"Takım oyuncusu" Phil Foden, yeni sözleşme ve yaz transferi spekülasyonları arasında Man City'de "sabırlı" olmaya hazır
Akademi mezunu geleceğini taahhüt etti
Haberlere göre City, Foden ile yeni bir uzun vadeli sözleşme imzalamaya çok yakın ve bu gelişme, birçok Premier Lig ve Avrupa devinin yaz transfer dönemindeki spekülasyonlarını fiilen sona erdirecek. Mevcut sözleşmesinin son yılına yaklaşan 25 yaşındaki oyuncu, 2030 yılına kadar Etihad'da kalmak üzere prensipte anlaşmaya vardı. Anlaşmada, 12 aylık bir uzatma opsiyonu da bulunuyor. Bu önemli gelişme, İngiltere milli takım oyuncusunun istikrarlı bir şekilde forma giyme ve performans gösterme konusunda zorlandığı zorlu 2025-26 sezonuna rağmen gerçekleşti.
Foden, takımın başarısını ön planda tutuyor
Zıt sonuçlarla geçen bir sezonu değerlendiren Foden, Pep Guardiola yönetiminde fırsat beklerken profesyonel bir zihniyeti korumanın önemini vurguladı. City’nin resmi internet sitesi üzerinden konuşan oyuncu, şunları söyledi: “İki farklı dönem. Sezonun ilk yarısı gerçekten çok iyiydi, ikinci yarısı ise biraz daha zayıftı; bu pek çok futbolcunun başına gelir. Devam etmeli, kendine inanmaya devam etmelisin. Ben bir takım oyuncusuyum, elimden geldiğince takıma yardımcı olmaya çalışıyorum ve fırsat bulduğumda her zaman onlara yardım etmeye hazırım."
Sabır sonuç verir
Foden, 13 Mayıs’ta Crystal Palace’ı 3-0 yendikleri maçta verdiği iki asistle Premier Lig’de 100. gol katkısına ulaştı. Oyuncu şunları ekledi: “Şampiyonluklar için herkesin katkısı gerekir; Çarşamba günü oynama fırsatı buldum ve takıma yardımcı olabildiğim için mutluydum.
"Mesele bu, birbirimize kenetlenmek ve birbirimizin arkasını kollamak. Bazen böyle şeyler olur, herkes insan. Takımda oynamaya hazır harika oyuncularımız var, [ben] sadece sabırlı kalmalı ve antrenmanlarda sıkı çalışmaya devam etmeliydim.”
City için belirleyici bir hafta
Guardiola'nın takımı, şampiyonluk yarışında lider Arsenal'in iki puan gerisinde olarak sezonun son sekiz gününe giriyor. City, bu Cumartesi Wembley'de oynanacak FA Cup finalinde ilk olarak Chelsea ile karşılaşacak; bu maç, takımın bu sezonki kupa kazanma hedefini belirleyebilir. Sezon, Salı günü Bournemouth deplasmanında oynanacak kritik Premier Lig maçıyla sona erecek; ardından bir hafta sonra Pazar günü Aston Villa ile oynanacak ve şampiyonluğu belirleyebilecek ev sahibi maçı ile kapanış yapılacak.