muhtemelen en iyisi de oydu. Attığı üç golle takımın gol kralı konumunda; koşuları ABD’nin hücumuna can verdi ve rakibe yaptığı baskı hiç durmadı. Her şeyden öte, gösterdiği çaba bu takımın gidişatını değiştirmeye yardımcı oldu. Aslında, tüm bunların yerini dolduracak bir şey yok.

Yine de Pochettino bir çözüm bulmak zorunda ve iyi haber şu ki, elinde seçenekler var. Önümüzdeki birkaç gün, USMNT’nin Dünya Kupası umutlarını belirleyebilecek nihai kararı vermeden önce, her bir seçeneğin artılarını ve eksilerini tartmakla geçecek.

Peki, Pochettino, Balogun'un yerine kime yönelebilir? Her bir seçenek ne gibi avantajlar getirir ve bunun işe yaraması için ABD Milli Takımı neyden fedakarlık etmek zorunda kalır? İşte Pochettino'nun yapabileceği seçeneklere bir göz atalım...