Radio Marca'ya konuşan Lewandowski, Rodri'nin eski kulübü için neden kusursuz bir uyum olduğunu açıkça anlattı. Golcü oyuncu, eski Man City orta sahasının taktik zekâsını ve en büyük uluslararası sahnelerde kanıtlanmış istikrarını övdü.

"Takımın neye ihtiyacı olduğunu, hücumda nasıl oynaması gerektiğini bilen ama aynı zamanda savunmaya da biraz daha fazla nasıl katkı vereceğini bilen bir oyuncu" diye konuşan Lewandowski, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bence bu takımın ihtiyaç duyduğu türden tecrübeli bir oyuncu. Sadece Dünya Kupası'nda değil, uzun yıllardır en üst seviyede performans gösteren bir oyuncu."

Tecrübeli forvet ayrıca İspanya'daki kendi dönemine dair değerlendirmelerde bulunma fırsatı da yakaladı. 2022'de Barcelona'ya katıldıktan sonra son derece başarılı geçen dört sezonluk bir dönem yaşayan Lewandowski, yeni bir meydan okuma arayışına girmeden önce üç La Liga şampiyonluğu kazandı ve prestijli Pichichi ödülünün sahibi oldu.

"Barcelona'da geçirdiğim dört yıl benim için çok özeldi" diye ekledi. "Ama bir noktada farklı bir şey denemeniz ve yeni bir adım atmanız gerekiyor, ben de şimdi çok mutluyum."



