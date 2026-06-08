Portekiz teknik direktörü Martinez, yıldız oyuncusunu hemen savunmaya geçti ve bu olayı disiplin ihlali değil, takım ruhunun bir göstergesi olarak nitelendirdi. Martinez, dostluk maçı için oldukça yüksek olan maçın yoğunluğunun, takımın ABD, Meksika ve Kanada'ya yapacağı seyahat öncesinde değerli bir ders işlevi gördüğünü belirtti.

"Futbol tutku ve duygularla doludur. Leao'nun tepkisi normaldir; takım arkadaşını korumak içindi, takım ruhu gösterdi, bir takım arkadaşına yardım etmek olumlu bir şeydir," dedi İspanyol teknik adam maç sonrası basın toplantısında. "Elbette provokasyona girmeyiz. Olanlar çok iyi çünkü Güney Amerika takımlarında bu tür anlar sıkça yaşanır. Kolombiya ile oynadık ve bu tür şeyler olabilir. Bundan ders çıkarmalıyız. Takım arkadaşına yardım etme isteğini beğeniyorum, ancak futbolda top ile konuşmamız ve diğer takımların bizi kışkırtmasına izin vermememiz gerektiğini öğrenmeliyiz."

Olay, Joao Cancelo ile Felipe Faundez arasındaki bir mücadeleden sonra alevlendi ve Leao, Şilili savunma oyuncusu Ivan Roman'ın yüzüne elini salladı. Martinez, görüntülerin incelenmesinin bu hareketlerin gerçekten şiddet içermediğini göstereceğini umduğunu belirtti ve oyuncunun ellerinin omuzlarının üzerine çıkmadığını vurguladı.