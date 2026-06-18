"Takımın bir gole ihtiyacı var, senin değil": Thierry Henry, Dünya Kupası'nın açılış maçında Cristiano Ronaldo'nun performansına ilişkin net sözler sarf etti

CR7, daha iyi konumlanmış bir takım arkadaşına pas vermek yerine topu tek başına gole çevirmeye çok sık çalıştı, ancak şutları pek tehlike yaratmadı. Ayrıca 41 yaşındaki oyuncu, çok az koşma isteği gösterdi ve nadiren defansa destek verdi.

ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenen turnuvada ABD'li Fox televizyon kanalı için görev yapan Henry, Ronaldo'nun ikinci yarıda takım arkadaşı Francisco Conceicao'nun ortasını, tamamen boşta olan Bruno Fernandes'e aktarmak yerine doğrudan vurmaya kalkışmasının ardından, "Takımın bir gole ihtiyacı var, senin değil," yorumunda bulundu. CR7'nin şutu ise kalenin çok üstünden dışarıya gitti.

"Gol atmak istediği için o pası kendisi aldı. Böylece savunma oyuncusu her iki rakibini de göz önünde bulundurabiliyor ve savunması çok daha kolay oluyor. Mesele bu. Bruno Fernandes’in tepkisini gördünüz," diyen Henry, ManUnited’ın hayıflanan orta saha yıldızına atıfta bulundu.