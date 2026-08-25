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'Takım tamamlandı' - Jose Mourinho, Real Madrid transfer iddialarını kapattı ama yaz sonundaki geç ayrılıkların hâlâ mümkün olduğunu kabul etti
Mourinho, Rodri'yi kaçırmasına rağmen memnun
Mourinho, yaz transfer döneminde kadrosunun kesin olarak "kapandığını" vurgulayarak Santiago Bernabeu'ya başka bir oyuncu gelmesini beklemediğine dair net bir mesaj verdi. Santiago Bernabeu'da değişimin yoğun yaşandığı bir yazın ardından, kulübün bazı hedefleri kadrosuna katamaması, özellikle de orta sahada, hâlâ gündemdeki yerini koruyor. Ancak Mourinho, kulübün transfer çalışmalarıyla ilgili herhangi bir hayal kırıklığını küçümsemekte gecikmedi; özellikle de sonunda ezeli rakibi Barcelona'ya gitmeyi tercih eden orta saha oyuncusu Rodri transferinin gerçekleşmemesinin ardından bile.
La Liga'da Real Sociedad'a karşı oynanacak maç öncesi konuşan efsane teknik adam, başkent ekibinin transfer faaliyetleri etrafındaki süren spekülasyonlara değindi. Mourinho gazetecilere, "Benim için kadro kapandı, ama transfer piyasası hâlâ açık. Bir oyuncunun gelip 'İki kez yedek bırakıldım ve ayrılmak istiyorum' deyip demeyeceğini bilemezsiniz" dedi. "Teoride hayır (başka transfer yok)... ama her zaman bir şey olabilir... Benim kafamda kadro kesin olarak kapandı ve kimseden talepte bulunmadım. Elimdeki oyunculardan çok memnunum."
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Rodri reddinin ardından orta sahadaki boşluğu giderme
Rodri'nin transfer edilememesi, Luka Modric ve Toni Kroos'un ayrılıklarının ardından köklü bir değişim geçiren Madrid orta sahasını yeniden gündeme taşıdı. Eleştirmenler, geleneksel bir savunma ön liberesi olmadan takımın zaman zaman önceki on yılda sahip olduğu kontrol seviyesini korumakta zorlandığını belirtti. Ancak Mourinho, elindeki seçeneklere güvenini koruyor; eski Manchester City oyun kurucusu Bernardo Silva'yı, Federico Valverde ile birlikte yenilenen orta sahaya çoktan entegre etmiş durumda.
Mourinho, orta saha oyuncularına geleneksel roller üzerinden bakmadığını şu sözlerle açıkladı: "Ben [Aurelien] Tchouameni'yi 6 numara, [Eduardo] Camavinga'yı 6 numara, Fede'yi 8 numara, Bernardo'yu 10 numara olarak tanımlamak istemiyorum... bunlar maçların içinde anlamını yitiriyor."
Yeni Mourinho ve taktik esneklik
Bir zamanlar "The Special One" olarak bilinen isim, kendi tavrını değerlendirirken kulübe kenarında ve kameraların önünde daha sakin bir duruş sergilemeye çalıştığını kabul etti. Oyuncularını çalışma disiplinleri nedeniyle övdü ve onların bağlılığının, duygularını kontrol altında tutmasına yardımcı olduğunu belirtti. Ancak Kylian Mbappe, Vinicius ve Jude Bellingham gibi yıldızları aynı ilk 11'e yerleştirmenin taktik zorluklarından da söz etti ve bunu herhangi bir teknik direktörün çözmesi gereken bir "lüks problem" olarak gördü.
"Bir teknik direktör için sorun, üst düzey oyunculara sahip olmak değildir ya da içlerinden biri sakatlanırsa ne olacağı değildir. Son yıllarda bu sorunu yaşadım; Avrupa'nın en iyi kulüplerinde değildim. Üçünü de birlikte istiyorum; sahip oldukları olumlu özellikler, taktik anlayış eksikliklerini telafi ediyor. Yardım edebileceğim nokta da bu."
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Tchouameni sakatlık güncellemesi ve orta saha dengesi
Tchouameni'nin durumu da bir diğer önemli gündem maddesiydi; Fransız oyuncu, Real Sociedad maçı öncesinde yapılan antrenmana katılmadı. Mourinho, orta sahanın yeni bir sakatlık yaşamadığını, bunun daha çok yoğun fikstür nedeniyle tam olarak toparlanmasına izin vermeyen devam eden bir sorun olduğunu açıkladı.
Mourinho, "Bir sorunu var, tatil süresi yeterli olmadı (toparlanması için), maçlar yaklaşırken oyuncu denemek istedi... ama sezonu acı çekerek başlatamayacağınıza karar verdik" dedi. "Bir sezonu acı çekerek bitirebilirsiniz, son birkaç ayı öyle geçirebilirsiniz ama ağustosta yüzde 100 durumda olmadan sezona başlayamazsınız. Bu yüzden onunla, teknik ekiple ve sağlık departmanıyla birlikte, yüzde 100 döndüğünde sahalara dönmesine karar verdik. Bir hafta, iki hafta, ne kadar sürerse bekleyeceğiz."
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