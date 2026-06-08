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"Takım arkadaşımı korumak istedim" - Rakibine yumruk attığı için kırmızı kart gören Rafael Leao'nun yanıtı; Roberto Martinez ise Portekizli yıldızın savunmasına çıktı
Leao, 'savunmacı' tepkisini açıklıyor
Portekiz milli takımı oyuncusu Leao, Estadio Nacional'da Şili ile oynanan hazırlık maçında gördüğü kırmızı kartı açıklamak için sosyal medyaya başvurdu. Kanat oyuncusu, hararetli bir itiş kakışın ardından oyundan atılmıştı; ancak maç sırasında takım arkadaşlarını korumaya çalıştığını belirterek, niyetinin kötü olmaktan uzak olduğunu vurguladı.
Maçtan sonra Instagram hesabında bir paylaşım yapan forvet, olayla ilgili tutumunu açıkladı. "İlk sınav tamamlandı. Kırmızı kartla ilgili olarak, sadece takım arkadaşımı korumak istedim, rakibe zarar verme niyetim asla yoktu" diye yazan Leao, taraftarlara da seslendi: "Jamor'da bulunan tüm Portekizlilere teşekkür ederim, inanılmaz bir atmosferdi, birlikte devam edeceğiz."
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Martinez, yıldızın tutkusunu savunuyor
Portekiz teknik direktörü Martinez, yıldız oyuncusunu hemen savunmaya geçti ve bu olayı disiplin ihlali değil, takım ruhunun bir göstergesi olarak nitelendirdi. Martinez, dostluk maçı için oldukça yüksek olan maçın yoğunluğunun, takımın ABD, Meksika ve Kanada'ya yapacağı seyahat öncesinde değerli bir ders işlevi gördüğünü belirtti.
"Futbol tutku ve duygularla doludur. Leao'nun tepkisi normaldir; takım arkadaşını korumak içindi, takım ruhu gösterdi, bir takım arkadaşına yardım etmek olumlu bir şeydir," dedi İspanyol teknik adam maç sonrası basın toplantısında. "Elbette provokasyona girmeyiz. Olanlar çok iyi çünkü Güney Amerika takımlarında bu tür anlar sıkça yaşanır. Kolombiya ile oynadık ve bu tür şeyler olabilir. Bundan ders çıkarmalıyız. Takım arkadaşına yardım etme isteğini beğeniyorum, ancak futbolda top ile konuşmamız ve diğer takımların bizi kışkırtmasına izin vermememiz gerektiğini öğrenmeliyiz."
Olay, Joao Cancelo ile Felipe Faundez arasındaki bir mücadeleden sonra alevlendi ve Leao, Şilili savunma oyuncusu Ivan Roman'ın yüzüne elini salladı. Martinez, görüntülerin incelenmesinin bu hareketlerin gerçekten şiddet içermediğini göstereceğini umduğunu belirtti ve oyuncunun ellerinin omuzlarının üzerine çıkmadığını vurguladı.
Dünya Kupası'ndan men edilme endişeleri devam ediyor
Teknik direktör oyuncusuna destek vermeye devam etse de, kırmızı kartın teknik yönü ciddi sonuçlara yol açabilir. Oyundan atılma nedeni şiddet içeren davranış olduğu için, FIFA Disiplin Kurulu’nun geleneksel dostluk maçı cezasını Dünya Kupası finallerine kadar uzatabileceğinden endişe ediliyor. Standart bir ceza uygulanırsa, Leao muhtemelen sadece Çarşamba günü Nijerya ile oynanacak hazırlık maçını kaçıracak.
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Kulüp düzeyinde belirsiz bir yaz
Jamor'daki bu olay, Leao'nun Milan'daki geleceğinin yoğun bir şekilde mercek altına alındığı bir dönemde yaşanıyor. Kanat oyuncusu, Serie A'da geçirdiği uzun süreden sonra yeni bir sayfa açmaya hazır olduğunu ima etmiş durumda ve Premier Lig sık sık onun hayalindeki hedef olarak gösteriliyor. Uluslararası sahnedeki son performansları ve tutumu, Avrupa'nın dört bir yanındaki talipler tarafından büyük olasılıkla yakından takip edilecek.
Forvet, kısa süre önce İtalya'nın daha taktiksel kısıtlamalarına kıyasla İngiliz futbolunun yeteneğini daha iyi sergileyeceğini itiraf etti. Milan'ın ayrılışına izin vermek için önemli bir ücret talep ettiği bildirilirken, yaklaşan Dünya Kupası, Leao'nun futbolun en üst seviyesinde soğukkanlılığını koruyabileceğini kanıtlaması için hayati bir platform olmaya devam ediyor.