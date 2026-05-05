Buna göre Mbappé, son zamanlarda saha içinde ve dışında son derece "bencil" bir tavır sergilemiş ve bu durum kulüpte büyük tepki çekmiş. Ayrıca, Fransız oyuncunun takım içinde aşırı derecede ayrıcalıklara sahip olması da hoş karşılanmıyor.

Örneğin, antrenman sırasında bir çalışana saygısız davrandığı ve ayrıca takımın ortak öğle yemeğine 40 dakika geç geldiği iddia ediliyor. Her iki durumda da ceza almadan kurtulmuş.

Takım yapısı açısından Mbappe, sonuç olarak giderek daha fazla izole oluyor. Sadece Ferland Mendy, Aurelien Tchouameni ve Eduardo Camavinga gibi takımdaki Fransız oyuncularla hâlâ iyi bir ilişkisi var.