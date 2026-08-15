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Taiwo Awoniyi, yeni yükselen Coventry City'nin anlaşmayı sonuçlandırmasıyla Nottingham Forest'tan ayrılmaya yaklaşıyor
Coventry City, en üst lige dönüşe hazırlanıyor
The Athletic'e göre Nottingham Forest, yeni yükselen ekibin büyük hedeflerini ortaya koyan bir anlaşmayla forvet Taiwo Awoniyi'nin Coventry City'ye satışını tamamlamak üzere. Coventry City, 25 yıl sonra Premier League'deki ilk sezonuna hazırlanırken 29 yaşındaki forveti hücum seçeneklerine yapılacak kilit bir takviye olarak belirledi.
Nijerya milli oyuncusu, 2022 yazında Union Berlin'den o dönem kulüp rekoru olan 17,2 milyon sterlin karşılığında beş yıllık sözleşmeyle City Ground'a katıldı. Kısa sürede taraftarın gözdesi haline gelen oyuncu, Premier League'in en büyük kulüplerine karşı yüksek öneme sahip maçlarda attığı kritik gollerle adından söz ettirdi.
- AFP
Awoniyi'nin Forest'taki unutulmaz anları
Ayrılığı yaklaşmasına rağmen Awoniyi, Nottingham Forest'i Premier League'de tutan kritik gollerle tanımlanan bir miras bırakıyor. Forvet oyuncusu, unutulmaz ilk sezonunda Liverpool ve Arsenal'a karşı attığı ikonik galibiyet golleriyle 2022-23 sezonunu ligde 27 maçta 10 golle tamamladı; bu sayı, Steve Cooper'ın takımının ligde kalmasında belirleyici oldu.
İlk 11'deki fırsatları azalsa da, hücum oyuncusu ihtiyaç duyulduğunda kulübeden gelip güvenilir bir kıvılcım olmaya devam etti. Geçen sezon tüm kulvarlarda yalnızca 18 maçta forma giyen, bunların sadece üçünde Premier League'de ilk 11'de başlayan Awoniyi, fırsat verildiğinde yine iz bıraktı. En dikkat çekici performansını geçen mayısta Stamford Bridge'de Chelsea'ye karşı alınan 3-1'lik galibiyette iki gol ve bir asistle sergiledi; ardından Forest'i düşme hattının üzerine taşıyan Tottenham Hotspur karşısındaki kritik 3-0'lık galibiyette bir kez daha ağları havalandırdı.
Sakatlık ve rekabetle mücadele ediyor
Forvet oyuncusunun kadro hiyerarşisinde geriye düşmesi, ısrarcı sakatlıklar ile takım içindeki sert rekabetin birleşiminden kaynaklandı. Awoniyi, 2023-24 sezonuna ilk üç maçında attığı üç golle çok iyi bir başlangıç yaptı, ancak iki uzun süreli sakatlık süreci ivmesini kesti. Sonrasında yeniden ilk 11'de yer kapmakta zorlandı ve sonunda Nuno Espirito Santo'nun hücum hiyerarşisinde Chris Wood ile Igor Jesus'un gerisine düştü.
Awoniyi için bu transfer, Avrupa futbolunda hayli hareketli geçen kariyerinin son bölümünü açıyor. Nijeryalı oyuncu, Liverpool kadrosunda altı yıl geçirmesine rağmen A takımda forma giyemedi ve bu süreçte bir dizi kiralık dönemi yaşadı. Sonunda 2021'de Union Berlin'e kalıcı transferle giderek kendini kanıtladı.
- Getty Images Sport
Coventry'nin rekor kıran harcama çılgınlığı
Coventry City, yükselmesinin ardından transfer piyasasında niyetini ortaya koydu ve Premier League'e dönüşü öncesinde bu yaz kulüp transfer rekorunu üç kez kırdı. Taiwo Awoniyi için yapılan hamle, Frank Lampard'ın ekibini güçlendirmeyi amaçlayan birçok ses getiren takviyenin ardından geldi. Coventry City kısa süre önce Nordsjaelland orta sahası Caleb Yirenkyi için rekor bir anlaşmayı tamamladı; ödenen bonservis, daha önce bu transfer döneminin başlarında Brighton kalecisi Carl Rushworth için harcanan 22,5 milyon sterlini aştı.
Coventry City bu yaz savunma hattını da güçlendirdi ve Eintracht Frankfurt'tan stoper Aurele Amenda'yı kadrosuna katmak için 17 milyon sterlin ödedi. Bu dikkat çekici takviyeler tam zamanında geldi, çünkü Coventry City Premier League sezonuna 21 Ağustos'ta son şampiyon Arsenal deplasmanında zorlu bir maçla başlamaya hazırlanıyor.
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