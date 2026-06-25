"Takımı destekleyin be!" - Rio Ferdinand, Dünya Kupası'nda İngiltere'nin Gana ile oynadığı sıkıcı beraberliğe gösterilen olumsuz tepkiler karşısında öfkelendi

Halkı sakin olmaya çağıran tek eski Three Lions yıldızı Ferdinand değil. Daily Mail’de bir yazı kaleme alan Michael Owen, kamp içindeki oyuncuların sansasyonel manşetlerin ima ettiğinden çok daha fazla olumlu yönlere odaklanacaklarını vurguladı. Eski forvet, mevcut kadronun iki maçta topladığı dört puanla güçlü bir konumda olduğunu ve bu başlangıcın turnuva başlamadan önce genel olarak kabul edilebilir bir sonuç olacağını belirtti.

"İngiltere'nin Gana ile golsüz berabere kalmasına verilen tepkiler konusunda hepimizin biraz sakinleşmesi gerekiyor. Ben de o durumları yaşadım, bunlara şahit oldum ve Dünya Kupası'nın bu kadar erken bir aşamasındaki tek bir maç hiçbir şeyi değiştirmez," dedi Owen. "Çarşamba günü uyandığımda pek çok olumsuz yorumla karşılaştım, ancak bence bu konuda biraz daha geniş bir bakış açısına ihtiyacımız var.

"Mükemmel bir performans mıydı? Hayır. Hayal kırıklığı yarattı mı? Elbette. Ancak ortaya çıkan bazı tepkiler, sanki İngiltere’nin şampiyonluk şansı bir gecede yok olmuş gibi bir izlenim yaratıyor. Üç Dünya Kupası’nda oynamış biri olarak şunu söyleyebilirim ki, turnuvalar asla bu şekilde işlemez."