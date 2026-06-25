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"Takımı destekleyin be!" - Rio Ferdinand, Dünya Kupası'nda İngiltere'nin Gana ile oynadığı sıkıcı beraberliğe gösterilen olumsuz tepkiler karşısında öfkelendi
Eksik oyuncular, kadro seçimi konusunda tartışmalara yol açıyor
Sky Sports’tan Kaveh Solhekol’un da aralarında bulunduğu gazetecilerin, bazı önemli oyuncuların kadroda yer almamasının İngiltere’nin galibiyetini engellemiş olabileceğini öne sürmesi üzerine eleştiriler doruk noktasına ulaştı. Tartışma, Dünya Kupası kadrosuna hiç dahil edilmeyen oyuncular üzerinde yoğunlaştı; Solhekol, Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold ve Morgan Gibbs-White gibi isimlerin, sıkıcı olarak nitelendirilen bu maçta “Black Stars”ın savunmasını aşmak için gerekli yaratıcı kıvılcımı sağlayabileceğini savundu.
Taraftarlar da bu eleştirilere katılırken, Gana karşısında son üçte bir sahada “sihir” eksikliği yaşandığını belirten pek çok kişi Cole Palmer’ın sahaya çıkmasını istedi. Tüm bu tepkilere rağmen Tuchel, medya kuruluşlarının maç sırasında saha kenarındaki hararetli tepkisini öne çıkarmasına rağmen kararlarından geri adım atmadı.
Ferdinand, ‘dahi’ iddiaları karşısında sükunet çağrısında bulundu
Ferdinand, değişen anlatıma duyduğu öfkeyi sosyal medyada dile getirdi. X hesabından bir paylaşım yapan eski stoper, teknik direktör Thomas Tuchel’e yönelik değerlendirmelerdeki ikiyüzlülüğe hemen dikkat çekti. Ferdinand, “Yine başlıyoruz… Hırvatistan maçından sonra Tuchel bir dahiydi, Gana maçından sonra ise yanlış oyuncuları seçti” diye yazdı.
0-0'lık beraberlik, İngiltere'nin turnuvadaki ilk maçında Hırvatistan'a karşı aldığı etkileyici 4-2'lik galibiyetin ardından geldi; bu sonuç, turnuva öncesinde şüpheci olanların çoğunu kısa süreliğine susturmuştu.
Ancak, dirençli Gana takımını alt edememe durumu, eleştirilerin yeniden alevlenmesine neden oldu ve Ferdinand’ı kamuoyuna şu sert çağrıyı yapmaya itti: “4 puan – lütfen sakin olun ve takımla teknik direktörü destekleyin!”
Michael Owen, bir oyuncunun bakış açısını aktarıyor
Halkı sakin olmaya çağıran tek eski Three Lions yıldızı Ferdinand değil. Daily Mail’de bir yazı kaleme alan Michael Owen, kamp içindeki oyuncuların sansasyonel manşetlerin ima ettiğinden çok daha fazla olumlu yönlere odaklanacaklarını vurguladı. Eski forvet, mevcut kadronun iki maçta topladığı dört puanla güçlü bir konumda olduğunu ve bu başlangıcın turnuva başlamadan önce genel olarak kabul edilebilir bir sonuç olacağını belirtti.
"İngiltere'nin Gana ile golsüz berabere kalmasına verilen tepkiler konusunda hepimizin biraz sakinleşmesi gerekiyor. Ben de o durumları yaşadım, bunlara şahit oldum ve Dünya Kupası'nın bu kadar erken bir aşamasındaki tek bir maç hiçbir şeyi değiştirmez," dedi Owen. "Çarşamba günü uyandığımda pek çok olumsuz yorumla karşılaştım, ancak bence bu konuda biraz daha geniş bir bakış açısına ihtiyacımız var.
"Mükemmel bir performans mıydı? Hayır. Hayal kırıklığı yarattı mı? Elbette. Ancak ortaya çıkan bazı tepkiler, sanki İngiltere’nin şampiyonluk şansı bir gecede yok olmuş gibi bir izlenim yaratıyor. Üç Dünya Kupası’nda oynamış biri olarak şunu söyleyebilirim ki, turnuvalar asla bu şekilde işlemez."
- Getty Images Sport
Eleme turlarına kalma şansı ufukta görünüyor
İngiltere şu anda L Grubu’nun zirvesinde yer alıyor ve 48 takımlı turnuvanın benzersiz formatı nedeniyle, 4 puanlık toplam puanları, en azından en iyi üçüncü sıradaki takımlardan biri olarak bir üst tura çıkmaları için muhtemelen yeterli olacaktır. Tuchel’in takımı, Cumartesi günü Panama ile oynayacakları son maçta olumlu bir sonuç alabilmeleri koşuluyla, grubu kazanma konusunda favori konumunu koruyor. Bu arada, başka bir maçta Gana ve Hırvatistan, eleme turuna kalmak için hayati önem taşıyan bir karşılaşmaya çıkacak.