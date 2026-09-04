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"Takımın neye ihtiyacı olduğunu biliyor" - Robert Lewandowski, Barcelona'nın Rodri transferini överken Camp Nou'dan duygusal ayrılığı hakkında konuştu
Chicago Fire forveti, Barcelona'nın transfer hamlelerini övdü
Lewandowski, Barcelona'nın İspanya Dünya Kupası şampiyonu Rodri'yi Katalonya'ya getirme kararına güçlü desteğini dile getirdi. Tecrübeli forvet, Chicago Fire'a katılmak üzere Camp Nou'dan ayrıldı ve Hansi Flick'in soyunma odasında önemli bir liderlik boşluğu bıraktı.
Bu boşluğu doldurmak için Flick, özellikle Rodri'nin transfer edilmesi yönünde ısrarcı oldu. Barcelona teknik direktörü, Polonyalı milli oyuncunun Amerika Birleşik Devletleri'ne gidişinin ardından sorumluluğu üstlenecek ideal aday olarak tecrübeli orta sahayı gördü.
- Getty Images Sport
'Takımın neye ihtiyaç duyduğunu biliyor'
Radio Marca'ya konuşan Lewandowski, Rodri'nin eski kulübü için neden kusursuz bir uyum olduğunu açıkça anlattı. Golcü oyuncu, eski Man City orta sahasının taktik zekâsını ve en büyük uluslararası sahnelerde kanıtlanmış istikrarını övdü.
"Takımın neye ihtiyacı olduğunu, hücumda nasıl oynaması gerektiğini bilen ama aynı zamanda savunmaya da biraz daha fazla nasıl katkı vereceğini bilen bir oyuncu" diye konuşan Lewandowski, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bence bu takımın ihtiyaç duyduğu türden tecrübeli bir oyuncu. Sadece Dünya Kupası'nda değil, uzun yıllardır en üst seviyede performans gösteren bir oyuncu."
Tecrübeli forvet ayrıca İspanya'daki kendi dönemine dair değerlendirmelerde bulunma fırsatı da yakaladı. 2022'de Barcelona'ya katıldıktan sonra son derece başarılı geçen dört sezonluk bir dönem yaşayan Lewandowski, yeni bir meydan okuma arayışına girmeden önce üç La Liga şampiyonluğu kazandı ve prestijli Pichichi ödülünün sahibi oldu.
"Barcelona'da geçirdiğim dört yıl benim için çok özeldi" diye ekledi. "Ama bir noktada farklı bir şey denemeniz ve yeni bir adım atmanız gerekiyor, ben de şimdi çok mutluyum."
Atlantik'in ötesinde duygusal bir uyum süreci
Golcü oyuncu, İspanya'daki kendi dönemine de değinme fırsatı buldu. Lewandowski, 2022'de Bayern Münih'ten Barcelona'ya katıldıktan sonra son derece başarılı geçen dört sezonluk bir dönem yaşadı; yeni bir meydan okuma aramadan önce üç La Liga şampiyonluğu kazandı ve prestijli Pichichi ödülünün sahibi oldu.
"Barcelona'da benim için çok özel geçen dört yıldı" diye ekledi. "Ama bir noktada farklı bir şey denemeniz ve yeni bir adım atmanız gerekir, ben de şimdi çok mutluyum."
Lewandowski, Avrupa dışında yaşama uyum sağlamanın sabır gerektirdiğini kabul etti. ABD'ye taşınmak, Chicago'daki yaşamına alışmaya çalışan golcü için kültürel ve sportif açıdan çok büyük bir değişim anlamına geliyor.
"Bu normal [zaman gerekmesi], sadece Avrupa'dan ayrıldığım için değil, aynı zamanda ABD'ye taşındığım için de" diye ekledi.
- Getty
Katalonya’yı yakından takip ederek
Lewandowski, Chicago Fire'daki yaşamına uyum sağlamaya ve MLS'in kendine özgü zorluklarıyla başa çıkmaya odaklanırken, İspanya'da Flick'in projesini de yakından takip etmeyi sürdürecek. Rodri'nin artık orta sahada denge unsuru olması ve kritik liderlik sağlamasıyla birlikte Barcelona, son dönemdeki yurt içi başarılarının üzerine koymayı hedefleyecek.
"Ben çok duygusal bir insan değilim, daha soğukkanlıyım ama bu, FC Barcelona'yı ve eski takım arkadaşlarımı desteklemek ve onlara yardım etmek için her zaman orada olacağım bir an" diyerek sözlerini tamamladı. "Şu anda olanları izliyorum ve çok sayıda maç kazanacaklarından eminim."
Barcelona, yıldız orta saha transferini ilk 11'e tam anlamıyla entegre ederken onun bu öngörüsünün gerçeğe dönüşmesini umacak.
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