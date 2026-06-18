Selecao’nun ilk grup maçı sırasında, Al-Nassr’ın süperstarı, zaten zayıf bir performans sergileyen Portekiz milli takımında bir kez daha açıkça geride kaldı.
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"Takımın bir gole ihtiyacı var, senin değil": Thierry Henry, Dünya Kupası'nın açılış maçında Cristiano Ronaldo'nun performansına ilişkin net sözler sarf etti
CR7, daha iyi konumlanmış bir takım arkadaşına pas vermek yerine topu tek başına gole çevirmeye çok sık çalıştı, ancak şutları pek tehlike yaratmadı. Ayrıca 41 yaşındaki oyuncu, çok az koşma isteği gösterdi ve nadiren defansa destek verdi.
ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenen turnuvada ABD'li Fox televizyon kanalı için görev yapan Henry, Ronaldo'nun ikinci yarıda takım arkadaşı Francisco Conceicao'nun ortasını, tamamen boşta olan Bruno Fernandes'e aktarmak yerine doğrudan vurmaya kalkışmasının ardından, "Takımın bir gole ihtiyacı var, senin değil," yorumunda bulundu. CR7'nin şutu ise kalenin çok üstünden dışarıya gitti.
"Gol atmak istediği için o pası kendisi aldı. Böylece savunma oyuncusu her iki rakibini de göz önünde bulundurabiliyor ve savunması çok daha kolay oluyor. Mesele bu. Bruno Fernandes’in tepkisini gördünüz," diyen Henry, ManUnited’ın hayıflanan orta saha yıldızına atıfta bulundu.
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Ronaldo, kalecisine yedikleri gol hakkında şikayet etti
Ronaldo, kaleci Diogo Costa’ya karşı yedikleri gol yüzünden yüksek sesle öfkelenerek yine olumsuz bir izlenim bıraktı. FC Porto’nun kalecisi, kısa köşe vuruşunun ardından kalesine doğru gelen ortada, topu tehlikeli bölgeden kararlı bir şekilde uzaklaştırmak yerine çizgide kalmıştı.
Sonuçta, turnuvanın en büyük favorisi Portekiz, Dünya Kupası finallerine tarihlerinde sadece ikinci kez katılan Kongo Demokratik Cumhuriyeti karşısında hayal kırıklığı yaratan 1:1 (1:1) beraberliğinden öteye gidemedi.
PSG'nin yıldızı Joao Neves (6.), Selecao'yu erken bir aşamada 1-0 öne geçirdi; devre bitim düdüğünden hemen önce (45.+5.) Newcastle United'dan Yoane Wissa beraberlik golünü attı.