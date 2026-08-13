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Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

'Takımı duygusal olarak yakalamak' - Bayern Münih'in yıldızı Jonathan Tah, Vincent Kompany ve Xabi Alonso'nun soyunma odasının ustaları olmalarının nedenini açıkladı

V. Kompany
X. Alonso
J. Tah
Bayern Münih
Bayer Leverkusen
Chelsea
Bundesliga
Premier Lig

Bayern Münih savunmacısı Jonathan Tah, Vincent Kompany ile Xabi Alonso'nun etkileyici teknik direktörlük özelliklerini övdü. Almanya milli futbolcusu, efsane eski futbolcuların geniş deneyimlerini kullanarak takımlarıyla duygusal bağ kurduğunu ve taktik fikirlerini başarıyla uyguladığını vurguladı.

  • Efsanevi liderlerin yönetiminde

    Tah, Kompany ve Alonso yönetiminde çalışırken yaşadığı olumlu deneyimleri anlattı. Stoper, kariyeri boyunca büyük beğeni toplayan bu iki teknik adamdan bir şeyler öğrenmiş olmaktan dolayı kendisini son derece şanslı hissediyor.

    Alonso daha önce Tah'ı Bayer Leverkusen'de çalıştırmış, savunmacı 2025'te Bavyera'ya taşınmadan önce 2023/24 sezonunda Bundesliga şampiyonluğuyla başarı yakalamıştı. Tah şimdi ise eski Manchester City kaptanı Kompany'nin titiz yönlendirmesi altında futbol gelişimini sürdürmeye devam ediyor. İki teknik adam da Avrupa futbolunun en üst seviyesinde olağanüstü oyunculuk kariyerleri yaşadı. Tah'a göre, sahadaki bu engin deneyim onların modern teknik direktörlük yaklaşımlarına kusursuz şekilde yansıyor.

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    Modern soyunma odasını anlamak

    Tah, hem Kompany'nin hem de Alonso'nun prestijli futbolculuk geçmişlerinin onlara belirgin bir avantaj sağladığına inanıyor. Sahada lider olarak sahip oldukları geniş deneyim, modern bir kadronun karmaşık dinamiklerini yönetmelerine yardımcı oluyor.

    Tah, "Oyuncu olarak çok büyük kariyerleri vardı. Bu yüzden onlarla çalışmak gerçekten çok güzel çünkü soyunma odasının, bir grubun nasıl işlediğini gerçekten anlıyorlar" itirafında bulundu.

    "İkisi de oyuncuyken de harika liderlerdi. Bu yüzden evet, onlarla çalışmak harika hissettiriyor. Harika kişilikler, harika teknik adamlar ve evet, bundan keyif alıyorum."

  • Taktiklerin önünde duygusal bağ

    Her iki teknik direktör de keskin taktik zekâlarıyla tanınsa da, Tah onların asıl gücünün üst düzey adam yönetiminde yattığını savundu. En iyi futbol sistemlerinin bile, kadronun buna tam olarak inanıp sahip çıkmaması halinde başarısız olacağını vurguladı.

    "Bence en önemlisi, bir takıma yaklaşımları; çünkü elinizde en iyi taktiklerin hepsi olabilir" diye açıkladı. "Takımla gerçekten bir bağ kuramazsanız ve takım da yapmak istediklerinize gerçekten bağlanıp bunu hissedemezse, bu işe yaramaz.

    "Taktik kulağa iyi gelse bile. Bence ikisi de takımı duygusal olarak etkileyip herkesin onları dinlemesini ve herkesi sizden istediklerini yerine getirmeye yönlendirmesini sağlayabiliyor."

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  • FC Augsburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    DFL Süper Kupa karşılaşması yaklaşıyor

    Tah ve Bayern'deki takım arkadaşları şu anda bu sezonki ilk büyük kupaları için mücadele etmeye hazırlanıyor. Bayern, merakla beklenen DFL-Supercup'ta ezeli rakibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Bu dev yerel mücadele, 22 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.