Conte birinci sınıf bir teknik direktör, piyasadaki en iyilerden biri. Kariyeri bunu zaten ortaya koyuyor; uzun süre kenarda kalacağını düşünmek zor. Ancak acelesi yok, önüne çıkan ilk trene binmek zorunda değil. Aslında elinde bazı seçenekler de var, ama (çok) para için Katar ya da Suudi Arabistan'a gitmekle ilgilenmiyor. Doğru fırsatı bekliyor, hatta sezon başladıktan sonra bile. Tottenham, kariyerinde bir istisnaydı; Salento'lu teknik adam her zaman yeni bir maceraya yazın başlamayı, kamp dönemini geçirmeyi ve kendi fikirlerini takıma aktarmayı istedi. Çalışmak, bir yapı kurmak, şekil vermek için her zaman zaman talep etti. Ancak zaman değişiyor, futbol gelişiyor ve hazırlıklı olmak gerekiyor. Bu ayları dinlenmek, enerji depolamak ama aynı zamanda çalışmak ve kendini geliştirmek için kullanacak. Kendini güncelleyip daha güçlü dönmek için.