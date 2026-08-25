Mourinho, yaz transfer döneminde kadrosunun kesin olarak "kapandığını" vurgulayarak Santiago Bernabeu'ya başka bir oyuncu gelmesini beklemediğine dair net bir mesaj verdi. Santiago Bernabeu'da değişimin yoğun yaşandığı bir yazın ardından, kulübün bazı hedefleri kadrosuna katamaması, özellikle de orta sahada, hâlâ gündemdeki yerini koruyor. Ancak Mourinho, kulübün transfer çalışmalarıyla ilgili herhangi bir hayal kırıklığını küçümsemekte gecikmedi; özellikle de sonunda ezeli rakibi Barcelona'ya gitmeyi tercih eden orta saha oyuncusu Rodri transferinin gerçekleşmemesinin ardından bile.

La Liga'da Real Sociedad'a karşı oynanacak maç öncesi konuşan efsane teknik adam, başkent ekibinin transfer faaliyetleri etrafındaki süren spekülasyonlara değindi. Mourinho gazetecilere, "Benim için kadro kapandı, ama transfer piyasası hâlâ açık. Bir oyuncunun gelip 'İki kez yedek bırakıldım ve ayrılmak istiyorum' deyip demeyeceğini bilemezsiniz" dedi. "Teoride hayır (başka transfer yok)... ama her zaman bir şey olabilir... Benim kafamda kadro kesin olarak kapandı ve kimseden talepte bulunmadım. Elimdeki oyunculardan çok memnunum."