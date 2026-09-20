Carragher, Bournemouth karşısındaki etkisiz performansının ardından Wirtz hakkındaki değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. Liverpool, Vitality Stadyumu'nda 1-0'lık kısıtlı bir galibiyet almasına rağmen odak noktası Alman orta sahanın maça etki edememesi oldu. İlk yarı boyunca ortak yorumculuk görevi sırasında Carragher, 23 yaşındaki oyuncunun katkısı konusunda özellikle sertti. "Wirtz yine gerçekten çok kötüydü" dedi. "Orada hiçbir şey yok. Hiçbir şey olmuyor."

Jamie Carragher Podcast'te, "Onu Liverpool formasıyla gördüğüm en kötü performanslardan biriydi" ifadelerini kullandı. Endişelerini detaylandıran Carragher, "Skor katkısının olmaması konusunda eleştireldim. Ama normalde Wirtz'i izlediğinizde derli topludur, topu korur, hoşunuza giden şeyler yapar" itirafında bulundu.

Şöyle devam etti: "Oyuncunuzun normalde topu kaybetmesini beklediğiniz sıkışık bir durumdan çıkıyor. Ama beni endişelendiren şey şu: Wirtz'in Liverpool'a geldiğinden beri formsuz olduğunu düşünmüyorum. Aslında gördüğümüz şeyin onun ne olduğu olduğunu düşünüyorum. Ve ben muhtemelen 12 ay önce de Wirtz için endişeleniyordum. Belki bunu söylemek için biraz erkendi ama söylemedim. Bu sadece aklımın bir köşesindeydi."