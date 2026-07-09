Buna göre, Alman U21 Milli Takımı’nın kaptanı, baş antrenör Vincent Kompany yönetiminde şimdiye kadar olduğundan çok daha önemli bir rol üstlenecek. Bu plan kapsamında, orta saha oyuncusunun, Alman rekor şampiyonu takımın kadrosundan Goretzka ve Guerreiro’nun ayrılmasıyla oluşan boşlukları doldurması öngörülüyor.
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Takımdan ayrılan oyuncuların ayrılışından büyük fayda sağlayacağı söyleniyor: Vincent Kompany, FC Bayern’de genç bir oyuncuyu büyük bir yıldız haline getirmek istiyor
Bischof, kulüp içinde Goretzka’nın doğrudan halefi olarak planlanıyor ve onun rolünü üçüncü orta saha oyuncusu olarak devralması bekleniyor. Bunun yanı sıra, teknik ekip bu genç oyuncudan daha önce Guerreiro’nun sergilediği taktiksel esnekliği bekliyor.
Bischof, gelecekte kadro sıkıntısı yaşandığında hem sol bek pozisyonunda hem de hücum hattında yardımcı olabilecek bir defansif çok yönlü oyuncu olarak görev yapması bekleniyor. Bu profili sayesinde, genç milli takım oyuncusu, takımdan ayrılan iki profesyonel oyuncunun görev alanlarını aynı anda dolduracak ve bu da ona yüksek bir oyun süresi garantisi verecektir.
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FC Bayern: Brown’un orta sahada da görev alması bekleniyor
Bu arada, Münih ekibinin kadrosuna gerekli derinliği kazandıracak isim, takıma geri dönen bir oyuncu olacak. 1. FC Heidenheim’da kiralık olarak geçirdiği dönemin ardından tekrar kadroya dahil olan Arijon Ibrahimovic, ofansif orta saha için ek bir seçenek olarak görülüyor ve ayrıca 8 numara pozisyonunda da görev alabilir.
Bavyera ekibinin orta saha merkezindeki esneklik, savunma hattındaki bir transferle daha da artıyor: Yeni transfer Nathaniel Brown da defansif orta sahada forma giyme potansiyeline sahip ve kicker dergisine göre bu pozisyonda da kadroda yer alması planlanıyor.
Bu kadro yapısı, genç takımda doğrudan transfer sonuçlarına yol açıyor. Orta sahada deneyimli oyuncuların yoğunluğu nedeniyle, Noel Aseko’nun yakın zamanda Eintracht Frankfurt’a satılması oldukça muhtemel görünüyor.
Bischof, FC Bayern’de önemli bir rotasyon oyuncusu olarak kendini kanıtladı
Bischof, Kompany yönetimindeki Münih’teki ilk sezonunda önemli bir rotasyon oyuncusu olarak kendini kanıtladı. 39 maçta 1700 dakika sahada kaldı ve bu süre zarfında üç gol ve üç asist kaydetti.
Eski kulübü TSG Hoffenheim’da Bischof çoğunlukla orta sahanın merkezinde oynamıştı. Münih’te ise Kompany, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic ve Leon Goretzka’nın oluşturduğu yoğun rekabet nedeniyle onu öncelikle bek olarak sahaya sürdü.
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