Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre, Real Madrid'de 27 yaşındaki hücum yıldızının tavırlarından rahatsız olan oyuncuların sayısı giderek artıyor.
Çeviri:
Takım arkadaşları bencil davranışlarından hoşnut değil: Kylian Mbappé, Real Madrid'de giderek daha fazla yalnız kalıyor gibi görünüyor
Buna göre Mbappé, son zamanlarda saha içinde ve dışında son derece "bencil" bir tavır sergilemiş ve bu durum kulüpte büyük tepki çekmiş. Ayrıca, Fransız oyuncunun takım içinde aşırı derecede ayrıcalıklara sahip olması da hoş karşılanmıyor.
Örneğin, antrenman sırasında bir çalışana saygısız davrandığı ve ayrıca takımın ortak öğle yemeğine 40 dakika geç geldiği iddia ediliyor. Her iki durumda da ceza almadan kurtulmuş.
Takım yapısı açısından Mbappe, sonuç olarak giderek daha fazla izole oluyor. Sadece Ferland Mendy, Aurelien Tchouameni ve Eduardo Camavinga gibi takımdaki Fransız oyuncularla hâlâ iyi bir ilişkisi var.
Kylian Mbappé, Real Madrid'den kasıtlı olarak uzaklaşıyor mu?
Son zamanlarda İspanya'da, 27 yaşındaki oyuncunun Betis Sevilla ile 1-1 berabere kaldıkları maçta aldığı sakatlığın, Real Madrid ve takım arkadaşlarından uzaklaşmak için sadece bir bahane olduğu yönünde haberler dolaşmıştı.
Bu haberlerde, Mbappe'nin "Krallardan bıktığı" ve bu nedenle uzaklaşmak istediği belirtiliyordu. Jude Bellingham ile birkaç kez tartıştığı ve Fransız oyuncunun teknik direktör Alvaro Arbeloa'ya karşı şüpheli bir tavır sergilediği, çünkü takımın Vinicius Junior'u kendisine tercih etmesinden hoşnut olmadığı söyleniyordu. Uzun süredir iki süperstar arasındaki ilişkinin gergin olduğu söyleniyordu.
Vinicius'un Arbeloa yönetiminde kendini çok daha değerli hissettiği söyleniyor. Ancak, büyük olasılıkla şampiyonluktan mahrum kalacak olan sezonun ardından Arbeloa'nın ayrılığı neredeyse kesinleşmiş gibi görünüyor. Söylentilere göre, muhtemelen Mbappe'nin de hoşuna gidecek şekilde, arka planda şimdiden halefleri aranıyor.