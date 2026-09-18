AFP
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'Takım arkadaşıma teşekkür ediyorum' - Nick Woltemade, Juventus NEC Nijmegen'i ezerken Nico Gonzalez'in penaltı jestini övdü
Woltemade, Gonzalez'in fedakâr hareketinin ardından gol perdesini açtı
Woltemade, kulüpteki ilk golünün önemini anlattı ve Gonzalez'in kendisine gol perdesini açma fırsatı tanıyan fedakâr jestini kabul etti. 24 yaşındaki Alman forvete, penaltı verildiğinde top Gonzalez tarafından verildi; böylece beyaz noktadan ağları bulup skoru 3-0'a getirdi. Bu, Newcastle United'ın eski oyuncusu için kritik bir andı; zira Torino'daki ilk birkaç maçının ardından İtalyan basınının eleştirileriyle karşı karşıya kalmıştı.
Fırsat için takım arkadaşına övgüde bulunmakta gecikmeyen golcü, "Dürüst olmak gerekirse, ne kadar iyi oynarsanız oynayın, bir forvet için gol atmak her zaman en önemli şeydir. Bu, buraya alışmama ve özgüven kazanmama yardımcı olacak. Çok mutluyum ve penaltıyı bana bıraktığı için takım arkadaşıma teşekkür ediyorum" dedi Sky Sports Italia'ya.
- AFP
Takımın soğukkanlılığını ve iç saha ivmesini övüyor
Woltemade, hem takımın ortaya koyduğu kolektif performanstan hem de alınan sonuçtan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bu seviyede hiçbir maçın kolay geçmediğini kabul eden oyuncu, güçlü bir rakip karşısında takımının direncini ve uygulamasını övdü. Forvet, ivme yakalamak adına iç saha performansının ne kadar önemli olduğunu vurgularken, ekibin sabır ve soğukkanlılıkla zorlu bir sınavı başarıyla geçtiğini belirtti.
"Mutluyum, özellikle de sonuçtan. Evde kazanmak her zaman olumlu, hiçbir maç kolay değil, bence oldukça iyi oynadık. Bunun zorlu bir maç olacağını biliyorduk. İlk golü atmış olmaktan elbette mutluyum, genel olarak her açıdan iyi bir geceydi" diye vurguladı.
Torino'daki yaşama dair düşünceler
Gol, yeni bir ülkeye ve çok daha farklı bir lige taşınmanın zorluklarıyla hâlâ başa çıkmaya çalışan Woltemade için kusursuz bir zamanda geldi. Forvet oyuncusu, Torino'da kalıcı bir daire ararken hâlâ otelde yaşadığını itiraf etti; bu da sahadaki uyum sürecini daha da etkileyici kılıyor.
"Açıkçası, her şey benim için çok yeni. Yeni bir ülkedeyim ve yeni bir dille karşı karşıyayım. Hâlâ bir daire bulmam gerekiyor, şimdilik bir otelde kalıyorum. Her hafta yeni bir şey öğreniyorum. Hâlâ nasıl oynadığımdan memnun değilim. Gelişmeye devam etmek istiyorum, sonra da takıma yardım etmeyi düşünüyorum," dedi Woltemade.
- Getty Images Sport
Milli görev için kadroya çağrılma
Medyanın bazı kesimlerinden gelen erken eleştirilere rağmen, potansiyeli Almanya milli takımının da dikkatinden kaçmadı; nitekim kısa süre önce yeni teknik direktör Jurgen Klopp tarafından DFB kadrosuna dahil edildi. Woltemade'ın milli takım kampına çok daha iyi bir ruh haliyle gitmesi bekleniyor.
"Mutluyum. Milli takımda oynamak her zaman harika; çok fazla güçlü oyuncu var. Özellikle tüm yeni oyuncuları görmek için heyecanlıyım. Ama önce pazar günü bir maç var, ardından Almanya'yı düşüneceğim" diyerek sözlerini tamamladı Woltemade.
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