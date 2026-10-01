Alessio Tacchinardi, eski Juventus ve İtalya Milli Takımı orta sahası, Zinedine Zidane hakkında konuştu. Juventus'taki yıllarında takım arkadaşı olan ve şu anda yarın akşam Paris'te Nations League'de İtalya'nın rakibi olacak Fransa'nın teknik direktörlüğünü yapan Zidane için şöyle dedi: "Zizou'nun büyük bir teknik direktör olacağını bekliyor muydum? Asla, asla, sıfır; sihirli kürem olsa bile değil. Juventus'taki tüm takım arkadaşlarıma da bunun aksini, yani Zizou'nun sadece büyük değil, süper bir teknik direktör olacağını düşündüklerini söylemeleri için meydan okuyorum. Açıkçası onu Juventus'ta görmeyi umuyordum ama milli takıma duyduğu o sevgi onu teknik direktör olmaya götürdü. Onun kulübede olması da oyuncular için bir değer."





Tacchinardi sözlerini şöyle sürdürdü: "Torino'da çalıştığım teknik direktörler arasında onda kimi görüyorum? Ancelotti derim , kulübede duruş biçimi nedeniyle. Lippi de oyuncularla çok güçlü bir ilişki kurmayı bilirdi ama Carlo ve Zizou'yla kıyaslandığında maç sırasında daha... "coşkulu"ydu."