Tah, Kompany ve Alonso yönetiminde çalışırken yaşadığı olumlu deneyimleri anlattı. Stoper, kariyeri boyunca büyük beğeni toplayan bu iki teknik adamdan bir şeyler öğrenmiş olmaktan dolayı kendisini son derece şanslı hissediyor.

Alonso daha önce Tah'ı Bayer Leverkusen'de çalıştırmış, savunmacı 2025'te Bavyera'ya taşınmadan önce 2023/24 sezonunda Bundesliga şampiyonluğuyla başarı yakalamıştı. Tah şimdi ise eski Manchester City kaptanı Kompany'nin titiz yönlendirmesi altında futbol gelişimini sürdürmeye devam ediyor. İki teknik adam da Avrupa futbolunun en üst seviyesinde olağanüstü oyunculuk kariyerleri yaşadı. Tah'a göre, sahadaki bu engin deneyim onların modern teknik direktörlük yaklaşımlarına kusursuz şekilde yansıyor.