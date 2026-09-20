Getty Images Sport
Çeviri:
'Takımda olamaz!' - Carragher, Wirtz'ü Liverpool formasıyla 'en kötü maçlarından biri' sonrası sert sözlerle eleştirdi, ancak Jurgen Klopp'un onu yeniden ayağa kaldıracağını savundu
Carragher, Wirtz'ün performansını ve bonservis bedelini sorguladı
Carragher, Bournemouth karşısındaki etkisiz performansının ardından Wirtz hakkındaki değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. Liverpool, Vitality Stadyumu'nda 1-0'lık kısıtlı bir galibiyet almasına rağmen odak noktası Alman orta sahanın maça etki edememesi oldu. İlk yarı boyunca ortak yorumculuk görevi sırasında Carragher, 23 yaşındaki oyuncunun katkısı konusunda özellikle sertti. "Wirtz yine gerçekten çok kötüydü" dedi. "Orada hiçbir şey yok. Hiçbir şey olmuyor."
Jamie Carragher Podcast'te, "Onu Liverpool formasıyla gördüğüm en kötü performanslardan biriydi" ifadelerini kullandı. Endişelerini detaylandıran Carragher, "Skor katkısının olmaması konusunda eleştireldim. Ama normalde Wirtz'i izlediğinizde derli topludur, topu korur, hoşunuza giden şeyler yapar" itirafında bulundu.
Şöyle devam etti: "Oyuncunuzun normalde topu kaybetmesini beklediğiniz sıkışık bir durumdan çıkıyor. Ama beni endişelendiren şey şu: Wirtz'in Liverpool'a geldiğinden beri formsuz olduğunu düşünmüyorum. Aslında gördüğümüz şeyin onun ne olduğu olduğunu düşünüyorum. Ve ben muhtemelen 12 ay önce de Wirtz için endişeleniyordum. Belki bunu söylemek için biraz erkendi ama söylemedim. Bu sadece aklımın bir köşesindeydi."
- Getty Images Sport
Taktik kaygılar ve Szoboszlai etkisi
Wirtz'in ilk 11'de yer almasının taktik etkileri de Carragher için bir başka tartışma konusu. Wirtz'in 10 numara rolünde kullanılmasının, özellikle Macaristan Milli Takımı oyuncusu Dominik Szoboszlai'yi anarak, diğer kilit oyuncuları doğal pozisyonlarının dışına ittiğine inanıyor. Carragher, "Wirtz için şu anda endişe verici olan şey, şu ana kadarki performanslarının ya da Liverpool'a verdiklerinin çok düşük olması" dedi.
"Onu beklediğimiz yer, Liverpool'u bir lig şampiyonluğuna daha taşımak, Liverpool'u bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşımaktı. İnsanların beklediği şeyi neredeyse haklı çıkarabilmesi için ulaşması gereken seviye, bence neredeyse fazla büyük. Oraya ulaşamazsın."
Iraola'dan büyük kararlar bekleniyor
11 Ekim'de Anfield'da Manchester City'ye karşı yüksek riskli bir maç yaklaşırken, Carragher teknik direktör Andoni Iraola'ya acımasız bir karar verme çağrısında bulundu. Yorumcu, mevcut form durumuna bakıldığında Wirtz'in son şampiyona karşı ilk 11'de başlamasını haklı çıkaracak hiçbir gerekçe olmadığını savundu. "Bence bundan sonra Iraola'nın burada vermesi gereken bir karar var. Wirtz benim Liverpool takımımda olmazdı" dedi.
Yorumcu, Wirtz'in Bournemouth karşısındaki yüzde 63'lük pas isabet oranının sahadaki tüm Liverpool oyuncuları arasındaki en düşük oran olduğunu vurguladı ve bunu Milos Kerkez ile Alexander Isak'ın kaydettiği yüzde 75'lik oranla karşılaştırdı. Carragher, "Manchester City iç sahada, bana göre takımda olamaz" diye ekledi.
- Getty Images Sport
Jurgen Klopp, Wirtz'in sezonunu kurtarabilir mi?
Sert eleştirilere rağmen Carragher, Wirtz'in özgüvenini yeniden kazanması için önünde potansiyel bir yol olduğuna inanıyor: milli ara. Liverpool'un eski teknik direktörü Jurgen Klopp'un şu anda Almanya Milli Takımı'nın başında olması nedeniyle Wirtz, Anfield'daki beklentileri herkesten iyi bilen ismin yönetiminde üç hafta geçirecek.
Klopp, orta sahayı Sırbistan ve Yunanistan'a karşı oynanacak yaklaşan Uluslar Ligi maçları için kadrosuna dahil etti. Carragher, "Liverpool taraftarları için şu anda tek umut, Klopp'un Almanya teknik direktörü olması" dedi. "Wirtz, Almanya takımıyla birlikte üç haftalığına gidiyor ve açıkçası o Almanya'nın en iyi oyuncularından biri, ona böyle bakıyorlar.
Carragher, Klopp'un oyuncu yönetimindeki eşsiz tarzının Wirtz'in potansiyelini ortaya çıkarmanın anahtarı olabileceğini kabul etti. "Jurgen dünyanın en büyük teknik direktörlerinden biri, bunu biliyoruz. Kişiliğinin doğası gereği oyunculardan aldığı verim muhtemelen çoğu teknik direktörden daha fazla ve umarız onun için bir şeyler olabilir."
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun