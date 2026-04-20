"Takımın ne durumda olduğunu gösteriyor" - Curtis Jones, Everton'a sert çıktı; kulübün "en kötü yıllarından" birini geçirdikten sonra Liverpool'un iki puan gerisinde olsalar bile bunu kutlayacakları yönündeki imaya tepki gösterdi

Jones, yayıncıya şunları söyledi: "Bu, bizim nasıl bir takım olduğumuzu ve onların nasıl bir takım olduğunu gösteriyor. Bizim en kötü sezonlarımızdan birinde, bize iki puan geride olmalarını kutluyorlar. Eğer bunu bir basamak ya da doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyorlarsa, o zaman pffttt, bilemiyorum." Bu yorum, kaptan Virgil van Dijk'ın 110. dakikada attığı galibiyet golü sayesinde rakiplerinden 8 puan öne geçen Reds için coşkulu bir öğleden sonrayı yansıtıyor.

Bu galibiyet, Liverpool'un ilk beşte yer alıp Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutlarını önemli ölçüde artırdı. Bu hedef, çalkantılı bir sezon geçiren Arne Slot'un takımının asgari şartı olmaya devam ediyor.

"Bizi yakalayan takımları düşünmüyoruz. Sadece ileriye bakıyoruz ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamamız gerektiğini biliyoruz," diye ekledi Jones.