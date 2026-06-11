Birçok kişi, United’ın çalkantılı sezonuna rağmen sergilediği inanılmaz performansın onu bu ödülü hak eden bir isim yaptığını savunsa da, Seaman onun katkısını önemsiz göstererek bu tür ödüllerin her zaman şampiyon olan takımlara verilmesi gerektiğini savundu.

Betway'e konuşan Seaman, "Bruno iyi oynadı, ancak Manchester United sezonun başında hiç de iyi değildi. Takımınızın geri kalanı berbat oynadığında, birinin bu şekilde öne çıkması kolaydır ve onlar da öyle oynuyordu. Ancak [David] Raya, [Declan] Rice ve Gabriel ile birlikte tüm takım iyi performans gösteriyor, yine de öne çıkıyorlar. Ve sonra devam edip bir şey kazandılar. Bana göre Yılın Oyuncusu, kazanan takımdan çıkmalı."