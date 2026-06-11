Getty Images Sport
Çeviri:
"Takımının geri kalanı berbat!" - Arsenal efsanesi David Seaman, Bruno Fernandes hakkında "basit" bir iddiada bulunarak Man Utd'yi yerden yere vurdu
Fernandes, United'ın sıkıntılarına rağmen parlıyor
Manchester United'ın 2025-26 sezonunun büyük bir bölümünde yaşadığı zorluklara rağmen, Fernandes 21 asistle Premier Lig asist krallığına yükseldi ve tek sezonda en fazla asist rekorunu kırdı. Michael Carrick yönetiminde Manchester United'ın gösterdiği dönüşte, Fernandes'in istikrarlı performansı hayati öneme sahip oldu; takım, sezonu üçüncü sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne geri döndü. Fernandes, Sezonun En İyi Oyuncusu, Sezonun En İyi Oyun Kurucusu ve FWA Yılın Futbolcusu ödüllerine layık görüldü.
- Getty Images Sport
Seaman, 'berbat' Manchester United'ı hedef aldı
Birçok kişi, United’ın çalkantılı sezonuna rağmen sergilediği inanılmaz performansın onu bu ödülü hak eden bir isim yaptığını savunsa da, Seaman onun katkısını önemsiz göstererek bu tür ödüllerin her zaman şampiyon olan takımlara verilmesi gerektiğini savundu.
Betway'e konuşan Seaman, "Bruno iyi oynadı, ancak Manchester United sezonun başında hiç de iyi değildi. Takımınızın geri kalanı berbat oynadığında, birinin bu şekilde öne çıkması kolaydır ve onlar da öyle oynuyordu. Ancak [David] Raya, [Declan] Rice ve Gabriel ile birlikte tüm takım iyi performans gösteriyor, yine de öne çıkıyorlar. Ve sonra devam edip bir şey kazandılar. Bana göre Yılın Oyuncusu, kazanan takımdan çıkmalı."
Eski İngiltere milli takım yıldızı, Raya'nın birincilik ödülünü hak ettiğini söyledi
Seaman, Emirates’teki mevcut kadroya Premier Lig şampiyonluğunun ardından övgüler yağdırdı. Kalecilerin geleneksel olarak en büyük ödüllerde göz ardı edilmesine rağmen, kaleci Raya’yı bireysel ödüller için başlıca aday olarak gösterdi. Seaman, İspanyol oyuncunun kulüp tarihine adını yazdırmaya çok yakın olduğuna inanıyor.
Yılın Oyuncusu yarışını değerlendiren Seaman, "Bana göre Declan Rice ve David Raya arasında yarış çok sıkı geçecek. Kaleciler genellikle bu ödülü almazlar, ancak Bruno Fernandes ve Declan arasında da yarışın sıkı geçeceğini tahmin ediyorum. Ancak David, bu sezon yine inanılmaz bir performans sergiledi. Çok önemli anlarda muazzam kurtarışlar yaptı. Brighton maçında yaptığı kurtarışı hatırlıyorum, o gerçekten inanılmazdı." dedi.
- Getty Images Sport
Bruno, Dünya Kupası ödülünü hedefliyor
Rekor kıran bir lig sezonunun ardından Fernandes, Portekiz'in Dünya Kupası mücadelesinde de benzer bir etki yaratmayı umuyor. Takımı, Perşembe günü başlayacak turnuvanın grup aşamasında Curacao, Özbekistan ve Kolombiya ile karşılaşacak.
Bu arada Raya, Premier Lig şampiyonluğunun ardından bir başka uluslararası başarıya imza atmayı hedefliyor. Euro 2024 şampiyonu İspanya, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan ve Uruguay ile karşılaşacak.