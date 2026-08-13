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'Takımı duygusal olarak yakalamak' - Bayern Münih'in yıldızı Jonathan Tah, Vincent Kompany ve Xabi Alonso'nun soyunma odasının ustaları olmalarının nedenini açıkladı
Efsanevi liderlerin yönetiminde
Tah, Kompany ve Alonso yönetiminde çalışırken yaşadığı olumlu deneyimleri anlattı. Stoper, kariyeri boyunca büyük beğeni toplayan bu iki teknik adamdan bir şeyler öğrenmiş olmaktan dolayı kendisini son derece şanslı hissediyor.
Alonso daha önce Tah'ı Bayer Leverkusen'de çalıştırmış, savunmacı 2025'te Bavyera'ya taşınmadan önce 2023/24 sezonunda Bundesliga şampiyonluğuyla başarı yakalamıştı. Tah şimdi ise eski Manchester City kaptanı Kompany'nin titiz yönlendirmesi altında futbol gelişimini sürdürmeye devam ediyor. İki teknik adam da Avrupa futbolunun en üst seviyesinde olağanüstü oyunculuk kariyerleri yaşadı. Tah'a göre, sahadaki bu engin deneyim onların modern teknik direktörlük yaklaşımlarına kusursuz şekilde yansıyor.
- Getty Images Sport
Modern soyunma odasını anlamak
Tah, hem Kompany'nin hem de Alonso'nun prestijli futbolculuk geçmişlerinin onlara belirgin bir avantaj sağladığına inanıyor. Sahada lider olarak sahip oldukları geniş deneyim, modern bir kadronun karmaşık dinamiklerini yönetmelerine yardımcı oluyor.
Tah, "Oyuncu olarak çok büyük kariyerleri vardı. Bu yüzden onlarla çalışmak gerçekten çok güzel çünkü soyunma odasının, bir grubun nasıl işlediğini gerçekten anlıyorlar" itirafında bulundu.
"İkisi de oyuncuyken de harika liderlerdi. Bu yüzden evet, onlarla çalışmak harika hissettiriyor. Harika kişilikler, harika teknik adamlar ve evet, bundan keyif alıyorum."
Taktiklerin önünde duygusal bağ
Her iki teknik direktör de keskin taktik zekâlarıyla tanınsa da, Tah onların asıl gücünün üst düzey adam yönetiminde yattığını savundu. En iyi futbol sistemlerinin bile, kadronun buna tam olarak inanıp sahip çıkmaması halinde başarısız olacağını vurguladı.
"Bence en önemlisi, bir takıma yaklaşımları; çünkü elinizde en iyi taktiklerin hepsi olabilir" diye açıkladı. "Takımla gerçekten bir bağ kuramazsanız ve takım da yapmak istediklerinize gerçekten bağlanıp bunu hissedemezse, bu işe yaramaz.
"Taktik kulağa iyi gelse bile. Bence ikisi de takımı duygusal olarak etkileyip herkesin onları dinlemesini ve herkesi sizden istediklerini yerine getirmeye yönlendirmesini sağlayabiliyor."
- Getty Images Sport
DFL Süper Kupa karşılaşması yaklaşıyor
Tah ve Bayern'deki takım arkadaşları şu anda bu sezonki ilk büyük kupaları için mücadele etmeye hazırlanıyor. Bayern, merakla beklenen DFL-Supercup'ta ezeli rakibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Bu dev yerel mücadele, 22 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.
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