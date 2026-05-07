Takım arkadaşları arasında yaşanan 'çok ciddi' kavga sonucunda Federico Valverde'nin hastaneye kaldırılmasının ardından Real Madrid acil toplantı çağrısı yaptı
Valverde'nin hastaneye kaldırılmasıyla Valdebebas'ta kargaşa
Real Madrid kampındaki gerginlik, Perşembe günü Valverde ile Tchouameni’nin fiziksel bir kavgaya karışmasıyla patlama noktasına ulaştı. Önceki anlaşmazlıklardan “çok daha kötü” olarak nitelendirilen bu kavga, Çarşamba günkü antrenman sırasında bir faul nedeniyle ikili arasında yaşanan hararetli tartışmanın ardından çıktı.
Marca'ya göre, Valverde'nin önceki tartışmalarının yaşandığı yere döndüğünde Fransız oyuncunun elini sıkmayı reddetmesiyle durum tırmandı. Antrenman sonrası soyunma odasında yaşanan fiziksel kavga sırasında Valverde, kazara aldığı bir darbeyle yaralandı ve bu nedenle acil servise başvurdu. Kulüp içinden kaynaklar, kavganın niteliğini "çok ciddi" olarak nitelendirerek, takımın iç ilişkilerinde yeni bir dip noktaya ulaşıldığını belirtti.
Arbeloa acil kriz görüşmeleri çağrısında bulundu
Hızla parçalanmakta olan bir kadroyla karşı karşıya kalan Arbeloa’nın, acil bir kriz toplantısı düzenlediğini iddia ediyor Marca. Valdebebas’taki atmosferin zehirli olduğu ve birçok oyuncunun birbiriyle neredeyse hiç konuşmadığı söyleniyor. Teknik direktörün otoritesini korumakta zorlandığı bu ortamda, birinci takımdan altı yıldız oyuncunun Arbeloa ile iletişimi tamamen kestiği öne sürülüyor.
Şu anda sezonun son El Clasico maçına hazırlanan İspanyol devi için zamanlama daha kötü olamazdı. Barcelona, La Liga'nın zirvesinde 11 puan farkla lider durumda ve Pazar günü alınacak bir mağlubiyet veya beraberlik, en büyük rakibinin şampiyonluğunu garantileyecek. Toplantının amacı geçici bir ateşkes sağlamak, ancak soyunma odasındaki derin bölünmelerin geçici bir durumdan öte olduğu görülüyor.
Fırtınanın tam ortasında Mbappé
Valverde ve Tchouameni olayın fiziksel odak noktası olsa da, Kylian Mbappe devam eden bu dramın merkezinde yer almaya devam ediyor. Valverde’nin hastaneye kaldırılmasından sadece birkaç saat sonra, Fransa kaptanının antrenman sahasından ayrılırken gülüp güldüğü görülen görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntüler, Mbappe’nin takım arkadaşları ve Madrid taraftarları nezdindeki itibarına pek de yardımcı olmadı.
Mbappe, özellikle kas sakatlığından iyileşme sürecindeyken Sardunya'da bir yatta görülmesinin ardından son zamanlarda yoğun bir eleştiriye maruz kaldı. Forvetin sözcüsü, Mbappe'nin profesyonelliğini savunan bir açıklama yayınlayarak, eleştirilerin "gerçeklerle ve Kylian'ın takımın iyiliği için her gün yaptığı çalışmalarla uyuşmadığını" belirtti.
El Clásico, gergin bir ortamda yaklaşıyor
Real Madrid, artık her şeyin son derece kritik hale geldiği Camp Nou deplasmanını atlatmanın bir yolunu bulmak zorunda. Geçen hafta sonu Espanyol'u yenerek, bu Pazar günü Barcelona'ya şeref kıtası oluşturma ihtimalinden kıl payı kurtuldular. Ancak, mevcut gerginlik giderilmezse, Los Blancos, kendi taraftarlarının önünde şampiyonluk zaferini kutlamaya hazır olan Barcelona karşısında tam bir çöküş yaşama riskiyle karşı karşıya.