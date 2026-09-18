Woltemade, kulüpteki ilk golünün önemini anlattı ve Gonzalez'in kendisine gol perdesini açma fırsatı tanıyan fedakâr jestini kabul etti. 24 yaşındaki Alman forvete, penaltı verildiğinde top Gonzalez tarafından verildi; böylece beyaz noktadan ağları bulup skoru 3-0'a getirdi. Bu, Newcastle United'ın eski oyuncusu için kritik bir andı; zira Torino'daki ilk birkaç maçının ardından İtalyan basınının eleştirileriyle karşı karşıya kalmıştı.

Fırsat için takım arkadaşına övgüde bulunmakta gecikmeyen golcü, "Dürüst olmak gerekirse, ne kadar iyi oynarsanız oynayın, bir forvet için gol atmak her zaman en önemli şeydir. Bu, buraya alışmama ve özgüven kazanmama yardımcı olacak. Çok mutluyum ve penaltıyı bana bıraktığı için takım arkadaşıma teşekkür ediyorum" dedi Sky Sports Italia'ya.