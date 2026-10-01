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Zinedine ZidaneGetty
Gianluca Minchiotti
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Tacchinardi: “Zidane büyük bir teknik direktör mü? Ne sihirli küreyle bile. Mancini’nin üzerinde bir zehir var”

Juventus
Fransa

Juve’nin eski orta saha oyuncusu, yarın akşam Fransa-İtalya maçında karşı karşıya gelecek iki teknik direktör hakkında konuştu

Alessio Tacchinardi, eski Juventus ve İtalya Milli Takımı orta sahası, Zinedine Zidane hakkında konuştu. Juventus'taki yıllarında takım arkadaşı olan ve şu anda yarın akşam Paris'te Nations League'de İtalya'nın rakibi olacak Fransa'nın teknik direktörlüğünü yapan Zidane için şöyle dedi: "Zizou'nun büyük bir teknik direktör olacağını bekliyor muydum? Asla, asla, sıfır; sihirli kürem olsa bile değil. Juventus'taki tüm takım arkadaşlarıma da bunun aksini, yani Zizou'nun sadece büyük değil, süper bir teknik direktör olacağını düşündüklerini söylemeleri için meydan okuyorum. Açıkçası onu Juventus'ta görmeyi umuyordum ama milli takıma duyduğu o sevgi onu teknik direktör olmaya götürdü. Onun kulübede olması da oyuncular için bir değer."


Tacchinardi sözlerini şöyle sürdürdü: "Torino'da çalıştığım teknik direktörler arasında onda kimi görüyorum? Ancelotti derim , kulübede duruş biçimi nedeniyle. Lippi de oyuncularla çok güçlü bir ilişki kurmayı bilirdi ama Carlo ve Zizou'yla kıyaslandığında maç sırasında daha... "coşkulu"ydu."

  • Son olarak Tacchinardi, İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini hakkında da konuştu: "Mancini neden bizi yeniden yukarı taşıyacak doğru adam? Dürüst olayım, bazı ülkelerde teknik direktörlük yaptıktan sonra biraz doymuş olabileceğine dair şüphem vardı. Ancak onu Türkiye'de, Bursa'da, maç biter bitmez yapılan röportajda gördüğümde fikrimi değiştirdim: Üzerinde öyle bir zehir vardı ki, bu da Belçika maçından sonra yaşananlar nedeniyle hâlâ çok öfkeli olduğunu gösteriyordu . Oyuncularına yönelik eleştirilerden hoşlanmadığı çok belliydi. Ve günümüzde teknik direktörün bu zehri oyunculara da aktarabilmesi çok önemli. Ayrıca bence Mancini doğru adam, çünkü takımlarına her zaman iyi futbol oynattı; bu da kesinlikle küçümsenecek bir şey değil... Ama tekrar ediyorum, o şey hâlâ içinde varsa, futbola hâlâ büyük bir şey verebilirsin".

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