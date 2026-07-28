İtalya'nın yeni teknik direktörü Antonio Conte olmayacak. Bu doğrulama bugün federasyon başkanı Giovanni Malagò'nun sözleriyle geldi: "Kendisiyle çok iyi bir ilişkim var ama burada birileri hâlâ bugünün gerçekliğinden farklı düşünüyor, oysa bu artık dünün gerçekliği değil. Bugün bir teknik direktör ve Club Italia'nın bir başkanı var, Maldini ile Leonardo'nun yollarının ayrılmasının nedeni de tam olarak bu. Fikir her zaman Mancini ve Ranieri'ydi. Conte kesinlikle teknik direktörlük için bir aday olabilirdi ama bir süredir kendisiyle görüşmüyorum". Chelsea ve Inter'in eski teknik direktörü, Serie A yönetiminin ilk tercihleri arasındaydı ancak federasyonda uygun zemini bulamadı. Napoli macerasının Scudetto ve İtalya Süper Kupası ile sona ermesinin ardından, 2014 ile 2016 arasında çalıştırdığı milli takıma dönmeye istekliydi. Ancak artık resmen ihtimal dışı kaldığı için planlarını değiştirmek zorunda kalacak.
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Takımsız kalan Antonio Conte ne yapacak? Devam eden sezonda bir meydan okuma bekliyor, Juventus'a geri dönebilir
Ne Suudi Arabistan ne de Katar
Conte birinci sınıf bir teknik direktör, piyasadaki en iyilerden biri. Kariyeri bunu zaten ortaya koyuyor; uzun süre kenarda kalacağını düşünmek zor. Ancak acelesi yok, önüne çıkan ilk trene binmek zorunda değil. Aslında elinde bazı seçenekler de var, ama (çok) para için Katar ya da Suudi Arabistan'a gitmekle ilgilenmiyor. Doğru fırsatı bekliyor, hatta sezon başladıktan sonra bile. Tottenham, kariyerinde bir istisnaydı; Salento'lu teknik adam her zaman yeni bir maceraya yazın başlamayı, kamp dönemini geçirmeyi ve kendi fikirlerini takıma aktarmayı istedi. Çalışmak, bir yapı kurmak, şekil vermek için her zaman zaman talep etti. Ancak zaman değişiyor, futbol gelişiyor ve hazırlıklı olmak gerekiyor. Bu ayları dinlenmek, enerji depolamak ama aynı zamanda çalışmak ve kendini geliştirmek için kullanacak. Kendini güncelleyip daha güçlü dönmek için.
Juventus'a geri dönebilir
Conte’nin bir tercihi yok, doğru teklifi bekliyor. Avrupa’da büyük bir kulübü çalıştırmak istiyor; tercihen Premier League’de ya da İtalya’da. Geçen ilkbaharda adı Juventus ile anılmıştı, ancak Juventus daha sonra Spalletti ile devam etme kararı aldı; gelecekte onun Juventus’a dönüşü ihtimal dışı değil. Torino ve Juventus onun evi. 2014’teki olaylı ve sancılı ayrılığın ardından köprülerin altından çok sular aktı, yönetim değişti ve bir çağrı gelmesi halinde yanıtı olumlu olurdu. Ancak şu anda Juventus’un yedek kulübesi de diğer büyük kulüplerin teknik direktörlük koltuğu da dolu; Serie A’da da yurt dışında da durum böyle. Conte “uğursuzluk” yapmıyor, bekliyor. Doğru fırsat gelecektir. Ve yeniden başladığında daha güçlü olacak.
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