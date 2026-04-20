Çeviri:
"Takımın ne durumda olduğunu gösteriyor" - Curtis Jones, Everton'a sert çıktı; kulübün "en kötü yıllarından" birini geçirdikten sonra Liverpool'un iki puan gerisinde olsalar bile bunu kutlayacakları yönündeki imaya tepki gösterdi
Jones, Toffees'in zihniyetiyle alay ediyor
Liverpool'un orta saha oyuncusu, Kırmızılar'ın Hill Dickinson Stadyumu'nda son dakikada 2-1'lik galibiyetini garantilemesinin ardından sözünü sakınmadı. Viaplay'e verdiği maç sonrası röportajda, kulübün altyapısından yetişen oyuncuya, Everton'ın Premier Lig puan tablosunda Liverpool'u yakalayabileceği yönündeki maç öncesi yorumları soruldu. Jones, bu fırsatı değerlendirerek iki kulüp arasındaki beklentilerde, kendi gözünde çok büyük bir uçurum olduğunu vurguladı.
'Takıma kim olduklarını gösterir'
Jones, yayıncıya şunları söyledi: "Bu, bizim nasıl bir takım olduğumuzu ve onların nasıl bir takım olduğunu gösteriyor. Bizim en kötü sezonlarımızdan birinde, bize iki puan geride olmalarını kutluyorlar. Eğer bunu bir basamak ya da doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyorlarsa, o zaman pffttt, bilemiyorum." Bu yorum, kaptan Virgil van Dijk'ın 110. dakikada attığı galibiyet golü sayesinde rakiplerinden 8 puan öne geçen Reds için coşkulu bir öğleden sonrayı yansıtıyor.
Bu galibiyet, Liverpool'un ilk beşte yer alıp Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutlarını önemli ölçüde artırdı. Bu hedef, çalkantılı bir sezon geçiren Arne Slot'un takımının asgari şartı olmaya devam ediyor.
"Bizi yakalayan takımları düşünmüyoruz. Sadece ileriye bakıyoruz ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamamız gerektiğini biliyoruz," diye ekledi Jones.
Kaleci krizi derinleşiyor
Deplasman tribünlerinde coşku doruk noktasına ulaşmışken, Slot'un kaleci kadrosu konusunda ciddi endişeleri vardı. Alisson'un zaten sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı bir ortamda, Everton'ın golüne yol açan pozisyon sırasında yaşanan şiddetli çarpışmanın ardından Giorgi Mamardashvili hastaneye kaldırıldı. Gürcü milli kaleci sedyeyle sahadan çıkarılmak zorunda kalınca, üçüncü kaleci Freddie Woodman beklenmedik bir şekilde ilk kez forma giydi.
Slot, maç sonrası basın toplantısında durumu doğruladı: “Hastaneye kaldırıldı. Bana öyle göründü ve bana da öyle söylediler, açık bir yara var. Uzun süreli bir sakatlık olmayacak, gelecek hafta oynayabilecek mi göreceğiz.”
Gözler ilk beşte
Bu galibiyet, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışında sağlam bir konumda kalmasını sağladı. Takım, Manchester United ve Aston Villa'yı yakalamaya çalışırken, altıncı sıradaki Chelsea'ye karşı yedi puanlık avantajını da koruyor. Kırmızılar'ın önümüzdeki maç programı, zorlu bir sezonu başarılı bir sezona dönüştürebileceklerini nihai olarak belirleyecek. Bu hayati maçlar dizisi, Crystal Palace ile yapılacak karşılaşmayı ve United'a karşı Old Trafford'da oynanacak kritik deplasmanı içeriyor.