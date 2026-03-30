"Maç çok, çok iyi gittiği için biraz sabırsızlandık ve pozisyonları artık eskisi gibi iyi dolduramadık. Bu da İsviçre maçında olduğu gibi yine çok fazla serbest oyun anlamına geliyordu. Ve bazen bu serbest oyunu oynayabilmek için top kontrolümüz yeterince iyi olmuyor," diye eleştirdi Nagelsmann.

Kadro, böyle bir oyun tarzına sadece sınırlı ölçüde uygun. "Tüm pozisyonlarda oynayabilen birkaç oyuncu var, ancak kadroda bir pozisyonda kendilerini daha rahat hisseden ve o pozisyonu koruyup iyi oynayabildiklerinde daha mutlu olan birkaç oyuncu da var."

Buna karşılık, oyun "freestyle" tarzına kayarsa, kontratağa karşı daha savunmasız hale geliniyor.

Oysa takım ilk 25 dakikada taktiği çok iyi uygulamıştı. "Gana sanki bizim yarı sahamıza hiç girmemiş gibiydi," diye övdü Nagelsmann. Ayrıca DFB takımı maçı erken bitirecek kadar yeterli şansa sahipti. "Genel olarak, daha az gol atmış olsak da, benim gözümde İsviçre maçından daha iyi oynadık," diye özetledi milli takım teknik direktörü.



