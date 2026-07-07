"Takımın başarısını kendi egosunun üstünde tutuyor": Lothar Matthäus, Brezilya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından Neymar'a sert çıktı

Neymar’ın uzatma süresinin onuncu dakikasında attığı penaltı golü, skoru sadece kozmetik olarak değiştirdi. Matthäus’un eleştirisi, penaltının kullanılmasıyla hemen öncesindeki ve sonrasındaki olaylara yöneliktir.

Penaltı vuruşundan önce 34 yaşındaki oyuncu, Norveç kalecisi Orjan Nyland'a yorulmak bilmeden sözler sarf etti; golü attıktan sonra ise, Brezilya'nın tur atlamak için aslında mutlaka bir gol daha atması gerekmesine rağmen, tam da o kaleciye doğru koşarak kışkırtıcı bir şekilde onun yönüne doğru sevinç gösterisinde bulundu.

Bu gol bir daha gelmedi ve bu nedenle Neymar’ın milli takım kariyeri de şerefsiz bir sonla bitti. Milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti, bir zamanlar FC Barcelona’nın hücum yıldızı olan Neymar’ı, bir sakatlığı olmasına rağmen biraz şaşırtıcı bir şekilde 26 kişilik kadrosuna çağırmış ve ona Dünya Kupası sahnesinde son bir dans fırsatı sunmuştu.

Neymar, grup aşamasının ilk iki maçını kaçırdı ve sonuçta sadece iki kez oyuna sonradan girdi; ancak penaltı golü dışında önemli anlar yaratamadı. Norveç’e karşı elenmenin hemen ardından 34 yaşındaki oyuncu, Brezilya milli takımındaki kariyerine son verdiğini açıkladı.