IPA Sport
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"Takım her şeyini verdi" - Giovanni Di Lorenzo, Belçika'ya 2-0 yenilmelerine rağmen İtalya'nın yaklaşımını savundu
Roma seyircisi, evdeki çöküşü yuhaladı
Roberto Mancini'nin milli takımın başındaki dönemi kötü bir başlangıç yaptı; İtalya, Stadio Olimpico'da Belçika'ya 2-0 mağlup oldu. Konuk ekip, ilk yarıda Paris Saint-Germain forveti Mika Godts'un golüyle kontrolü ele aldı, oyuna sonradan giren Dodi Lukebakio ise hızlı bir kontra atakta skoru belirledi. Mağlubiyet, Roma'daki taraftarlardan yüksek sesli yuhalamalara yol açtı ve İtalya'nın 40 yıl içinde en az iki gol yiyip karşılık veremeden sahasındaki bir maçı kaybettiği yalnızca ikinci kez olarak kayıtlara geçti.
- LaPresse
“Takım elinden gelen her şeyi yaptı”
Di Lorenzo, son düdüğün ardından UEFAile konuşurken, pahalıya mal olan savunma hatalarının, bitirici rakip hücum karşısında belirleyici olduğunu kabul etti. Napoli kaptanı, takımının geceki performansını değerlendirirken şunları söyledi: "Takım her şeyini verdi ve bu hayal kırıklığı yarattı çünkü iyi bir başlangıç yapmak istiyorduk. Gelişmemiz gerekiyor.
"Belçika'nın bireysel olarak çok üst düzey oyuncuları var ve bunu bu gece, yaptığımız her hatadan en iyi şekilde yararlanarak gösterdiler. Bu üzücü çünkü ikinci golü yediğimizde oyunun kontrolünü almaya başlamıştık ve yeniden eşitliği sağlamak için fırsatlar üretiyorduk.
"Ama performanstan çıkarabileceğimiz olumlu şeyler de var. İlk yarıda coşkumuzun ve baskı yapma isteğimizin etkisiyle biraz fazla ileri gittik, ancak doğru yaklaşım bu ve hocanın bizden istediği de tam olarak bu."
Bek oyuncusu, Belçikalı oyun kurucuyu övdü
Di Lorenzo, İtalya'nın savunmadaki hatalarından yakınmanın ötesinde, bir saate az kala Hans Vanaken'le değiştirilen ve Mark van Bommel'in takımını yönlendiren Napoli'den takım arkadaşı Kevin De Bruyne'a da özel övgüler ayırdı.
Oyun kurucunun belirleyici katkısını kabul eden Di Lorenzo, "O olağanüstü bir oyuncu. Onu her gün antrenmanda izleme şansına sahibim. Bu gece harika bir maç çıkardı, ne yazık ki bizim için. Kalitesi konusunda en ufak bir şüphe yok" itirafında bulundu.
- Flash Press Agency
Uluslar Ligi rakipleri zorlu sınavlarla karşı karşıya
Mancini, 28 Eylül Pazartesi günü Türkiye'ye yapılacak zorlu deplasman yolculuğu öncesinde takımı yeniden rayına oturtmak için oyuncularının moralini hızla yükseltmek zorunda. Bu arada Belçika, aynı gün Avrupa'nın devlerinden Fransa'yı ağırladığında galibiyetle yaptığı başlangıcı korumaya odaklanacak. O ikinci tur fikstürlerinin sonucu, Uluslar Ligi grubunun gidişatını şekillendirmede erken bir gösterge işlevi görecek.
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