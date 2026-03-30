İsviçre'yi 4-3 mağlup ettikten kısa bir süre sonra, Alman milli takımı Gana ile oynadığı hazırlık maçını da 2-1 kazandı. Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, ARD'ye verdiği röportajda takımının performansından genel olarak memnun olduğunu belirtse de, özellikle bir noktada hala iyileştirme yapılması gerektiğini vurguladı.
Çeviri:
"Takım kendi işini zorlaştırıyor!" Julian Nagelsmann, oyuncularını Dünya Kupası'ndaki büyük bir tehlikeye karşı uyarıyor
"Maç çok, çok iyi gittiği için biraz sabırsızlandık ve pozisyonları artık eskisi gibi iyi dolduramadık. Bu da İsviçre maçında olduğu gibi yine çok fazla serbest oyun anlamına geliyordu. Ve bazen bu serbest oyunu oynayabilmek için top kontrolümüz yeterince iyi olmuyor," diye eleştirdi Nagelsmann.
Kadro, böyle bir oyun tarzına sadece sınırlı ölçüde uygun. "Tüm pozisyonlarda oynayabilen birkaç oyuncu var, ancak kadroda bir pozisyonda kendilerini daha rahat hisseden ve o pozisyonu koruyup iyi oynayabildiklerinde daha mutlu olan birkaç oyuncu da var."
Buna karşılık, oyun "freestyle" tarzına kayarsa, kontratağa karşı daha savunmasız hale geliniyor.
Oysa takım ilk 25 dakikada taktiği çok iyi uygulamıştı. "Gana sanki bizim yarı sahamıza hiç girmemiş gibiydi," diye övdü Nagelsmann. Ayrıca DFB takımı maçı erken bitirecek kadar yeterli şansa sahipti. "Genel olarak, daha az gol atmış olsak da, benim gözümde İsviçre maçından daha iyi oynadık," diye özetledi milli takım teknik direktörü.
- AFP
Nagelsmann, sıcak havalarda yorucu bir oyun tarzı konusunda uyarıda bulundu
Ardından, sorulan bir soruya yanıt olarak "serbest stil eleştirisi"ne daha ayrıntılı bir şekilde değindi. "Takım kendi hayatını zorlaştırıyor," dedi Nagelsmann. Özellikle ABD'deki yüksek sıcaklıklar göz önüne alındığında, "gereksiz uzun mesafeleri önlemek" ve rakipleri kontratağa davet etmemek mantıklıdır. "Yapıda biraz daha disiplinli kalırsan, on kontratağın yedi veya sekizini önleyebilirsin."
Milli takım teknik direktörü, takımının hücumdaki hırsını övdü, ancak biraz daha sabırlı olmaları gerektiğini vurguladı. "Kazanmak ve gol atmak istiyorlar, ancak bunu maçın sonlarında yapsak da yeter. Önemli olan, kontrataklara maruz kalıp iki, üç gol yemememiz."
Almanya milli takımı, Kai Havertz'in penaltı golü ve yedek oyuncu Deniz Undav'ın son dakikalarda attığı golle Gana'yı 2-1 mağlup etti.
