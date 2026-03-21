Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Tacconi: "Juventus, Alisson fena değil, ama Di Gregorio'ya şans vermeyi de göz ardı etmeyin"

Juventus'un eski kalecisi, takımın şu anki durumu ve kaleci pozisyonunun geleceği hakkında konuşuyor

Gazzetta.it'de yer alan habere göre, Juventus ve İtalya Milli Takımı'nın eski kalecisi Stefano Tacconi, şu anki Juventus'taki kalecilerin durumunu değerlendiriyor ve Bianconeri'nin yapması gereken transfer seçimlerine de değiniyor.


Di Gregorio'nun ilk 11'deki yerini alması doğru mu?

"Bence bir süre düşünmek gerekiyor, sonra uzun vadede ne olacağını göreceğiz. Di Gregorio başlangıçta sorun yaşamadı çünkü takım iyi gidiyordu, ancak Juve'nin özel bir düşüş yaşaması şanssızlık oldu ve o da bundan oldukça etkilendi."


Sezon sonuna kadar durumun değişmesini bekliyor musunuz?

"Bilmiyorum, zamanın akışına bırakalım ve bir uzlaşma olup olmayacağını görelim. Tabii ki bu, kulübün niyetine de bağlı: Juve ile anılan birçok kaleci ismi okudum, ancak kulübün çok fazla harcama yapabileceğini sanmıyorum."


    "Benim favorim kim olurdu? Vicario iyi bir kaleci, Milli Takım kadrosunda. Carnesecchi'yi çok beğeniyorum ve bence büyük bir takıma hazır çünkü Atalanta da aslında öyle bir takım. Alisson da fena değil ama Di Gregorio'ya tekrar şans vermeyi göz ardı etmem çünkü hatalar sadece onun değil. Ne yapacağına karar vermek Spalletti'ye kalmış. Ancak şu anda en önemli şey dördüncü sıraya ulaşmak."


