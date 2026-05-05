Takım arkadaşını dövdü mü? Real Madrid'de Antonio Rüdiger'in etrafında kopan fırtına - Takıma özür diledi

Onda Cero’da görevli gazeteci Miguel Latigo Serrano’nunhaberine göre, Alman milli takım oyuncusu, sağ bek Alvaro Carreras’a sertçe çıkışmış ve hatta ona bir tokat atmış. Ancak SPOX’un oyuncunun çevresinden edindiği bilgilere göre bu, gerçeklerle örtüşmüyor. Bir takım arkadaşıyla bir tartışma yaşandığı doğru, ancak bu tartışma hiçbir şekilde fiziksel şiddet içermemiş. Ayrıca olay, haberlerde belirtildiği gibi Nisan ayında değil, Şubat ayında meydana gelmiş.

The Athletic de, Rüdiger'in ismi açıklanmayan bir takım arkadaşıyla şiddetli bir tartışma yaşadığı ve bu tartışmanın 33 yaşındaki oyuncudan kaynaklandığını bildirdi. Stoper daha sonra davranışından dolayı özür dilemiş ve takımı aileleriyle birlikte yemeğe davet etmiş.

Ancak bu, Rüdiger'in bu sezon itibarını zedeleyen ilk olay değil. Şampiyonlar Ligi'nde FC Bayern ile oynanan çeyrek final rövanş maçının ardından Josip Stanisic, Alman oyuncunun saha içindeki davranışları hakkında oldukça dikkat çekici suçlamalarda bulunmuştu. Getafe'nin savunma oyuncusu Diego Rico, birkaç hafta önce Rüdiger'in kendisine karşı yaptığı acımasız ve tehlikeli müdahaleye yönelik eleştirilerini yineledi ve Rüdiger'in bu hareketiyle "sınırları aştığını" söyledi: "Yüzümü parçalamak istedi."

Ve tüm bu olaylar, Rüdiger'in yaklaşan 2026 Dünya Kupası öncesinde Alman milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann tarafından da yakından izlendiği bir dönemde yaşanıyor.