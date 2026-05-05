Real Madrid'de gergin bir olay yaşandı. Olayın odağında yine Antonio Rüdiger var.
Takım arkadaşını dövdü mü? Real Madrid'de Antonio Rüdiger'in etrafında kopan fırtına - Takıma özür diledi
Onda Cero’da görevli gazeteci Miguel Latigo Serrano’nunhaberine göre, Alman milli takım oyuncusu, sağ bek Alvaro Carreras’a sertçe çıkışmış ve hatta ona bir tokat atmış. Ancak SPOX’un oyuncunun çevresinden edindiği bilgilere göre bu, gerçeklerle örtüşmüyor. Bir takım arkadaşıyla bir tartışma yaşandığı doğru, ancak bu tartışma hiçbir şekilde fiziksel şiddet içermemiş. Ayrıca olay, haberlerde belirtildiği gibi Nisan ayında değil, Şubat ayında meydana gelmiş.
The Athletic de, Rüdiger'in ismi açıklanmayan bir takım arkadaşıyla şiddetli bir tartışma yaşadığı ve bu tartışmanın 33 yaşındaki oyuncudan kaynaklandığını bildirdi. Stoper daha sonra davranışından dolayı özür dilemiş ve takımı aileleriyle birlikte yemeğe davet etmiş.
Ancak bu, Rüdiger'in bu sezon itibarını zedeleyen ilk olay değil. Şampiyonlar Ligi'nde FC Bayern ile oynanan çeyrek final rövanş maçının ardından Josip Stanisic, Alman oyuncunun saha içindeki davranışları hakkında oldukça dikkat çekici suçlamalarda bulunmuştu. Getafe'nin savunma oyuncusu Diego Rico, birkaç hafta önce Rüdiger'in kendisine karşı yaptığı acımasız ve tehlikeli müdahaleye yönelik eleştirilerini yineledi ve Rüdiger'in bu hareketiyle "sınırları aştığını" söyledi: "Yüzümü parçalamak istedi."
Ve tüm bu olaylar, Rüdiger'in yaklaşan 2026 Dünya Kupası öncesinde Alman milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann tarafından da yakından izlendiği bir dönemde yaşanıyor.
Rüdiger, Nagelsmann'ın gözünde şimdiden deneme sürecinde: "Sınır aşıldı"
Rüdiger, geçen sezon FC Barcelona ile oynanan kupa finalinde (2-3, uzatmalarda) tamamen kontrolünü kaybedip hakeme hakaret etmiş ve ona bir bant rulosu fırlatmış; bunun üzerine Nagelsmann ve DFB spor direktörü Rudi Völler net açıklamalarda bulunmuştu.
"Sınır aşıldı. Artık böyle davranmamalı, aksi takdirde daha ciddi sonuçları olacak," demişti Nagelsmann o zaman. "Bu kabul edilemez. Hele ki bir Alman milli futbolcu olarak," diye vurgulamıştı Völler: "Toni harika bir oyuncu - ama milli futbolcu olarak davranışlarında da bu kalitesini göstermeli. Kendisi için haklı olarak saygı talep ediyor, bu saygıyı istisnasız olarak başkalarına da göstermeli."
Rüdiger, sonraki aylarda anlayışlı ve hatta pişmanlık dolu bir tavır sergilemişti. "Bu tartışma bana, bazı anlarda yerine getiremediğim bir sorumluluğum olduğunu bir kez daha gösteriyor. Ciddi ve objektif bir şekilde dile getirilen eleştirileri ciddiye alıyorum, çünkü kendim de bazı olayların sınırları aştığını biliyorum," demişti Mart ayında FAZ'a: "Huzursuzluk kaynağı olmak istemiyorum, aksine istikrar ve güvenlik sağlamak istiyorum."
Real Madrid bir "barut fıçısı" üzerinde oturuyor: Arbeloa ve Mbappé ile kavga mı?
Ancak duyumlara göre şu anda Real Madrid'de tam tersi bir durum yaratan tek isim Rüdiger değil. Mundo Deportivo gazetesi son olarak "Kralların soyunma odası tam bir barut fıçısına dönüştü" diye yazmış ve haberinde, Rüdiger'in karıştığı ayrıntıları açıklanmayan bir olayın yanı sıra, görevinden ayrılacak olan teknik direktör Alvaro Arbeloa ile Dani Ceballos arasında yaşanan bir tartışmadan da bahsetmişti.
The Athletic de Kylian Mbappe ile ilgili bir olaydan bahsediyor. Fransız süperstarın bir personel üyesiyle tartıştığı ve onu aşağıladığı iddia ediliyor. L'Equipe ayrıca, 27 yaşındaki hücum yıldızının tavırlarından ve ayrıcalıklarından rahatsız olan oyuncu sayısının giderek arttığını bildirdi.
Sonuçta felaket ve çalkantılı bir sezonun sonunda Los Blancos'ta sinirler gerilmiş durumda. Real, sezonu şampiyonluk kazanamadan bitirecek ve önümüzdeki hafta sonu, FC Barcelona'nın tam da Clasico'da Krallara karşı şampiyonluğu garantilemesi ile nihai bir aşağılanma yaşayabilir. Bunun için tek şart bir beraberlik; Real'in dört maç kala 11 puan geride.
Bunun sonuçları çok geniş kapsamlı olacak gibi görünüyor. Haftalardır Toni Kroos'un Krallara yönetici olarak geri döneceği yönünde spekülasyonlar yapılıyor. Ayrıca The Athletic'e göre Jose Mourinho, Başkan Florentino Perez'in teknik direktörlük koltuğu için en çok istediği isim.