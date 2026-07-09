Bischof, kulüp içinde Goretzka’nın doğrudan halefi olarak planlanıyor ve onun rolünü üçüncü orta saha oyuncusu olarak devralması bekleniyor. Bunun yanı sıra, teknik ekip bu genç oyuncudan daha önce Guerreiro’nun sergilediği taktiksel esnekliği bekliyor.

Bischof, gelecekte kadro sıkıntısı yaşandığında hem sol bek pozisyonunda hem de hücum hattında yardımcı olabilecek bir defansif çok yönlü oyuncu olarak görev yapması bekleniyor. Bu profili sayesinde, genç milli takım oyuncusu, takımdan ayrılan iki profesyonel oyuncunun görev alanlarını aynı anda dolduracak ve bu da ona yüksek bir oyun süresi garantisi verecektir.