Forvet oyuncusunun kadro hiyerarşisinde geriye düşmesi, ısrarcı sakatlıklar ile takım içindeki sert rekabetin birleşiminden kaynaklandı. Awoniyi, 2023-24 sezonuna ilk üç maçında attığı üç golle çok iyi bir başlangıç yaptı, ancak iki uzun süreli sakatlık süreci ivmesini kesti. Sonrasında yeniden ilk 11'de yer kapmakta zorlandı ve sonunda Nuno Espirito Santo'nun hücum hiyerarşisinde Chris Wood ile Igor Jesus'un gerisine düştü.

Awoniyi için bu transfer, Avrupa futbolunda hayli hareketli geçen kariyerinin son bölümünü açıyor. Nijeryalı oyuncu, Liverpool kadrosunda altı yıl geçirmesine rağmen A takımda forma giyemedi ve bu süreçte bir dizi kiralık dönemi yaşadı. Sonunda 2021'de Union Berlin'e kalıcı transferle giderek kendini kanıtladı.