Vingegaard köprücük kemiğinin üzerine sert bir şekilde düştü ve durumunun ciddi olduğu hemen anlaşıldı. Birkaç saniye sonra, 2022 ve 2023 Tour şampiyonu, kolu askıya alınmış halde ve sağlık ekibinin desteğiyle bir minibüse bindi. Böylece, genel klasman lideri ve Tour’un hakim ismi Tadej Pogacar’ın en büyük rakibi için yarış sona erdi.

Vingegaard ve takımı, 183,9 kilometrelik etapta tam da son tırmanışa (Plateau de Solaison) yaklaşmışlardı. Visma Lease A Bike takımı, kaptanını kaçak gruba olabildiğince yaklaştırmak için tempoyu belirliyordu.

Pogacar’ın en önemli yardımcısı Isaac Del Toro da bu kazada yere düştü. Ancak Meksikalı bisikletçi, Vingegaard’a kıyasla çok daha az ciddi bir şekilde yaralandı ve birkaç saniye sonra yarışa devam edebildi.