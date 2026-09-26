Di Lorenzo, son düdüğün ardından UEFAile konuşurken, pahalıya mal olan savunma hatalarının, bitirici rakip hücum karşısında belirleyici olduğunu kabul etti. Napoli kaptanı, takımının geceki performansını değerlendirirken şunları söyledi: "Takım her şeyini verdi ve bu hayal kırıklığı yarattı çünkü iyi bir başlangıç yapmak istiyorduk. Gelişmemiz gerekiyor.

"Belçika'nın bireysel olarak çok üst düzey oyuncuları var ve bunu bu gece, yaptığımız her hatadan en iyi şekilde yararlanarak gösterdiler. Bu üzücü çünkü ikinci golü yediğimizde oyunun kontrolünü almaya başlamıştık ve yeniden eşitliği sağlamak için fırsatlar üretiyorduk.

"Ama performanstan çıkarabileceğimiz olumlu şeyler de var. İlk yarıda coşkumuzun ve baskı yapma isteğimizin etkisiyle biraz fazla ileri gittik, ancak doğru yaklaşım bu ve hocanın bizden istediği de tam olarak bu."