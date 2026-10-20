AFP
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“Takımı hayal kırıklığına uğrattı”: Erik ten Hag, “bitkin” Cristiano Ronaldo’yu sert sözlerle eleştirdi ve Portekizli yıldızın Manchester United’ın antrenmanlarını nasıl olumsuz etkilediğini açıkladı
Hollandalı teknik adam eski forveti eleştirdi
Ten Hag, Ronaldo'yu Manchester'daki ikinci döneminde Manchester United kadrosunu yüzüstü bırakmak ve antrenman sahasında kötü örnek olmakla suçladı. Forvetin 2022 yazında takımdan ayrılmak istemesinin ardından ikili, 2022-23 sezonunun ilk yarısında yalnızca birkaç ay birlikte çalıştı. İkili arasındaki giderek artan gerilim, sonunda forvetin sözleşmesinin o yılın kasım ayında feshedilmesiyle sonuçlandı.
- AFP
Olay yaratan röportajın ardından buruk ayrılık
Geniş yankı uyandıran bu anlaşmazlık, beş kez Ballon d'Or kazanan oyuncunun birkaç kez ilk 11 dışında bırakılmasının ardından Piers Morgan'a verdiği çarpıcı röportajla doruk noktasına ulaştı. Portekiz kaptanı, röportajda teknik direktörü tarafından “ihanete uğradığını” hissettiğini söyledi ve Hollandalı teknik direktöre saygı duymadığını kabul etti.
Ten Hag, göreve geldikten sonra tecrübeli forvete yönelik ilk planlarının nasıl hızla bozulduğunu The Athletic'e şöyle anlattı: “Takımı da beni de yüzüstü bıraktı çünkü onu planlarımıza dahil etmiştik. United'a gelmeden önce hedeflerimi onunla konuşmak için Portekiz'e uçtum.
“Elbette futbol tarihinin en iyilerinden biri. Ona çok saygı duyuyordum. Ancak o dönemde bir teknik direktör olarak mantıklı bir karar vermem ve hayranlık duyduğum oyuncuları takımda tutmam gerekiyordu.”
Kondisyon sorunları taktik planları sekteye uğrattı
Eski Ajax teknik direktörü, forvetinden aralıksız pres yapmasını istediği yönündeki iddiaları da reddetti. Bunun yerine, sezon öncesi hazırlık eksikliği nedeniyle oyuncunun fiziksel olarak gol pozisyonlarına giremediğini savundu. Ayrıca deneyimli futbolcunun, takım arkadaşlarına antrenmanlarda tempoyu düşürmelerini söylediğini öne sürdü.
Forvetin fiziksel sınırlarını ve soyunma odasındaki diğer oyuncular üzerindeki etkisini anlatan Ten Hag şunları ekledi: “Ona birçok kez şöyle derdim: ‘Ronnie, herkes senin için çalışmak, seni doğru pozisyonlara sokmak istiyor. Ama kendin ceza sahasına giremezsen gol atamazsın.’
“Bunu yapabilecek durumda değildi. Ondan pres yapmasını beklediğim düşüncesini bana atfetmek yanlış. Bitkin düşmüştü. Yapamıyordu. Top bizdeyken de rakipteyken de koşmuyordu. Bunun nedeni kendisini hazırlamamış olmasıydı. Her üst düzey takım, en iyi oyuncularına yer açmalı; ancak en iyi oyuncular da takım için çalışmalı.
“Oyunculara ‘Antrenmanda bacaklarınızı yormayın’ diyordu. Formdaysanız bunu anlarım; antrenmanlara katılırsınız ve kendinizi fazla yormayabilirsiniz. Ama önce doğru kondisyon seviyesine ulaşmak için çalışmanız gerekir.”
- Getty Images Sport
Uluslararası müsabakalardan men cezası Brezilya'nın geleceğine gölge düşürüyor
Bu açıklamalar, 41 yaşındaki ismin bir teknik direktörle yaşadığı yeni bir kamuoyu önündeki tartışmanın ardından yeniden gündeme geldiği dönemde yapıldı. Bu kez tartışmanın diğer tarafında, Portekiz'in ve eski Al-Nassr teknik direktörü Jorge Jesus vardı. Geçen ay Norveç karşısında alınan 2-1'lik Uluslar Ligi galibiyetinde maç boyunca yedek kulübesinde bırakılmasının ardından kamptan ayrıldı ve teknik direktörü güvenini sarsmakla suçladı. Soruşturma sonucunda 30 günlük men cezası verilmesine rağmen Portekiz Futbol Federasyonu yöneticileri onun dönüşüne açık.
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