Takım arkadaşları arasında yaşanan 'çok ciddi' kavga sonucunda Federico Valverde'nin hastaneye kaldırılmasının ardından Real Madrid acil toplantı çağrısı yaptı

Real Madrid kampındaki gerginlik, Perşembe günü Valverde ile Tchouameni’nin fiziksel bir kavgaya karışmasıyla patlama noktasına ulaştı. Önceki anlaşmazlıklardan “çok daha kötü” olarak nitelendirilen bu kavga, Çarşamba günkü antrenman sırasında bir faul nedeniyle ikili arasında yaşanan hararetli tartışmanın ardından çıktı.

Marca'ya göre, Valverde'nin önceki tartışmalarının yaşandığı yere döndüğünde Fransız oyuncunun elini sıkmayı reddetmesiyle durum tırmandı. Antrenman sonrası soyunma odasında yaşanan fiziksel kavga sırasında Valverde, kazara aldığı bir darbeyle yaralandı ve bu nedenle acil servise başvurdu. Kulüp içinden kaynaklar, kavganın niteliğini "çok ciddi" olarak nitelendirerek, takımın iç ilişkilerinde yeni bir dip noktaya ulaşıldığını belirtti.



