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Liverpool v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Çeviri:

'Takımda olamaz!' - Carragher, Wirtz'ü Liverpool formasıyla 'en kötü maçlarından biri' sonrası sert sözlerle eleştirdi, ancak Jurgen Klopp'un onu yeniden ayağa kaldıracağını savundu

J. Carragher
F. Wirtz
AFC Bournemouth
Liverpool
Premier Lig
J. Klopp

Jamie Carragher, Liverpool'un Bournemouth karşısındaki son maçının ardından Florian Wirtz'e sert eleştiriler yöneltti ve Alman milli oyuncunun yüksek bonservis bedelinin yarattığı büyük beklentileri karşılayamadığını öne sürdü. Eski Liverpool savunmacısı ve yorumcu, oyun kurucunun Anfield'daki etkisi konusunda ciddi endişelerini dile getirirken, mevcut performans seviyesinin büyük kupalar için yarışan bir takım adına kesinlikle yeterli olmadığını savundu.

  • Carragher, Wirtz'ün performansını ve bonservis bedelini sorguladı

    Carragher, Bournemouth karşısındaki etkisiz performansının ardından Wirtz hakkındaki değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. Liverpool, Vitality Stadyumu'nda 1-0'lık kısıtlı bir galibiyet almasına rağmen odak noktası Alman orta sahanın maça etki edememesi oldu. İlk yarı boyunca ortak yorumculuk görevi sırasında Carragher, 23 yaşındaki oyuncunun katkısı konusunda özellikle sertti. "Wirtz yine gerçekten çok kötüydü" dedi. "Orada hiçbir şey yok. Hiçbir şey olmuyor."

    Jamie Carragher Podcast'te, "Onu Liverpool formasıyla gördüğüm en kötü performanslardan biriydi" ifadelerini kullandı. Endişelerini detaylandıran Carragher, "Skor katkısının olmaması konusunda eleştireldim. Ama normalde Wirtz'i izlediğinizde derli topludur, topu korur, hoşunuza giden şeyler yapar" itirafında bulundu.

    Şöyle devam etti: "Oyuncunuzun normalde topu kaybetmesini beklediğiniz sıkışık bir durumdan çıkıyor. Ama beni endişelendiren şey şu: Wirtz'in Liverpool'a geldiğinden beri formsuz olduğunu düşünmüyorum. Aslında gördüğümüz şeyin onun ne olduğu olduğunu düşünüyorum. Ve ben muhtemelen 12 ay önce de Wirtz için endişeleniyordum. Belki bunu söylemek için biraz erkendi ama söylemedim. Bu sadece aklımın bir köşesindeydi."

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    Taktik kaygılar ve Szoboszlai etkisi

    Wirtz'in ilk 11'de yer almasının taktik etkileri de Carragher için bir başka tartışma konusu. Wirtz'in 10 numara rolünde kullanılmasının, özellikle Macaristan Milli Takımı oyuncusu Dominik Szoboszlai'yi anarak, diğer kilit oyuncuları doğal pozisyonlarının dışına ittiğine inanıyor. Carragher, "Wirtz için şu anda endişe verici olan şey, şu ana kadarki performanslarının ya da Liverpool'a verdiklerinin çok düşük olması" dedi.

    "Onu beklediğimiz yer, Liverpool'u bir lig şampiyonluğuna daha taşımak, Liverpool'u bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşımaktı. İnsanların beklediği şeyi neredeyse haklı çıkarabilmesi için ulaşması gereken seviye, bence neredeyse fazla büyük. Oraya ulaşamazsın."

  • Iraola'dan büyük kararlar bekleniyor

    11 Ekim'de Anfield'da Manchester City'ye karşı yüksek riskli bir maç yaklaşırken, Carragher teknik direktör Andoni Iraola'ya acımasız bir karar verme çağrısında bulundu. Yorumcu, mevcut form durumuna bakıldığında Wirtz'in son şampiyona karşı ilk 11'de başlamasını haklı çıkaracak hiçbir gerekçe olmadığını savundu. "Bence bundan sonra Iraola'nın burada vermesi gereken bir karar var. Wirtz benim Liverpool takımımda olmazdı" dedi.

    Yorumcu, Wirtz'in Bournemouth karşısındaki yüzde 63'lük pas isabet oranının sahadaki tüm Liverpool oyuncuları arasındaki en düşük oran olduğunu vurguladı ve bunu Milos Kerkez ile Alexander Isak'ın kaydettiği yüzde 75'lik oranla karşılaştırdı. Carragher, "Manchester City iç sahada, bana göre takımda olamaz" diye ekledi.

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    Jurgen Klopp, Wirtz'in sezonunu kurtarabilir mi?

    Sert eleştirilere rağmen Carragher, Wirtz'in özgüvenini yeniden kazanması için önünde potansiyel bir yol olduğuna inanıyor: milli ara. Liverpool'un eski teknik direktörü Jurgen Klopp'un şu anda Almanya Milli Takımı'nın başında olması nedeniyle Wirtz, Anfield'daki beklentileri herkesten iyi bilen ismin yönetiminde üç hafta geçirecek.

    Klopp, orta sahayı Sırbistan ve Yunanistan'a karşı oynanacak yaklaşan Uluslar Ligi maçları için kadrosuna dahil etti. Carragher, "Liverpool taraftarları için şu anda tek umut, Klopp'un Almanya teknik direktörü olması" dedi. "Wirtz, Almanya takımıyla birlikte üç haftalığına gidiyor ve açıkçası o Almanya'nın en iyi oyuncularından biri, ona böyle bakıyorlar.

    Carragher, Klopp'un oyuncu yönetimindeki eşsiz tarzının Wirtz'in potansiyelini ortaya çıkarmanın anahtarı olabileceğini kabul etti. "Jurgen dünyanın en büyük teknik direktörlerinden biri, bunu biliyoruz. Kişiliğinin doğası gereği oyunculardan aldığı verim muhtemelen çoğu teknik direktörden daha fazla ve umarız onun için bir şeyler olabilir."

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