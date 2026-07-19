Kaza, Pazar günü 15. etapta, bitiş çizgisine yaklaşık 25 kilometre kala meydana geldi. Bir virajda Vingegaard bir bordüre çarptı; görünüşe göre bundan hemen önce ön tekerleği kaymıştı.
Çeviri:
Tadej Pogacar’ın en büyük rakibi yarıştan çekildi! Jonas Vingegaard, ağır bir kaza nedeniyle 2026 Tour de France’ı yarıda bırakmak zorunda kaldı
Vingegaard köprücük kemiğinin üzerine sert bir şekilde düştü ve durumunun ciddi olduğu hemen anlaşıldı. Birkaç saniye sonra, 2022 ve 2023 Tour şampiyonu, kolu askıya alınmış halde ve sağlık ekibinin desteğiyle bir minibüse bindi. Böylece, genel klasman lideri ve Tour’un hakim ismi Tadej Pogacar’ın en büyük rakibi için yarış sona erdi.
Vingegaard ve takımı, 183,9 kilometrelik etapta tam da son tırmanışa (Plateau de Solaison) yaklaşmışlardı. Visma Lease A Bike takımı, kaptanını kaçak gruba olabildiğince yaklaştırmak için tempoyu belirliyordu.
Pogacar’ın en önemli yardımcısı Isaac Del Toro da bu kazada yere düştü. Ancak Meksikalı bisikletçi, Vingegaard’a kıyasla çok daha az ciddi bir şekilde yaralandı ve birkaç saniye sonra yarışa devam edebildi.
- Getty Images
2026 Tour de France: Jonas Vingegaard ilk kez bir Grand Tour’dan erken ayrılmak zorunda kaldı
Vingegaard, 2026 Turu’nun ilk iki haftasında diğer tüm yarışçılar gibi üstün performans gösteren Pogacar karşısında hiçbir şansa sahip olmasa da, genel klasmanda ikinci sıraya yerleşmek için en iyi yolda ilerliyordu. Bu konumda bulunan Vingegaard’ın, 15. etap öncesinde Sloven yarışçıya karşı geride kalma süresi tam olarak dört buçuk dakikaydı.
İlk kez bir Grand Tour’dan erken ayrılmak zorunda kalan Vingegaard’ın acı sonunun ardından, ikincilik mücadelesi yeniden alevlendi. Alman Red Bull - Bora Hansgrohe takımından Remco Evenepoel, artık Pogacar’ın en ciddi rakibi haline gelebilir, ancak onun geride kalma süresi şimdiden beş dakikayı biraz aşıyor. Evenepoel’in takım arkadaşı Florian Lipowitz ise en iyi Alman sporcu olarak podyuma ulaşma şansını koruyor ve 15. etap öncesinde genel klasmanda altıncı sırada yer alıyordu.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun