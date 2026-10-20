Geniş yankı uyandıran bu anlaşmazlık, beş kez Ballon d'Or kazanan oyuncunun birkaç kez ilk 11 dışında bırakılmasının ardından Piers Morgan'a verdiği çarpıcı röportajla doruk noktasına ulaştı. Portekiz kaptanı, röportajda teknik direktörü tarafından “ihanete uğradığını” hissettiğini söyledi ve Hollandalı teknik direktöre saygı duymadığını kabul etti.

Ten Hag, göreve geldikten sonra tecrübeli forvete yönelik ilk planlarının nasıl hızla bozulduğunu The Athletic'e şöyle anlattı: “Takımı da beni de yüzüstü bıraktı çünkü onu planlarımıza dahil etmiştik. United'a gelmeden önce hedeflerimi onunla konuşmak için Portekiz'e uçtum.

“Elbette futbol tarihinin en iyilerinden biri. Ona çok saygı duyuyordum. Ancak o dönemde bir teknik direktör olarak mantıklı bir karar vermem ve hayranlık duyduğum oyuncuları takımda tutmam gerekiyordu.”